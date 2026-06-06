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جهاد ذكري لـ«الشرق الأوسط»: حصص الفيديو تقربنا من أفكار دونيس

جهاد ذكري قال إن الفوز في ودية بورتوريكو مهم (المنتخب السعودي)
جهاد ذكري قال إن الفوز في ودية بورتوريكو مهم (المنتخب السعودي)
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جهاد ذكري لـ«الشرق الأوسط»: حصص الفيديو تقربنا من أفكار دونيس

جهاد ذكري قال إن الفوز في ودية بورتوريكو مهم (المنتخب السعودي)
جهاد ذكري قال إن الفوز في ودية بورتوريكو مهم (المنتخب السعودي)

أكد جهاد ذكري، مدافع المنتخب السعودي، أن الفوز على بورتوريكو في اللقاء الودي يحمل أهمية كبيرة للأخضر في هذه المرحلة من التحضيرات، مشيراً إلى أن اللاعبين يواصلون العمل على استيعاب أفكار المدرب اليوناني جورجيوس دونيس رغم قصر الفترة التي أمضوها تحت قيادته، وذلك قبل خوض غمار نهائيات كأس العالم 2026.

وقال جهاد ذكري لاعب المنتخب السعودي لـ«الشرق الأوسط»: «أود أن أبارك للاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير هذا الانتصار، وبالتأكيد هو انتصار مهم لنا»، مضيفاً: «ربما البعض يتحدث أن الخصم ليس بالفريق القوي، ولكن هذا الفوز يعني لنا الكثير».

وعن توقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف ساعة، ومدى تأثير ذلك عليهم بوصفهم لاعبين، قال: «صحيح أن التوقف يصيب اللاعب بالبرود، ولكن داخل غرفة الملابس هناك أجهزة رياضية للتدرب تجعلنا نستمر في الرتم ذاته ومركزين في المباراة».

وعن الفترة القصيرة التي قضاها اللاعبون مع المدرب دونيس، وهل باتت أفكار المدرب واضحة لهم، قال ذكري: «لا يمكن أن تحكم في هذه المدة الزمنية القصيرة، ولكن المدرب يبذل قصارى جهده في هذا الأمر، من خلال التدريبات وحتى حصص الفيديو، ونحن بوصفنا لاعبين نحاول أن نفهم ما يريده المدرب بالصورة المطلوبة».

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بعد توقف طويل بسبب الطقس... الأخضر السعودي يكسب ودية بورتوريكو بثلاثية

عبد الله الحمدان وضع بصمته بهدف مثالي للغاية (المنتخب السعودي)
عبد الله الحمدان وضع بصمته بهدف مثالي للغاية (المنتخب السعودي)

كسب المنتخب السعودي المباراة الودية أمام نظيره منتخب بورتوريكو بنتيجة 3 - 0، في إطار تحضيراته لكأس العالم 2026، في مواجهة امتدت لساعات طويلة، بعد أن توقفت المواجهة مع الدقيقة 21 بسبب تحذيرات تتعلق بالطقس، ثم تم استئنافها بعد نحو ساعتين من توقفها.

وتأتي مواجهة بورتوريكو بوصفها ثانية الوديات للأخضر في معسكره الإعدادي الحالي المقام في مدينة أوستن بالولايات المتحدة، تأهباً لخوض منافسات نهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها يوم الأربعاء المقبل.

وسجل أهداف اللقاء كل من سلطان مندش وعبد الله الحمدان وسالم الدوسري.

وأجرى اليوناني دونيس جملة من التغيرات في قائمته الأساسية، مفضلاً تجربة كثير من الأسماء الذين لم يشاركوا في الودية الأولى أمام الإكوادور، حيث شارك في حراسة المرمى أحمد الكسار، ومن أمامه رباعي الدفاعي سعود عبد الحميد وعلي لاجامي وجهاد ذكري وحسن كادش، وفي وسط الميدان ناصر الدوسري وزياد الجهني ومحمد كنو الذي كان حاضراً في قائمة المواجهة الماضية، وكذلك حضر سلطان مندش بصفة أساسية وخالد الغنام، ووجد عبد الله الحمدان وحيداً في خط الهجوم.

