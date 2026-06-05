عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:45 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الأخضر يلتزم بتوصية مونديالية… حافلة بلا شعارات

70 مشجعًا يغادرون إلى ميامي

حافلة الأخضر بدون شعارات حاليًا حسب توصية اللجنة المنظمة (الشرق الأوسط)
حافلة الأخضر بدون شعارات حاليًا حسب توصية اللجنة المنظمة (الشرق الأوسط)
TT
TT

الأخضر يلتزم بتوصية مونديالية… حافلة بلا شعارات

حافلة الأخضر بدون شعارات حاليًا حسب توصية اللجنة المنظمة (الشرق الأوسط)
حافلة الأخضر بدون شعارات حاليًا حسب توصية اللجنة المنظمة (الشرق الأوسط)

تعاملت إدارة المنتخب السعودي بجدية تامة مع توصية غير ملزمة وجهتها اللجنة المنظمة لكأس العالم 2026 للمنتخبات المشاركة، تحثهم فيها على عدم لفت الانتباه أو وضع شعارات وأعلام على الحافلات التي تقل اللاعبين للتدريبات حالياً؛ وذلك تجنباً لأي ردة فعل سلبية من الإعلام المحلي الأميركي ورواد الطرق نتيجة إغلاق الشوارع أثناء التنقلات، وسعياً لتوفير استقرار كامل للاعبين وإبعادهم عن أي مشتتات، التزم الأخضر بهذه التوصية، على أن يتم تسليم الحافلات الرسمية المعتمدة بالشعارات كاملة في العاشر من يونيو الجاري.

وبالتزامن مع موعد استلام الحافلات المونديالية، وفي إطار الدعم الجماهيري المرافِق للأخضر في رحلته، تقرر رسمياً مغادرة وفد مجلس الجمهور السعودي في رحلة تنطلق فجر يوم الأربعاء المقبل، الموافق للعاشر من يونيو، متجهةً إلى مدينة ميامي، حيث يضم الوفد قرابة سبعين شخصاً من الرابطة والجماهير الفاعلة، لمواصلة تهيئة المدرجات ومؤازرة الصقور في المحفل العالمي الكبير.

مواضيع
رياضة سعودية كأس العالم السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«مونديال 2026»: دونيس يمنح بدلاء الأخضر فرصتهم في ودية بورتوريكو

رياضة سعودية سيمنح دونيس البدلاء فرصة المشاركة في ودية بورتوريكو (المنتخب السعودي)

«مونديال 2026»: دونيس يمنح بدلاء الأخضر فرصتهم في ودية بورتوريكو

في غمرة التحضيرات المكثفة التي تحتضنها ولاية تكساس الأميركية ، اختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحضيراته استعداداً لخوض مواجهته المرتقبة أمام منتخب بورتوريكو.

سعد السبيعي (أوستن )
رياضة سعودية علاء آل حجي لاعب الأخضر في الحصة التدريبية (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

آل حجي لـ«الشرق الأوسط»: المونديال حلم تحقق… وأنا جاهز

أكد علاء آل حجي، لاعب المنتخب السعودي، أن جميع لاعبي الأخضر يبذلون أقصى ما لديهم خلال المعسكر الإعدادي المقام في الولايات المتحدة الأميركية.

سعد السبيعي (أوستن )
رياضة سعودية خالد الغنام لاعب الأخضر يستعد للمشاركة الأولى في المونديال (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

الغنام لـ«الشرق الأوسط»: المشاركة المونديالية تعني لي الكثير… وهدفنا التأهل

أكد خالد الغنام لاعب المنتخب السعودي أن أجواء معسكر الأخضر المقام حالياً في الولايات المتحدة تسير بصورة إيجابية.

سعد السبيعي (أوستن )
رياضة سعودية جانب من تتويج فريق متوسطة أحد المسارحة ممثل منطقة جازان (دوري المدارس)
رياضة سعودية

«أحد المسارحة» بطلاً لنخبة دوري المدارس السعودي لكرة القدم

توّج فريق متوسطة أحد المسارحة، ممثل منطقة جازان، بكأس نخبة دوري المدارس السعودي لكرة القدم للبنين، وذلك عقب ختام المنافسات النهائية التي احتضنتها مدينة جدة.

سهى العمري (جدة)
رياضة عالمية ميريح دميرال (النادي الأهلي)
رياضة عالمية

الصحافة التركية: «دميرال الأهلي» يقترب من فنربخشة... ووافق على خفض راتبه

تصدرت أنباء عودة مدافع الأهلي السعودي ميريح دميرال إلى فنربخشة عناوين الصحافة التركية خلال الساعات الماضية، وسط حديث متزايد عن تقدم المفاوضات بين الطرفين.

