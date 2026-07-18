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دي لا فوينتي مبرراً… لماذا لن أراقب ميسي رقابة «رجل لرجل»؟

دي لا فوينتي خلال حديثه لبرادي ونوفاك ديوكوفيتش في المؤتمر الصحافي (د.ب.أ)
دي لا فوينتي خلال حديثه لبرادي ونوفاك ديوكوفيتش في المؤتمر الصحافي (د.ب.أ)
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دي لا فوينتي مبرراً… لماذا لن أراقب ميسي رقابة «رجل لرجل»؟

دي لا فوينتي خلال حديثه لبرادي ونوفاك ديوكوفيتش في المؤتمر الصحافي (د.ب.أ)
دي لا فوينتي خلال حديثه لبرادي ونوفاك ديوكوفيتش في المؤتمر الصحافي (د.ب.أ)

أكد لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، أنَّه لا يفكر في فرض رقابة فردية على ليونيل ميسي في نهائي كأس العالم، مستعيداً تجربة عاشها قبل أكثر من عقدين عندما حاول إيقاف النجم الأرجنتيني بالطريقة نفسها، فانتهت بكارثة.

ووفقاً لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، روى دي لا فوينتي القصة بابتسامة، قائلاً: «لا يمكن مراقبة ميسي رقابة رجل لرجل. لقد جربت ذلك مرة... وكانت النتيجة سيئة جداً».

وتعود الواقعة إلى مايو (أيار) 2004، خلال إياب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا للشباب تحت 19 عاماً، في مواجهة جمعت برشلونة وإشبيلية. وقتها كان ميسي في الـ17 من عمره، بشعره الطويل وقدمه اليسرى التي بدأت تلفت الأنظار، بينما كان دي لا فوينتي مدرباً لفريق شباب إشبيلية في موسمه الثالث.

وقال المدرب الإسباني: «حذَّروني من هذا الفتى، فقرَّرت تكليف لاعب بمراقبته طوال المباراة. حتى الدقيقة 75 كانت الخطة ناجحة والنتيجة 0 - 0، لكن اللاعب المكلف بمراقبته حصل على بطاقة صفراء، فاستبدلته وغيَّرت أسلوب اللعب».

وأضاف أنَّ ذلك القرار كان نقطة التَّحوُّل، إذ استغل ميسي المساحات وسجَّل 4 أهداف خلال 22 دقيقة فقط، في مباراة ما زال مقطعها متاحاً على القناة الرسمية لنادي برشلونة في منصة «يوتيوب»، وكانت بمثابة إحدى أولى الإشارات إلى موهبته الاستثنائية.

وبعد اللقاء، قال ميسي بهدوئه المعتاد: «سجَّلنا عندما أصبح الجميع مرهقين».

وتضمَّنت رباعية ميسي هدفاً رائعاً بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، وآخر في مرمى خالٍ بعد تمريرة من الجهة اليمنى، إضافة إلى هدفين آخرين جاءا بعد تمريرتين من الطرف الأيسر.

وأوضح دي لا فوينتي مجدداً، قبل مواجهة نهائي كأس العالم، أن إسبانيا لن تعتمد الرقابة الفردية على ميسي، لكنها ستمنحه اهتماماً خاصاً طوال المباراة، في محاولة لتجنب تكرار ما حدث له قبل 22 عاماً، عندما دفع ثمن تغيير خطته أمام لاعب أصبح لاحقاً أحد أعظم نجوم كرة القدم في التاريخ.

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إنغلهارد يعود إلى فرايبورغ

يانيك إنغلهارد إلى فرايبورغ (رويترز)
يانيك إنغلهارد إلى فرايبورغ (رويترز)
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إنغلهارد يعود إلى فرايبورغ

يانيك إنغلهارد إلى فرايبورغ (رويترز)
يانيك إنغلهارد إلى فرايبورغ (رويترز)

أعلن نادي فرايبورغ الألماني لكرة القدم، السبت، أن يانيك إنغلهارد سوف يعود لصفوف الفريق في صفقة انتقال قادماً من كومو الإيطالي، ليلعب مع الفريق الأول.

ولم يعلن فرايبورغ أي تفاصيل خاصة بعقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، والذي لعب مع فريق فرايبورغ تحت 23 عاماً في دوري الدرجة الثالثة، في الفترة من 2021 إلى 2023.

