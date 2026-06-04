الحزم يجدد ثقته في المدرب التونسي جلال قادري

كيف يقضي لاعبو «الأخضر» يومهم في معسكر أوستن؟

في معسكر «الأخضر» بمدينة أوستن الأميركية، لا تقتصر التجهيزات على الجوانب اللياقية والتكتيكية داخل المستطيل «الأخضر» فحسب، بل تمتد لتشمل نظاماً يومياً صارماً ودقيقاً يمزج بين الانضباط العالي وتهيئة المناخ النفسي والبدني المثالي للاعبين، لضمان أعلى درجات التركيز والجاهزية قبل الدخول في معترك المونديال العالمي.

ويعيش لاعبو المنتخب السعودي تفاصيل يومية مدروسة بعناية فائقة، حيث يبدأ جدولهم اليومي مع الصباح الباكر وتحديداً عند الساعة 5:11 صباحاً بتوقيت أوستن لأداء صلاة الفجر، تليها فترة وجبة الإفطار الممتدة من الساعة السادسة وحتى العاشرة صباحاً؛ وهي فترة مرنة ومفتوحة تمنح اللاعبين الحرية في اختيار التوقيت المناسب لهم دون إلزام بالوجود الجماعي، مراعاةً لوتيرة استرجاع الطاقة لكل لاعب.

يشهد المعسكر نظاماً يومياً صارماً ودقيقاً يمزج بين الانضباط العالي وتهيئة المناخ النفسي والبدني (المنتخب السعودي)

بعد ذلك، يحظى اللاعبون بفترة راحة مخصصة للاسترخاء في أجنحة فندق «الفور سيزونز»، قبل أن يدُّق جرس الانضباط مجدداً عند الساعة الواحدة ظهراً، حيث يلتزم الجميع بالوجود في توقيت موحد لتناول وجبة الغداء. وعقب الفراغ من الغداء، ينتقل الصقور إلى الشق النظري من التحضيرات، إذ يعقد الجهاز الفني بقيادة المدرب اجتماعاً فنياً متكاملاً في تمام الساعة الثالثة عصراً، يستعرض خلاله الخطط التكتيكية ويشرح المهام الميدانية عبر لقطات الفيديو والتحليلات الفنية.

وفي تمام الساعة 4:30 عصراً، تتحرك حافلة المنتخب باتجاه مركز «سانت ديفيد للأداء الرياضي»، لينطلق المران الميداني الرئيسي عند الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى الثامنة مساءً، حيث يركز الجهاز الفني على تطبيق الجمل التكتيكية وفرض الأسلوب الفني وسط أجواء يملؤها الحماس والجدية. ويعود اللاعبون بعد ذلك إلى مقر الإقامة لتناول وجبة العشاء في تمام الساعة 9:30 مساءً، وهو موعد يخضع لالتزام تام وصارم من جميع أعضاء البعثة.

القهوة المقطرة ترافق اللاعبين داخل أروقة المعسكر (حساب اللاعب سالم الدوسري)

وفي كواليس هذا المعسكر المنضبط، تبرز تفاصيل تعكس الهوية السعودية والأجواء الأخوية بين أفراد البعثة؛ فعلى صعيد المشروبات الدافئة، تنقسم الأذواق داخل أروقة الفندق؛ إذ يظل فريق الإداريين وفياً لـ«القهوة السعودية» التقليدية التي يعشقونها وتلازم اجتماعاتهم، في حين يميل جيل اللاعبين أكثر إلى ثقافة القهوة الحديثة مثل «القهوة السوداء» والقهوة المختصة المحضرة بطريقة الـ«التقطير».

أما على طاولة الطعام، فيشرف طباخ خاص رافق المنتخب من المملكة على إعداد كل الوجبات لضمان مطابقتها للمعايير الغذائية الرياضية، وفق برنامج دقيق يحافظ على الجانب الصحي للاعبين.

تشهد قاعة التجمع منافسات من نوع آخر لا تقل إثارة حيث تحضر أجهزة الـ«بلاي ستيشن» بقوة بين اللاعبين التي تكسر رتابة المعسكر (المنتخب السعودي)

ولكسر روتين التدريبات الشاقة وفي أوقات الراحة المخصصة، تشهد قاعة التجمع منافسات من نوع آخر لا تقل إثارة، حيث تحضر أجهزة الـ«بلاي ستيشن» بقوة بين اللاعبين، صانعةً أجواءً من التحدي والمرح التي تساهم في تخفيف ضغوطات التحضير للمونديال المرتقب.

وسيخوض «الأخضر» في أوستن مواجهتين وديتين، يلاقي في الأولى منتخب بورتوريكو غداً الجمعة الخامس من شهر يونيو (حزيران) على ملعب كيو تو بمدينة أوستن، بينما يواجه منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من الشهر ذاته على ملعب نادي سان أنطونيو بمدينة سان أنطونيو.