فاتن أبي فرج (بيروت)
الرياضة رياضة سعودية

«مونديال 2026»: دونيس يمنح بدلاء الأخضر فرصتهم في ودية بورتوريكو

سيمنح دونيس البدلاء فرصة المشاركة في ودية بورتوريكو (المنتخب السعودي)
سيمنح دونيس البدلاء فرصة المشاركة في ودية بورتوريكو (المنتخب السعودي)
TT
TT

«مونديال 2026»: دونيس يمنح بدلاء الأخضر فرصتهم في ودية بورتوريكو

سيمنح دونيس البدلاء فرصة المشاركة في ودية بورتوريكو (المنتخب السعودي)
سيمنح دونيس البدلاء فرصة المشاركة في ودية بورتوريكو (المنتخب السعودي)

في غمرة التحضيرات المكثفة التي تحتضنها ولاية تكساس الأميركية ، اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته استعداداً لخوض مواجهته الودية المرتقبة أمام منتخب بورتوريكو اليوم الجمعة، والتي ستقام على أرضية ملعب «كيو تو» بمدينة أوستن، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لنهائيات كأس العالم 2026.

ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأخيرة على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن تحت إشراف المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، واشتمل المران على جوانب لياقية وفنية، حيث طبّق اللاعبون تمارين اللياقة والتمرير، أعقبها تطبيق عدد من الجمل الفنية في الكرات الثابتة واللمسات التكتيكية الأخيرة.

سالم الدوسري قائد الأخضر (المنتخب السعودي)

ويتجه المدرب دونيس إلى تدوير تشكيلته الأساسية في مواجهة الغد، حيث تشير مصادر «الشرق الأوسط» إلى رغبته في إشراك عدد من الأسماء والعناصر التي لم تحظَ بفرصة اللعب في المباراة الودية السابقة، بهدف الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين البدنية والفنية.

محمد العويس في تدريبات حراس المرمى (المنتخب السعودي)

وعلى صعيد جاهزية اللاعبين الطبية، أشارت ذات المصادر إلى أن استجابة الحارس نواف العقيدي للجلسات العلاجية المكثفة تسير على خير ما يرام، وبات قريباً من الدخول في مرحلة التأهيل البدني تمهيداً لعودته للتدريبات الجماعية، حيث من المتوقع أن ينخرط مع زملائه خلال الفترة التي تسبق مواجهة السنغال الودية المقبلة.

من جانبه، لم يشارك المدافع حسان تمبكتي في التدريبات الجماعية اليوم، وتواجد في العيادة الطبية برفقة الجهاز الطبي إثر معاناته من شد عضلي بسيط، بعد أن تعذر عليه إكمال الحصة التدريبية يوم أمس نظير شعوره ببعض الآلام في عضلات الفخذ الخلفية.

وفي سياق التنظيم الإعلامي واللوجستي، تقرر عدم انعقاد مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة لمدربي المنتخبين، في حين ستتاح الفرصة للإعلاميين للقاء اللاعبين وإجراء المقابلات السريعة في المنطقة المختلطة.

مواضيع
رياضة سعودية كأس العالم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

آل حجي لـ«الشرق الأوسط»: المونديال حلم تحقق… وأنا جاهز

علاء آل حجي لاعب الأخضر في الحصة التدريبية (المنتخب السعودي)
علاء آل حجي لاعب الأخضر في الحصة التدريبية (المنتخب السعودي)
TT
TT

آل حجي لـ«الشرق الأوسط»: المونديال حلم تحقق… وأنا جاهز

علاء آل حجي لاعب الأخضر في الحصة التدريبية (المنتخب السعودي)
علاء آل حجي لاعب الأخضر في الحصة التدريبية (المنتخب السعودي)

أكد علاء آل حجي، لاعب المنتخب السعودي، أن جميع لاعبي الأخضر يبذلون أقصى ما لديهم خلال المعسكر الإعدادي المقام في الولايات المتحدة الأميركية، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وقال آل حجي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «التحضيرات تسير بشكل جيد، والجميع يقدم كل ما يملك. أمضينا سبع حصص تدريبية تحت قيادة المدرب جورجيوس دونيس، وهناك حرص كبير من جميع اللاعبين على تطبيق أفكار الجهاز الفني والظهور بأفضل صورة ممكنة في المونديال».

وعبّر لاعب نيوم عن سعادته بخوض أول تجربة مونديالية في مسيرته، مؤكداً أن تمثيل المنتخب السعودي في كأس العالم يمثل حلماً طال انتظاره.

وأضاف: «شعور تمثيل المنتخب السعودي في كأس العالم جميل جداً، وكان حلماً يراودني منذ سنوات طويلة، بل هو حلم كل لاعب سعودي. الحمد لله الذي وفقني لتحقيق هذا الحلم، وأتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي، وأنا جاهز دائماً ورهن إشارة المدرب».

