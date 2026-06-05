«مصادر»: هيوز يقترب من الهلال… والإدارة الجديدة ترسم ملامح المرحلة المقبلة

تتواصل داخل أروقة نادي الهلال اجتماعات مكثفة ومستمرة لرسم ملامح المرحلة القادمة على الصعيدين الإداري والفني، وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب التوصل إلى اتفاق مع الاسكوتلندي ريتشارد هيوز لتولي دفّة الإدارة الرياضية التنفيذية في فريق كرة القدم .

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسية لا تزال تتمثل في آلية العمل الحضوري وعدد أيام التواجد المطلوبة، إلى جانب ترتيبات تنقل هيوز بين لندن ودبي والرياض، وهي التفاصيل التي يجري العمل على حسمها خلال الفترة الحالية.

وعلى الصعيد الفني، لا يزال ملف المدرب محل نقاش بين صناع القرار داخل النادي، في ظل تباين وجهات النظر حول مستقبل الإيطالي سيموني إنزاغي واستمراره من عدمه خلال المرحلة المقبلة، حيث تشهد الاجتماعات الدورية مراجعة شاملة للخيارات الفنية المتاحة قبل اتخاذ القرار النهائي.

تتباين وجهات النظر حول مستقبل الإيطالي سيموني إنزاغي (نادي الهلال)

وفي الجانب الإداري، تؤكد المعطيات أن الاجتماعات المتواصلة بين المالك الأمير الوليد بن طلال والأمير نواف بن سعد تسير نحو صياغة هيكل إداري موحد يقود المرحلة القادمة، مع توجه واضح نحو وجود مجلس إدارة واحد، على أن يتولى الأمير نواف بن سعد رئاسة المجلس.

الأمير نواف بن سعد (نادي الهلال)

كما تشير المعلومات إلى استمرار سليمان الهتلان ضمن المنظومة الإدارية، مقابل مغادرة بعض الأسماء الحالية ودخول عناصر جديدة ضمن التشكيل الإداري المرتقب، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتطوير العمل المؤسسي داخل النادي.

وعلى مستوى سوق الانتقالات، وضعت الإدارة الهلالية عدة أولويات فنية لتدعيم صفوف الفريق، حيث تتركز الاحتياجات بشكل رئيسي في مركز الظهير الأيمن ومركزي الجناحين، سعياً لرفع جودة الخيارات المتاحة للمدرب قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي المقابل، تعمل الإدارة على إعادة هيكلة قائمة اللاعبين الأجانب عبر خطة تشمل إعارة أو بيع عدد من العقود الأجنبية، بهدف توفير مساحة أكبر للتحركات الفنية المقبلة وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من القائمة المتاحة.

وتبدو الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ملامح الهلال للموسم الجديد، سواء على مستوى الهيكل الإداري أو الجهاز الفني أو ملف التعاقدات، في ظل حراك متسارع يهدف إلى تجهيز الفريق لمواصلة المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.