المغربي الوزان يمنح أياكس الفوز وديّاً على بيرنلي

فاز أياكس أمستردام الهولندي بصعوبة على ضيفه بيرنلي الإنجليزي بنتيجة 2-1 في مباراة ودية، الأحد.

أنهى أياكس الشوط الأول متقدماً بهدف سجله المدافع الشاب آرون بومان، في الدقيقة 34 من المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا.

وفي الشوط الثاني، أدرك الفريق الإنجليزي التعادل بهدف جايدون بانيل في الدقيقة 62.

لكن عبد الله الوزان نجم منتخب المغرب الفائز بكأس العالم للشباب العام الماضي منح أياكس الفوز بهدف ثانٍ بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 67.

ويستعد العملاق الهولندي بهذه الودية لمواجهة فويفودينا الصربي، يوم الخميس المقبل، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويخوض أياكس أمستردام لقاء الإياب بأفضلية فوز عريض خارج أرضه في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1 يوم الخميس الماضي.

أما بيرنلي فيستعد لموسمه الجديد في دوري الدرجة الأولى «شامبيونشيب» بعدما هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.