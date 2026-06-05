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الرياضة رياضة سعودية

«مصادر»: هيوز يقترب من الهلال… والإدارة الجديدة ترسم ملامح المرحلة المقبلة

مستقبل إنزاغي مع الفريق محل نقاش متواصل بين المالك ونواف بن سعد

الاسكوتلندي ريتشارد هيوز (نادي ليفربول)
الاسكوتلندي ريتشارد هيوز (نادي ليفربول)
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«مصادر»: هيوز يقترب من الهلال… والإدارة الجديدة ترسم ملامح المرحلة المقبلة

الاسكوتلندي ريتشارد هيوز (نادي ليفربول)
الاسكوتلندي ريتشارد هيوز (نادي ليفربول)

تتواصل داخل أروقة نادي الهلال اجتماعات مكثفة ومستمرة لرسم ملامح المرحلة القادمة على الصعيدين الإداري والفني، وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب التوصل إلى اتفاق مع الاسكوتلندي ريتشارد هيوز لتولي دفّة الإدارة الرياضية التنفيذية في فريق كرة القدم .

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسية لا تزال تتمثل في آلية العمل الحضوري وعدد أيام التواجد المطلوبة، إلى جانب ترتيبات تنقل هيوز بين لندن ودبي والرياض، وهي التفاصيل التي يجري العمل على حسمها خلال الفترة الحالية.

وعلى الصعيد الفني، لا يزال ملف المدرب محل نقاش بين صناع القرار داخل النادي، في ظل تباين وجهات النظر حول مستقبل الإيطالي سيموني إنزاغي واستمراره من عدمه خلال المرحلة المقبلة، حيث تشهد الاجتماعات الدورية مراجعة شاملة للخيارات الفنية المتاحة قبل اتخاذ القرار النهائي.

تتباين وجهات النظر حول مستقبل الإيطالي سيموني إنزاغي (نادي الهلال)

وفي الجانب الإداري، تؤكد المعطيات أن الاجتماعات المتواصلة بين المالك الأمير الوليد بن طلال والأمير نواف بن سعد تسير نحو صياغة هيكل إداري موحد يقود المرحلة القادمة، مع توجه واضح نحو وجود مجلس إدارة واحد، على أن يتولى الأمير نواف بن سعد رئاسة المجلس.

الأمير نواف بن سعد (نادي الهلال)

كما تشير المعلومات إلى استمرار سليمان الهتلان ضمن المنظومة الإدارية، مقابل مغادرة بعض الأسماء الحالية ودخول عناصر جديدة ضمن التشكيل الإداري المرتقب، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتطوير العمل المؤسسي داخل النادي.

وعلى مستوى سوق الانتقالات، وضعت الإدارة الهلالية عدة أولويات فنية لتدعيم صفوف الفريق، حيث تتركز الاحتياجات بشكل رئيسي في مركز الظهير الأيمن ومركزي الجناحين، سعياً لرفع جودة الخيارات المتاحة للمدرب قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي المقابل، تعمل الإدارة على إعادة هيكلة قائمة اللاعبين الأجانب عبر خطة تشمل إعارة أو بيع عدد من العقود الأجنبية، بهدف توفير مساحة أكبر للتحركات الفنية المقبلة وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من القائمة المتاحة.

وتبدو الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ملامح الهلال للموسم الجديد، سواء على مستوى الهيكل الإداري أو الجهاز الفني أو ملف التعاقدات، في ظل حراك متسارع يهدف إلى تجهيز الفريق لمواصلة المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

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الرياضة رياضة سعودية

موسم الرياض: ماجد المهندس يحيي ثلاث حفلات في الولايات المتحدة ضمن مونديال 2026

ماجد المهندس (موسم الرياض)
ماجد المهندس (موسم الرياض)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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موسم الرياض: ماجد المهندس يحيي ثلاث حفلات في الولايات المتحدة ضمن مونديال 2026

ماجد المهندس (موسم الرياض)
ماجد المهندس (موسم الرياض)

يحيي الفنان ماجد المهندس، برعاية موسم الرياض، ثلاث حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهري يونيو ويوليو ، ضمن جولة فنية مصاحبة لمباريات كأس العالم، في خطوة تعكس الحضور المتنامي للأغنية العربية في الفعاليات العالمية الكبرى، وتمنح الجماهير العربية فرصة الاستمتاع بأمسيات فنية استثنائية في عدد من المدن الأميركية.