سلطان مندش يواصل حضوره التهديفي للمباراة الثانية (المنتخب السعودي)

وبدأت المواجهة رتيبة في دقائقها الأولى دون أي خطورة تذكر، قبل توقف اللقاء مع الدقيقة 21، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي (0 - 0) عند توقف المباراة، قبل أن يطلب الحكم من لاعبي المنتخبين التوجه إلى غرف الملابس بوصف ذلك إجراءً احترازياً.

وفي الوقت ذاته، بثت الشاشات العملاقة في ملعب «كيو 2» رسائل للجماهير دعت فيها إلى توخي الحذر واتباع تعليمات المنظمين، بسبب سوء الأحوال الجوية والتحذيرات المرتبطة بالعاصفة المتوقعة.

وعادت المواجهة للاستئناف بعد أن طلب الحكم من لاعبي الفريقين إجراء عمليات الإحماء مجدداً لمدة 15 دقيقة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، اقتنص سلطان مندش كرة من دفاعات منتخب بورتوريكو بمجهود فردي داخل منطقة الجزاء وواجه حارس المرمى وركن الكرة في الشباك، معلناً الهدف الأول للأخضر.

وفي مطلع الشوط الثاني، أجرى اليوناني دونيس تبديلاً بإشراك أيمن يحيى على حساب علي لاجامي.

جانب من حضور جماهير المنتخب السعودي (رويترز)

وفي الدقيقة 51، تابع عبد الله الحمدان الكرة ونجح في اقتطاعها من بين دفاعات الفريق، ليستثمر تقدم الحارس ويرسل الكرة ساقطة بصورة جمالية سكنت الشباك، وعزز معها تقدم الأخضر بهدف ثانٍ.

وشهد منتصف الشوط الثاني، إجراء اليوناني دونيس جملة من التغييرات بإشراك كل من سالم الدوسري وصالح الشهري وعبد الإله العمري ومصعب الجوير ومتعب الحربي وعلاء آل حجي ومحمد أبو الشامات وعلي مجرشي وعبد الله الخيبري وعبد القدوس عطية، على حساب محمد كنو وسعود عبد الحميد وجهاد ذكري وحسن كادش وناصر الدوسري وأحمد الكسار وزياد الجهني وخالد الغنام وسلطان مندش وعبد الله الحمدان.

وقبل أن تكتب المباراة نهايتها، تمكن سالم الدوسري قائد الأخضر من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 88.

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الرياضة رياضة سعودية

الحمدان لـ«الشرق الأوسط»: نتطور مع دونيس… وهدفنا الوصول إلى المونديال بأتم الجاهزية

عبد الله الحمدان في كرة هوائية مميزة خلال المواجهة (المنتخب السعودي)
عبد الله الحمدان في كرة هوائية مميزة خلال المواجهة (المنتخب السعودي)
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الحمدان لـ«الشرق الأوسط»: نتطور مع دونيس… وهدفنا الوصول إلى المونديال بأتم الجاهزية

عبد الله الحمدان في كرة هوائية مميزة خلال المواجهة (المنتخب السعودي)
عبد الله الحمدان في كرة هوائية مميزة خلال المواجهة (المنتخب السعودي)

أبدى عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، رضاه عن المستوى الذي ظهر به «الأخضر» في انتصاره الودي على بورتوريكو بثلاثية نظيفة، مؤكداً أن العمل المتواصل تحت قيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، بدأ ينعكس تدريجياً على أداء الفريق، مع اقتراب موعد انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

ووضع الحمدان بصمته في اللقاء بتسجيله الهدف الثاني للأخضر السعودي في الدقيقة 51 في لقطة مثالية للغاية.

وقال عبد الله الحمدان لاعب المنتخب السعودي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «الحمد لله النتيجة مهمة بالنسبة لنا مع المدرب دونيس، كرة القدم دائماً تعترف بالنتيجة، فاليوم كان هذا الفوز مهماً، ظهرنا بصورة مميزة في الملعب، ونتطور شيئاً فشيئاً مع المدرب، وبإذن الله نصل إلى أول مباراة في كأس العالم ونحن بأتم جاهزية».

