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الرياضة رياضة عالمية

فينغر: فترات التوقف لم تُرض الجميع... سنراجعها بعد المونديال

الفرنسي أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (رويترز)
الفرنسي أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (رويترز)
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فينغر: فترات التوقف لم تُرض الجميع... سنراجعها بعد المونديال

الفرنسي أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (رويترز)
الفرنسي أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (رويترز)

أقرّ الفرنسي أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت، بأن فترات التوقف لشرب المياه التي اعتُمدت خلال كأس العالم 2026 لم تحظَ بإجماع الجميع، مؤكداً أن فيفا سيقيّم مستقبل تطبيقها بعد انتهاء البطولة.

وقال فينغر، خلال مؤتمر صحافي عشية المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين: «في بعض الأحيان لم تعجب الناس، وعلينا أن نحلل بعد كأس العالم مدى تأثيرها».

واعتمد فيفا، خلال النسخة الحالية من البطولة، فترتي توقف لمدة 3 دقائق في منتصف كل شوط، بغضّ النظر عن الأحوال الجوية، حتى المباريات التي أقيمت في أجواء معتدلة أو داخل ملاعب ذات سقف مغلق.

وأوضح الاتحاد الدولي أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على صحة اللاعبين، فيما رأى منتقدون أنه يتيح أيضاً فرصة لتحقيق إيرادات إضافية من خلال بيع المساحات الإعلانية خلال فترات التوقف.

وأضاف فينغر: «لا يبدو لي أن ذلك أثّر في نتائج المباريات، لكننا هنا لخدمة الجماهير التي تشاهد كرة القدم، وسنخلص إلى استنتاجاتنا بعد انتهاء كأس العالم».

وتابع: «في كثير من المباريات، خصوصاً في الملاعب المغطاة، لم يكن الناس راضين عن هذه الفترات، لكن تقرر منذ بداية البطولة تطبيقها على جميع المباريات».

وكان مدرب المنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، قد دافع في وقت سابق من البطولة عن فترات التوقف، معتبراً أنها ضرورية لحماية اللاعبين في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وقال: «من الصعب الحفاظ على هذا المستوى من المجهود البدني لفترات طويلة، وأعتقد أن هذه الفترات تمنح اللاعبين فرصة قصيرة لاستعادة أنفاسهم ومواصلة المنافسة بأفضل صورة».

وفي سياق آخر، شدّد مدرب آرسنال الإنجليزي السابق فينغر على أن توسيع كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً أثبت نجاحه، رغم الجدل الذي سبق انطلاق البطولة.

وقال: «كان القرار محل تشكيك قبل انطلاق البطولة، لكننا رأينا أنه كان ضرورياً من الناحية الأخلاقية لمنح فرصة لعدد أكبر من المنتخبات. وأنا مقتنع بأنه كان القرار الصحيح وحقق نجاحاً كبيراً».

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The Athletic (نيوجيرسي )
الرياضة رياضة عالمية

رئيس الاتحاد الفرنسي: سنكشف عن خليفة ديشان في «الوقت المناسب»

مهمة ديشان مع المنتخب الفرنسي انتهت مع نهاية مونديال 2026 (أ.ف.ب)
مهمة ديشان مع المنتخب الفرنسي انتهت مع نهاية مونديال 2026 (أ.ف.ب)
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رئيس الاتحاد الفرنسي: سنكشف عن خليفة ديشان في «الوقت المناسب»

مهمة ديشان مع المنتخب الفرنسي انتهت مع نهاية مونديال 2026 (أ.ف.ب)
مهمة ديشان مع المنتخب الفرنسي انتهت مع نهاية مونديال 2026 (أ.ف.ب)

قال فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إن خليفة مدرب المنتخب ديديه ديشان، سيتم الكشف عنه قريباً، وسط أنباء عن تولي النجم السابق زين الدين زيدان المهمة.

وذكرت إذاعة «مونت كارلو» أن ديالو أكد مراراً وتكراراً رغبته في الالتزام بالإطار الزمني المحدد قبل الإعلان عن المدرب الجديد.

