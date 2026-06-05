«مونديال 2026»: دونيس يمنح بدلاء الأخضر فرصتهم في ودية بورتوريكو

في غمرة التحضيرات المكثفة التي تحتضنها ولاية تكساس الأميركية ، اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته استعداداً لخوض مواجهته الودية المرتقبة أمام منتخب بورتوريكو اليوم الجمعة، والتي ستقام على أرضية ملعب «كيو تو» بمدينة أوستن، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لنهائيات كأس العالم 2026.

| لم يشارك حسان تمبكتي في تدريبات المنتخب السعودي الجماعية حاليا حيث يتواجد في العيادة الطبية برفقة الجهاز الطبي #كأس_العالم2026 pic.twitter.com/AlohM8M3E9 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 4, 2026

ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأخيرة على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن تحت إشراف المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، واشتمل المران على جوانب لياقية وفنية، حيث طبّق اللاعبون تمارين اللياقة والتمرير، أعقبها تطبيق عدد من الجمل الفنية في الكرات الثابتة واللمسات التكتيكية الأخيرة.

سالم الدوسري قائد الأخضر (المنتخب السعودي)

ويتجه المدرب دونيس إلى تدوير تشكيلته الأساسية في مواجهة الغد، حيث تشير مصادر «الشرق الأوسط» إلى رغبته في إشراك عدد من الأسماء والعناصر التي لم تحظَ بفرصة اللعب في المباراة الودية السابقة، بهدف الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين البدنية والفنية.

محمد العويس في تدريبات حراس المرمى (المنتخب السعودي)

وعلى صعيد جاهزية اللاعبين الطبية، أشارت ذات المصادر إلى أن استجابة الحارس نواف العقيدي للجلسات العلاجية المكثفة تسير على خير ما يرام، وبات قريباً من الدخول في مرحلة التأهيل البدني تمهيداً لعودته للتدريبات الجماعية، حيث من المتوقع أن ينخرط مع زملائه خلال الفترة التي تسبق مواجهة السنغال الودية المقبلة.

| قسم اليوناني دونيس مدرب المنتخب السعودي اللاعبين لمجموعتين قبل انتهاء الوقت المحدد لممثلي وسائل الإعلام ️ #كأس_العالم2026 pic.twitter.com/zBKU594zBz — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 4, 2026

من جانبه، لم يشارك المدافع حسان تمبكتي في التدريبات الجماعية اليوم، وتواجد في العيادة الطبية برفقة الجهاز الطبي إثر معاناته من شد عضلي بسيط، بعد أن تعذر عليه إكمال الحصة التدريبية يوم أمس نظير شعوره ببعض الآلام في عضلات الفخذ الخلفية.

وفي سياق التنظيم الإعلامي واللوجستي، تقرر عدم انعقاد مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة لمدربي المنتخبين، في حين ستتاح الفرصة للإعلاميين للقاء اللاعبين وإجراء المقابلات السريعة في المنطقة المختلطة.