وعن المباراتين الوديتين وخوض 9 حصص تدريبية تحت قيادة دونيس والتطور الهجومي الملحوظ، وما الأفكار التي قدمها لهم المدرب، قال الحمدان: «الأسماء الموجودة في خط الهجوم تفرض هذا الأسلوب، لديهم إمكانات عالية وقادرون على أن فعل ذلك، وهذا أمر يساعد أي مدرب في تنوع الحلول الهجومية، وفي نهاية الأمر تسجيل الأهداف توفيق من الله، والحمد لله الذي وفقني لتسجيل هدف في مباراة اليوم».

وعن تجربته في كأس العالم للأندية مع الهلال وتوقف المباريات، وما التأثير عليهم بوصفهم لاعبين، قال: «هذه أمور لا يمكن التحكم فيها، أحوال الطقس هناك جهات مسؤولة عنها»، مضيفاً: «ما حدث اليوم يعطيك الطابع بأن المنتخب يجب عليه أن يهيئ نفسه، ويمكن أن يحدث هذا الأمر، ومن وجهة نظري؛ فإن الفريق بعد التوقف عاد بصورة أفضل، وهذا دليل على أن اللاعبين كانوا بتركيز عالٍ».

وعن الكرة الهوائية التي كانت قريبة من أن تسكن الشباك، وهل يمكن أن تكرر في المونديال، رد الحمدان بقوله: «دعواتكم بإذن الله».

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تحضيرات المونديال: «عاصفة رعدية» توقف مباراة السعودية وبورتوريكو الودية

شاشة الملعب تـظهر توقف المباراة بين السعودية وبورتوريكو (سعد السبيعي)
شاشة الملعب تـظهر توقف المباراة بين السعودية وبورتوريكو (سعد السبيعي)
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تحضيرات المونديال: «عاصفة رعدية» توقف مباراة السعودية وبورتوريكو الودية

شاشة الملعب تـظهر توقف المباراة بين السعودية وبورتوريكو (سعد السبيعي)
شاشة الملعب تـظهر توقف المباراة بين السعودية وبورتوريكو (سعد السبيعي)

أوقف حكم مباراة المنتخب السعودي ونظيره بورتوريكو المواجهة الودية المقامة على ملعب كيو 2 في مدينة أوستن الأميركية، ضمن استعدادات الأخضر لكأس العالم 2026، بسبب تحذيرات جوية مرتبطة باقتراب عاصفة مطرية من محيط الملعب.

لاعبو السعودية توقفوا لشرب الماء قبل الدخول لغرفة الملابس (رويترز)

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي (0-0) عند توقف المباراة في الدقيقة 21 ، قبل أن يطلب الحكم من لاعبي المنتخبين التوجه إلى غرف الملابس كإجراء احترازي ونشرت «الشرق الأوسط» عبر مراسلها، فيديو لتوقف المباراة بسبب تحذيرات جوية.

ومضى نحو 35 دقيقة على توقف اللقاء دون عودة اللاعبين إلى أرضية الملعب، في انتظار تقييم الأوضاع الجوية واتخاذ القرار المناسب بشأن استئناف المواجهة.

لاعب منتخب بورتوريكو جيوفاني كالديرون خلال المباراة الودية أمام المنتخب السعودي على ملعب (رويترز) كيو تو

وفي الوقت ذاته، بثت الشاشات العملاقة في ملعب كيو 2 رسائل للجماهير دعت فيها إلى توخي الحذر واتباع تعليمات المنظمين بسبب سوء الأحوال الجوية والتحذيرات المرتبطة بالعاصفة المتوقعة.

وهطلت أمطار غزيرة على الملعب بعد مرور 40 دقيقة من توقف المباراة.

واستأنف الحكم المباراة عند الساعة 4:20 فجراً بتوقيت السعودية بعد توقف استمر ساعة ونصف لسلامة اللاعبين.

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