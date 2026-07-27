كوريا الشمالية ترفض بيان «آسيان»: سنحدّث قدراتنا النووية بشكل مطّرد

قالت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إنها ستحدّث قدراتها في مجال الأسلحة النووية بشكل مطرد «من دون لحظة توقف واحدة»، رافضة دعوة وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا الشهر إلى التخلص الكامل من الأسلحة النووية ووصفتها بأنها تعبير آخر عن العداء تجاه دولة نووية مسؤولة.

ونددت شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، صاحبة النفوذ والتي تتحدث كثيراً باسم شقيقها والدولة في الشؤون الدولية، الاثنين، بالدعوات الإقليمية لنزع السلاح النووي، مجددة التأكيد على أن الترسانة النووية لكوريا الشمالية سيجري «تحديثها باستمرار».

وفي بيان أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، انتقدت كيم يو جونغ بياناً مشتركاً صدر يوم السبت عقب الاجتماع السنوي لوزراء خارجية المنتدى الإقليمي لرابطة «آسيان» في مانيلا، والذي جدد التزامهم بـ«نزع السلاح النووي الكامل» لكوريا الشمالية.

ودعا بيان المنتدى الإقليمي لرابطة «آسيان» إلى بذل جهود دولية نحو «نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية»، وفقاً لـ«وكالة أنباء يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقالت كيم في البيان: «إن موقف كوريا الشمالية حاسم وواضح بأن الردع النووي هو الدرع النهائي للسيادة الوطنية والضمان الأعلى للدفاع عن السيادة»

وأضافت: «مهما قال الآخرون، فإن مكانة وأهمية وجود كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية مسؤولة للحفاظ على توازن القوى وضمان الأمن الجيوسياسي في شبه الجزيرة الكورية وحولها هي مكانة نهائية ولا رجعة فيها».

وتابعت: «سيجري تحديث القدرة النووية لكوريا الشمالية باستمرار»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

والمنتدى الإقليمي لرابطة «آسيان» هو المنتدى الأمني الإقليمي متعدد الأطراف الوحيد الذي يضم كلاً من كوريا الجنوبية والشمالية. ومع ذلك، غابت بيونغ يانغ عن اجتماع هذا العام، مما يمثل غيابها للعام الثاني على التوالي، وسط ما يعتقده الكثيرون أنه تركيز مستمر من جانبها على تعزيز العلاقات مع روسيا والصين.

وكانت كيم قد أدلت بتصريحات مماثلة في يونيو (حزيران)، حيث وصفت وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية بأنه «لا رجعة فيه مطلقاً» و«خط لا تراجع عنه»، متعهدة بعدم التسامح مع أي تهديدات ضدها.