وتنطلق الجولة يوم 25 يونيو في مدينة هيوستن بولاية تكساس على مسرح «جورج براون كونفنشن سنتر»، قبل أن ينتقل ماجد المهندس إلى مدينة تيميكولا بولاية كاليفورنيا يوم 3 يوليو لإحياء حفل على مسرح «بيتشانغا كازينو ريزورت»، فيما تختتم الجولة يوم 5 يوليو بحفل جماهيري في مدينة ديترويت على مسرح «فوكس ثياتر».

وتحمل الجولة شعار «صوت الحب في كأس العالم»، حيث تأتي ضمن الفعاليات الفنية المصاحبة للبطولة، وتمنح الجمهور العربي في الولايات المتحدة فرصة الاستمتاع بأمسية غنائية يحييها أحد أبرز نجوم الأغنية العربية، من خلال باقة من أشهر أعماله التي حققت نجاحًا واسعًا في مختلف أنحاء العالم العربي.

ويُعد ماجد المهندس من أبرز الفنانين العرب الذين نجحوا في بناء قاعدة جماهيرية واسعة على امتداد العالم العربي، مقدمًا خلال مسيرته الفنية عددًا من الأعمال التي حققت انتشارًا كبيرًا ورسخت مكانته كواحد من أهم نجوم الأغنية الخليجية والعربية.

وتواصل رعاية موسم الرياض لمثل هذه الفعاليات تعزيز حضور الفنون السعودية على الساحة الدولية، من خلال دعم الفعاليات النوعية التي تستهدف الجمهور العربي حول العالم، وتسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للترفيه وصناعة التجارب الفنية.

ويمكن حجز تذاكر حفل هيوستن المقرر إقامته في 25 يونيو عبر منصة «إيفينتي»، فيما تتوفر تذاكر حفلتي تيميكولا وديترويت عبر منصة «تيكت ماستر».

ومن المنتظر أن تشهد الحفلات الثلاث حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل الشعبية الواسعة التي يحظى بها ماجد المهندس، وتزامن الجولة مع أجواء كأس العالم التي تستقطب جماهير من مختلف أنحاء العالم.

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الرياض موسم الرياض كأس العالم السعودية أميركا
الرياضة رياضة سعودية

شيماء الحصيني تستعرض دور الرياضة المجتمعية السعودية في منتدى لندن الاستثماري

وفد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد شيماء الحصيني (الاتحاد السعودي للرياضة للجميع)
وفد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد شيماء الحصيني (الاتحاد السعودي للرياضة للجميع)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

شيماء الحصيني تستعرض دور الرياضة المجتمعية السعودية في منتدى لندن الاستثماري

وفد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد شيماء الحصيني (الاتحاد السعودي للرياضة للجميع)
وفد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد شيماء الحصيني (الاتحاد السعودي للرياضة للجميع)

شارك وفد من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد شيماء الحصيني، في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي في لندن، الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن يومي 2 و 3 يونيو (حزيران) الحالي، بحضور عدد من القيادات العليا والمستثمرين وصنّاع القرار؛ لمناقشة مستقبل الرياضة في المنطقة وخارجها.

واستعرضت المدير التنفيذي -خلال المنتدى- جهود الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في تعزيز العلاقات الدولية، في إطار التزام المملكة ببناء منظومة رياضية مجتمعية مستدامة، كما ناقشت مع عدد من المتحدثين دور الابتكار والاستثمار والاستراتيجيات الوطنية في تسريع نمو القطاع الرياضي في الشرق الأوسط.

