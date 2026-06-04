«أحد المسارحة» بطلاً لنخبة دوري المدارس السعودي لكرة القدم

توّج فريق متوسطة أحد المسارحة، ممثل منطقة جازان، بكأس نخبة دوري المدارس السعودي لكرة القدم للبنين، وذلك عقب ختام المنافسات النهائية التي احتضنتها مدينة جدة.

تتويج فريق متوسطة أحد المسارحة باللقب جاء بعد تفوقه على متوسطة النعمان بن بشير (دوري المدارس)

وجاء تتويج فريق متوسطة أحد المسارحة باللقب بعد تفوقه في المباراة النهائية على فريق متوسطة النعمان بن بشير، ممثل منطقة القصيم، بنتيجة (3 - 0)، ليؤكد أحقيته بالبطولة عقب مشوار مميز قدم خلاله مستويات فنية لافتة وأداءً ثابتاً طوال منافسات البطولة.

جانب من النهائي الذي احتضنته مدينة جدة (دوري المدارس)

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، نجح فريق متوسطة الملك خالد، ممثل المنطقة الشرقية، في حصد المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد فوزه على فريق متوسطة المهلب بن أبي صفرة ممثل محافظة الطائف بنتيجة (4 - 0).

فرحة لاعبي فريق متوسطة أحد المسارحة مع الجماهير (دوري المدارس)

وعلى صعيد الجوائز الفردية، حصل ياسر مكوع، من منطقة جازان، على جائزة أفضل حارس، فيما نال عبد الرحمن العواد، من منطقة القصيم، جائزة أفضل لاعب، بينما توّج عبد الرحمن الشمري، من المنطقة الشرقية، بجائزة هداف البطولة.