وعن العمل مجدداً تحت قيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، الذي سبق أن أشرف على تدريبه في أحد الأندية، أوضح آل حجي أن معرفة عدد من اللاعبين بأسلوب المدرب تمثل عاملاً مساعداً، لكنها لا تغني عن الحاجة إلى الوقت لاستيعاب الأفكار الفنية بصورة كاملة.

وقال: «دونيس اسم معروف في الكرة السعودية، وقضى سنوات طويلة في التدريب داخل المملكة. في المعسكر الحالي هناك ستة أو سبعة لاعبين سبق لهم العمل معه، وليس علاء آل حجي فقط، لذلك يعرفون طريقته وأسلوبه بشكل جيد».

وأضاف: «لكن في النهاية تطبيق أفكار المدرب يحتاج إلى وقت، وهو يعمل حالياً بشكل مكثف خلال التدريبات واجتماعات الفيديو من أجل إيصال أفكاره التكتيكية للاعبين ومساعدتهم على استيعابها بأسرع وقت ممكن قبل الاستحقاق الكبير».

مواضيع
رياضة سعودية كأس العالم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الغنام لـ«الشرق الأوسط»: المشاركة المونديالية تعني لي الكثير… وهدفنا التأهل

خالد الغنام لاعب الأخضر يستعد للمشاركة الأولى في المونديال (المنتخب السعودي)
خالد الغنام لاعب الأخضر يستعد للمشاركة الأولى في المونديال (المنتخب السعودي)
TT
TT

الغنام لـ«الشرق الأوسط»: المشاركة المونديالية تعني لي الكثير… وهدفنا التأهل

خالد الغنام لاعب الأخضر يستعد للمشاركة الأولى في المونديال (المنتخب السعودي)
خالد الغنام لاعب الأخضر يستعد للمشاركة الأولى في المونديال (المنتخب السعودي)

أكد خالد الغنام لاعب المنتخب السعودي أن أجواء معسكر الأخضر المقام حالياً في الولايات المتحدة تسير بصورة إيجابية، مشيراً إلى أن اللاعبين يركزون على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المباريات الودية المتبقية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وقال الغنام في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قبل مواجهة بورتوريكو الودية الثانية: «الأجواء جيدة في المعسكر سواء بين اللاعبين أو الجهاز الفني. لعبنا المباراة الودية الأولى أمام الإكوادور وقدمنا مستوى جيداً، لكن النتيجة لم تخدمنا، وبإذن الله سنعمل على تصحيح الأخطاء في المباراتين المقبلتين والخروج بأكبر قدر من الفائدة قبل المونديال».

وعبّر لاعب الأخضر عن سعادته الكبيرة بالتواجد ضمن القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم، مؤكداً أن المشاركة المونديالية الأولى في مسيرته تمثل محطة استثنائية بالنسبة له.

وأضاف: «تمثيل المنتخب السعودي في كأس العالم يعني لي الكثير، وأنا سعيد للغاية بالوجود ضمن القائمة النهائية، وبإذن الله سأقدم كل ما أملك لخدمة المنتخب وتحقيق تطلعات الجماهير السعودية».

وعن أهمية تنوع المدارس الفنية للمنتخبات التي يواجهها الأخضر ودياً خلال المعسكر الحالي، أوضح الغنام أن الاحتكاك بأساليب لعب مختلفة يعد مكسباً مهماً قبل خوض غمار البطولة.

وقال: «بالتأكيد ستعود هذه المباريات علينا بالنفع، فهناك مواجهات تتطلب أدواراً دفاعية أكبر، وأخرى تحتاج إلى تكتيكات مختلفة، وكل ذلك يساعدنا على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل المباراة الأولى أمام الأوروغواي».

كما أشاد الغنام بالعمل الذي يقدمه المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس خلال الفترة القصيرة التي قضاها مع المنتخب، مؤكداً أن اللاعبين يستفيدون من أفكاره الفنية يوماً بعد آخر.

وأضاف: «دونيس حضر في فترة قصيرة، لكننا نستفيد منه كثيراً في التدريبات، وبإذن الله نتمكن من تقديم مستويات ترضي الجميع في كأس العالم».

واختتم لاعب المنتخب السعودي حديثه بالتأكيد على أن اللاعبين وضعوا هدف التأهل إلى الأدوار المقبلة نصب أعينهم، قائلاً: «هدفنا أن نقدم مستويات تليق بالمنتخب السعودي وأن ننافس بقوة. وضعنا التأهل للمرحلة المقبلة في أذهاننا، وبإذن الله سنبذل كل ما لدينا لإسعاد الجماهير السعودية».

مواضيع
رياضة سعودية كأس العالم السعودية