وانضم إنغلهارد إلى كومو في 2024 قادماً من فورتونا دوسلدورف، ولعب في الدوري الألماني الموسم الماضي معاراً لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ.

وقال إنغلهارد: «لم تنقطع علاقتي بنادي فرايبورغ أبداً، سواء مع اللاعبين أو مسؤولي النادي. أشعر بسعادة كبيرة لعودتي إلى فرايبورغ. طموحات النادي كبيرة، وهذا ما يعجبني، وأنا متحمس للغاية لبدء المشوار».

وجاء الإعلان عن الصفقة بعد يوم واحد من بيع فرايبورغ مهاجمه السويسري الشاب يوهان مانزامبي إلى أستون فيلا، الذي تغلب عليه في نهائي الدوري الأوروبي خلال مايو (أيار) الماضي، مقابل مبلغ قياسي في تاريخ النادي قد يصل إلى 70 مليون يورو (80 مليون دولار).

ويستهل فرايبورغ، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع بالدوري الألماني، مشواره في الموسم الجديد يوم 20 أغسطس (آب) بخوض ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، قبل أن يفتتح مشواره في الدوري الألماني يوم 30 أغسطس بمواجهة فيردر بريمن.

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الرياضة رياضة عالمية

ديل بوسكي يحث إسبانيا على عدم الاستهانة بالأرجنتين «المزعجة»

فيسنتي ديل بوسكي مدرب إسبانيا السابق (رويترز)
فيسنتي ديل بوسكي مدرب إسبانيا السابق (رويترز)
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ديل بوسكي يحث إسبانيا على عدم الاستهانة بالأرجنتين «المزعجة»

فيسنتي ديل بوسكي مدرب إسبانيا السابق (رويترز)
فيسنتي ديل بوسكي مدرب إسبانيا السابق (رويترز)

حذَّر فيسنتي ديل بوسكي، مدرب إسبانيا السابق، منتخبَ بلاده من الاستهانة بالأرجنتين قبيل نهائي كأس العالم لكرة القدم، واصفاً المنافس بأنه «مصدر إزعاج حقيقي». وحثَّ الفريق على توخي الحذر.

وقاد ديل بوسكي إسبانيا للتتويج بكأس العالم 2010 عندما تغلبت على هولندا 1 - صفر في جنوب أفريقيا.

وقال ديل بوسكي لصحيفة «إل بايس» الإسبانية في مقابلة نُشرت السبت: «الأرجنتين فريق تصعب مواجهته، وهو مصدر إزعاج حقيقي إذا جاز لي استخدام هذه الكلمة، فهم يعرفون تماماً ما يتعيَّن عليهم فعله داخل الملعب».

وأشار المدرب الإسباني إلى أن فوز الأرجنتين على إنجلترا بعد أن كانت متأخرة في النتيجة دليل قاطع على ما تمتلكه من جودة.

وقال: «أرى أنَّ النهائي يصب في صالح إسبانيا، لكن عليها أن تحذر من الأرجنتين نظراً لصعوبة مواجهتها وخبرتها».

كما أشاد المدرب المخضرم (75 عاماً) بأداء منتخب إسبانيا في البطولة، وتوقَّع أن يُتوَّج باللقب.

وأضاف: «في المباريات التي شاهدناها، سارت مجريات اللعب تماماً وفقاً لإرادة المنتخب الوطني؛ فقد فرض سيطرته على الموقف وأظهر الثقة واليقين».

وسيُقام نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين في ملعب نيويورك نيوجيرسي، الأحد.

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رودري يحث إسبانيا على مطاردة «حلم المونديال»

رودري قائد منتخب إسبانيا (د.ب.أ)
رودري قائد منتخب إسبانيا (د.ب.أ)
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رودري يحث إسبانيا على مطاردة «حلم المونديال»

رودري قائد منتخب إسبانيا (د.ب.أ)
رودري قائد منتخب إسبانيا (د.ب.أ)

حث رودري قائد منتخب إسبانيا زملاءه على خوض نهائي كأس العالم، الأحد، أمام الأرجنتين وهو متسلحون بالطموح أكثر من الخوف، إذ يقف ليونيل ميسي ورفاقه الذين وصفهم «بأنهم الفريق الذي يجب التغلب عليه» حائلاً بين إسبانيا وبين أهم لقب في عالم كرة القدم.

