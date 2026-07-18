دي لا فوينتي مبرراً… لماذا لن أراقب ميسي رقابة «رجل لرجل»؟

أكد لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، أنَّه لا يفكر في فرض رقابة فردية على ليونيل ميسي في نهائي كأس العالم، مستعيداً تجربة عاشها قبل أكثر من عقدين عندما حاول إيقاف النجم الأرجنتيني بالطريقة نفسها، فانتهت بكارثة.

ووفقاً لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، روى دي لا فوينتي القصة بابتسامة، قائلاً: «لا يمكن مراقبة ميسي رقابة رجل لرجل. لقد جربت ذلك مرة... وكانت النتيجة سيئة جداً».

وتعود الواقعة إلى مايو (أيار) 2004، خلال إياب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا للشباب تحت 19 عاماً، في مواجهة جمعت برشلونة وإشبيلية. وقتها كان ميسي في الـ17 من عمره، بشعره الطويل وقدمه اليسرى التي بدأت تلفت الأنظار، بينما كان دي لا فوينتي مدرباً لفريق شباب إشبيلية في موسمه الثالث.

وقال المدرب الإسباني: «حذَّروني من هذا الفتى، فقرَّرت تكليف لاعب بمراقبته طوال المباراة. حتى الدقيقة 75 كانت الخطة ناجحة والنتيجة 0 - 0، لكن اللاعب المكلف بمراقبته حصل على بطاقة صفراء، فاستبدلته وغيَّرت أسلوب اللعب».

وأضاف أنَّ ذلك القرار كان نقطة التَّحوُّل، إذ استغل ميسي المساحات وسجَّل 4 أهداف خلال 22 دقيقة فقط، في مباراة ما زال مقطعها متاحاً على القناة الرسمية لنادي برشلونة في منصة «يوتيوب»، وكانت بمثابة إحدى أولى الإشارات إلى موهبته الاستثنائية.

وبعد اللقاء، قال ميسي بهدوئه المعتاد: «سجَّلنا عندما أصبح الجميع مرهقين».

وتضمَّنت رباعية ميسي هدفاً رائعاً بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، وآخر في مرمى خالٍ بعد تمريرة من الجهة اليمنى، إضافة إلى هدفين آخرين جاءا بعد تمريرتين من الطرف الأيسر.

وأوضح دي لا فوينتي مجدداً، قبل مواجهة نهائي كأس العالم، أن إسبانيا لن تعتمد الرقابة الفردية على ميسي، لكنها ستمنحه اهتماماً خاصاً طوال المباراة، في محاولة لتجنب تكرار ما حدث له قبل 22 عاماً، عندما دفع ثمن تغيير خطته أمام لاعب أصبح لاحقاً أحد أعظم نجوم كرة القدم في التاريخ.