وشاركت الحصيني في جلسة حوارية بعنوان «الرياضة القاعدية والمشاركة المجتمعية الواسعة في الشرق الأوسط: تعزيز الصحة والمجتمع والأثر الاجتماعي»، إلى جانب لاعب كرة القدم المحترف ويليام تروست إيكونغ، لاعب النادي الأهلي، وليزي فلوك، خبيرة في الأداء الرياضي، والدكتور أنس أفنديوغلو، المدير العام في وزارة الشباب والرياضة التركية.

وقالت الحصيني، خلال الجلسة، إن المشاركة في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي أتاحت للاتحاد فرصة مهمة للحوار مع عدد من القيادات الرياضية التي تُسهم في دفع نمو القطاع الرياضي في المنطقة.

وأضافت: «المشاركة مكّنتنا من استعراض تجربة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في تطوير برامج مجتمعية تستهدف مختلف الأعمار والخلفيات، وتعزيز دور الرياضة في دعم الصحة وجودة الحياة والأثر الاجتماعي».

ويُعَد منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي، الذي استضافه ملعب توتنهام هوتسبير، مؤتمراً ومعرضاً عالمياً يجمع الحكومات الإقليمية والعلامات الرياضية؛ بهدف دعم تطوُّر القطاع الرياضي المتنامي في الشرق الأوسط.

وتناولت جلسات المنتدى على مدى يومين عدداً من المحاور الرئيسية، شملت توسيع شراكات القطاع الخاص، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم الابتكار، وإعادة تعريف الرياضة بوصفها أداة لصناعة الإرث وتعزيز الهوية والدبلوماسية.

وشهد المنتدى في نسخة هذا العام، حضور أكثر من 400 مشارك، و20 راعياً، إلى جانب أكثر من 50 قيادياً بارزاً من مختلف مجالات الاستثمار الرياضي، بما يعكس اتساع نطاق المنتدى وتركيزه على الحوكمة، والاستثمار، والبنية التحتية، وتطوير الرياضة القاعدية، وربط قطاع الرياضة في الشرق الأوسط بالشركاء الدوليين ومقدمي الحلول العالمية.

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الرياضة بريطانيا
الرياضة رياضة سعودية

سعد الشهري يدرس عروض الفتح والفيحاء ونادٍ قطري

المدرب السعودي سعد الشهري (تصوير: عيسى الدبيسي)
المدرب السعودي سعد الشهري (تصوير: عيسى الدبيسي)
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سعد الشهري يدرس عروض الفتح والفيحاء ونادٍ قطري

المدرب السعودي سعد الشهري (تصوير: عيسى الدبيسي)
المدرب السعودي سعد الشهري (تصوير: عيسى الدبيسي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن المدرب السعودي سعد الشهري تلقى خلال الفترة الحالية اهتماماً جاداً من ناديي الفتح والفيحاء، إلى جانب عرض من أحد الأندية القطرية، وذلك تمهيداً لقيادة أحد الفرق خلال الموسم المقبل.

وبحسب المصادر، فإن الشهري يدرس الخيارات المطروحة بعناية، واضعاً عدة معايير أساسية قبل اتخاذ قراره النهائي، يأتي في مقدمتها وجود مشروع رياضي تنافسي يمنحه فرصة العمل ضمن بيئة طموحة تستهدف تحقيق نتائج متقدمة على مستوى الدوري السعودي، والمنافسة بقوة في بطولة كأس الملك.

وأكدت المصادر أن الشهري يولي اهتماماً كبيراً للجوانب الفنية والإدارية، ومدى توافق أهداف النادي مع طموحاته المهنية في المرحلة المقبلة.

ويُنظر إلى الشهري بوصفه أحد أبرز المدربين السعوديين في السنوات الأخيرة، بعد النجاحات التي حققها على مستوى المنتخبات السعودية والفئات السنية، ما جعله محل اهتمام من عدة أندية تبحث عن الاستفادة من خبراته الفنية، وقدرته على تطوير اللاعبين، وبناء فرق قادرة على المنافسة.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الاتصالات والمفاوضات مع الأطراف المهتمة بالحصول على خدمات المدرب الوطني، الذي يسعى لاختيار الوجهة التي توفر له مشروعاً متكاملاً ينسجم مع تطلعاته الفنية والمهنية.

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