تخوض إسبانيا النهائي بعد تحقيقها صعوداً مبهراً وفوزها بدوري الأمم وبطولة أوروبا في السنوات الأخيرة. وقال رودري إن هذا الصعود بني خطوة بخطوة ولم يتحقق بين عشية وضحاها.

وقال في مؤتمر صحافي: «مررنا بعملية تطور تدريجية شهدنا خلالها نضوج الفريق على مدار السنوات القليلة الماضية».

وأضاف: «كان مقدراً لهذا الفريق وهذا الجيل أن يصنع اسماً لنفسه... والآن وصل إلى نهائي كأس العالم. لذا نحن سعداء بالمسيرة التي قطعها الفريق لكننا لن نتوقف عند هذا الحد؛ فطموحنا يتجاوز ذلك بكثير».

وتظل كأس العالم هي القمة بالنسبة لرودري الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي وتوج بجائزة الكرة الذهبية.

وقال: «أعظم ما يمكن أن يحدث لك هو أن تصبح بطل العالم. أنا سعيد بمسيرتي المهنية لكن هناك دائماً ذلك الدافع لمواصلة المسيرة».

لم تستقبل إسبانيا سوى هدف واحد فقط في البطولة، ووصف رودري فريقه بأنه «متكامل جداً»، ويتحكم في منطقة جزائه ومنطقة جزاء المنافس ووسط الملعب. وعندما طلب منه تحديد نقاط ضعف إسبانيا، ابتسم وأبقاها طي الكتمان.

وقال: «لدينا نقاط قوة ونقاط ضعف. نقاط ضعفنا قليلة، لكنني سأحتفظ بها لنفسي».«الروح التنافسية» للأرجنتين؛ قد لا توجد عقبة أكثر صعوبة من هذه، فالأرجنتين تخوض ثاني نهائي لها على التوالي في كأس العالم مدفوعة بنزعتها التنافسية وأهدافها المتأخرة، بالإضافة إلى القدرة المعهودة على العودة في النتيجة، وهو الأمر الذي يجعل مواجهتها أمراً صعباً.

وأكد رودري أن إسبانيا أخذت هذه الصلابة بعين الاعتبار، وقال: «ما تقصده بوضوح هو الروح التنافسية التي يتمتع بها هذا الفريق وقدرته على العودة في المواقف الصعبة وشخصيته»، وأضاف: «لذا يتعين علينا السعي للفوز، يجب أن نكون عازمين على التتويج بكأس العالم وأن نكون أكثر طموحاً. وأعتقد أن هذا يعني أننا يجب أن نلعب بشخصية إسبانيا في المباراة».

في المقابل، هناك ميسي الغني عن التعريف، ومع ذلك حظي بإشادة من رودري. وقال: «بالنسبة لي، هو أعظم لاعب في التاريخ... استطاع أن يقود منتخب بلاده للفوز بكأس العالم، والآن، التأهل إلى المباراة النهائية»، وأضاف: «لكن الأرجنتين أكبر بكثير من ميسي وحده... بالطبع سيتعين علينا مراقبته لكن يجب فعل ذلك أيضاً مع العديد من اللاعبين الآخرين».

ويتوقع رودري أن تكون هذه المباراة مليئة بالالتحامات البدنية أكثر من مواجهة فرنسا في قبل النهائي التي انتهت بالفوز 2 - صفر، وقال: «ستكون مباراة الأحد مختلفة، أعتقد أنها ستكون أشبه بمعركة وستتسم بطابع بدني قوي وعلينا أن نكون مستعدين».ويلقي تتويج إسبانيا بكأس العالم 2010 بظلاله على الجيل الحالي رغم أن رودري أشار إلى أن كرة القدم حالياً تغيرت كثيراً بما لا يسمح بعقد مقارنات سهلة. وأكد اللاعب الإسباني أن ما تبقى هو درس قدمته مجموعة سعت وراء ما كان يبدو يوماً ما مستحيلاً، وقال: «لقد خاضوا هذه التجربة بتلك العزيمة... وهذا هو الشيء الذي أود استلهامه من هذا الجيل».

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