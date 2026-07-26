البحث عن 23 مفقوداً في بحر الصين الجنوبي عقب غرق سفينة فيتنامية

قال تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) إنَّ فرق إنقاذ بدأت، اليوم (الأحد)، البحث عن 23 شخصاً مفقوداً إثر غرق سفينة فيتنامية في بحر الصين الجنوبي، في حين تسنَّى انتشال 39 شخصاً من المياه.

ونقل التلفزيون المركزي عن السلطات في إقليم هاينان القول إن سفينة الشحن «خوي نجوين 18»، التي كانت تقل 62 مواطناً فيتنامياً، تعرَّضت لواقعة في المياه القريبة من منطقة فيري كروس للشعاب المرجانية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار التلفزيون إلى أنَّ سفينة الإنقاذ الصينية «نانهاي جيو 115» رصدت لأول مرة شعلة استغاثة انطلقت من السفينة، مساء أمس (السبت).

وأضاف أنَّ 6 سفن صينية وطائرة هليكوبتر وسفينة فيتنامية انضمت إلى جهود البحث والإنقاذ.