وقال ديالو: «قلت من قبل إنني سأنتظر حتى نهاية كأس العالم احتراماً لعمل ديديه والفريق، وبنهاية الشهر الحالي سنتعرف على هوية خليفة ديشان».

وينتظر زيدان، أسطورة الكرة الفرنسية والفائز بكأس العالم 1998، دوره في تدريب المنتخب الفرنسي منذ نهاية فترته الثانية مدرباً لريال مدريد الإسباني بين عامي 2019 و2021.

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رياضة فرنسية رياضة كأس العالم فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

إنجلترا تهز المونديال بسداسية تاريخية في فرنسا... وتخطف البرونزية

ساكا سجل هاتريك في المباراة (د.ب.أ)
ساكا سجل هاتريك في المباراة (د.ب.أ)
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إنجلترا تهز المونديال بسداسية تاريخية في فرنسا... وتخطف البرونزية

ساكا سجل هاتريك في المباراة (د.ب.أ)
ساكا سجل هاتريك في المباراة (د.ب.أ)

أحرزت إنجلترا المركز الثالث في كأس العالم بعد فوزها بنتيجة تاريخية 6-4 على فرنسا السبت، بينما أصبح قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفاً في المباراة الأخيرة للمدرب ديدييه ديشان بعد 14 عاماً في المنصب.

وسجلت إنجلترا 4 أهداف في الشوط الأول عبر ديكلان رايس وإزري كونسا وثنائية لبوكايو ساكا.

وسجل ساكا هدفه الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وسجل كيليان مبابي هدفين، وبينهما هدف لبرادلي باركولا في الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في هذه النسخة من كأس العالم.

وأحرز عثمان ديمبلي الهدف الرابع لفرنسا بعد 6 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يضيف جود بلينجهام الهدف السادس لإنجلترا.

وتصدر مبابي ترتيب الحذاء الذهبي بفارق هدفين عن مهاجم الأرجنتين ليونيل ميسي.

وكما يتفوق اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً على ميسي، الذي يخوض نهائي، الأحد، أمام إسبانيا، بفارق هدف واحد في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

ويمتلك مايكل أوليسه رقماً قياسياً في كأس العالم بصناعته 7 أهداف، متفوقاً على بيليه الذي صنع 6 أهداف في نهائيات 1970.

وتعافت فرنسا من بداية كارثية بعدما دفع ديشامب بدايو أوباميكانو ولوكا ديني لتعزيز خط دفاع رباعي، بدا تائهاً.

ويرحل ديشان عن تدريب فرنسا بعد 185 مباراة.

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مبابي يصبح الهدّاف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً

مبابي انتفض في مواجهة إنجلترا وحطم الرقم التاريخي (أ.ب)
مبابي انتفض في مواجهة إنجلترا وحطم الرقم التاريخي (أ.ب)
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مبابي يصبح الهدّاف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً

مبابي انتفض في مواجهة إنجلترا وحطم الرقم التاريخي (أ.ب)
مبابي انتفض في مواجهة إنجلترا وحطم الرقم التاريخي (أ.ب)

كسر قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل هدّاف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم بـ22 هدفاً، وذلك بتسجيله ثنائية أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، السبت، في ميامي.

كما اعتلى نجم ريال مدريد الإسباني صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية في أميركا الشمالية برصيد 10 أهداف، بعدما قلّص الفارق في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني في وقت كانت فيه فرنسا متأخرة برباعية إنجليزية نظيفة جاءت في الشوط الأول، قبل إضافة هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 66 (3-4)، علماً بأن المواجهة انتهت بانتصار إنجليزي كاسح بنتيجة 6-4.

ويتقدم مبابي بفارق هدفين على ميسي، الذي سيخوض الأحد المباراة النهائية مع الأرجنتين أمام إسبانيا، وهو النهائي الثاني توالياً للأسطورة الأرجنتينية، والثالث في مسيرته بعد 2014.

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