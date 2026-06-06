جهاد ذكري لـ«الشرق الأوسط»: حصص الفيديو تقربنا من أفكار دونيس

أكد جهاد ذكري، مدافع المنتخب السعودي، أن الفوز على بورتوريكو في اللقاء الودي يحمل أهمية كبيرة للأخضر في هذه المرحلة من التحضيرات، مشيراً إلى أن اللاعبين يواصلون العمل على استيعاب أفكار المدرب اليوناني جورجيوس دونيس رغم قصر الفترة التي أمضوها تحت قيادته، وذلك قبل خوض غمار نهائيات كأس العالم 2026.
وقال جهاد ذكري لاعب المنتخب السعودي لـ«الشرق الأوسط»: «أود أن أبارك للاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير هذا الانتصار، وبالتأكيد هو انتصار مهم لنا»، مضيفاً: «ربما البعض يتحدث أن الخصم ليس بالفريق القوي، ولكن هذا الفوز يعني لنا الكثير».
️| جهاد ذكري لاعب المنتخب السعودي لـ«الشرق الأوسط»:- قد يكون البعض لا يرى الخصم بالقوة ذاتها، لكن هذا الفوز يعني لنا الكثير.- التوقف الطويل أثر بدنياً، لكننا حافظنا على جاهزيتنا داخل غرفة الملابس واستعدنا تركيزنا سريعاً. pic.twitter.com/hmjzbTNOi0
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 6, 2026
وعن توقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف ساعة، ومدى تأثير ذلك عليهم بوصفهم لاعبين، قال: «صحيح أن التوقف يصيب اللاعب بالبرود، ولكن داخل غرفة الملابس هناك أجهزة رياضية للتدرب تجعلنا نستمر في الرتم ذاته ومركزين في المباراة».
وعن الفترة القصيرة التي قضاها اللاعبون مع المدرب دونيس، وهل باتت أفكار المدرب واضحة لهم، قال ذكري: «لا يمكن أن تحكم في هذه المدة الزمنية القصيرة، ولكن المدرب يبذل قصارى جهده في هذا الأمر، من خلال التدريبات وحتى حصص الفيديو، ونحن بوصفنا لاعبين نحاول أن نفهم ما يريده المدرب بالصورة المطلوبة».