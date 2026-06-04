الحزم يجدد ثقته في المدرب التونسي جلال قادري

أعلن نادي الحزم رسمياً تجديد ثقته في المدرب التونسي جلال قادري، ليستمر على رأس الدفة الفنية للفريق الأول لموسم جديد.
جاء هذا الإعلان عبر الحساب الرسمي للنادي في منصة «إكس» بعبارات حملت كثيراً من التطلعات، حيث كتب النادي: «فصول الرواية لم تكتمل... ثقة تتجدد وفصل جديد يُكتب»، مؤكداً استمرار المدرب لـ«يقود طموحات الفريق في المرحلة المقبلة».
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من النجاحات التي حققها قادري منذ توليه منصب المدير الفني، حيث برهن على كفاءته العالية بنجاحه في مهمتين سابقتين قاد فيهما الفريق بثبات، وبدأها في الموسم قبل الماضي عندما نجح في الصعود بالحزم إلى دوري المحترفين عبر ملحق الصعود الصعب، مواجهاً التحديات ومثبتاً جدارته بالفوز ببطاقة التأهل.
وفي هذا الموسم استمرت مسيرة النجاح للمدرب التونسي، إذ خاض تحدياً أشد شراسة في دوري روشن للمحترفين، وتمكن بفضل عمله الفني المميز من إبقاء الفريق لموسم جديد بين كبار الأندية، وتجنب الهبوط رغم المنافسة المحتدمة وضغط المباريات، ليؤكد أن بقاء الحزم لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة عمل تكتيكي منظم.
وعلى مستوى الأرقام، نجح قادري في تقديم عروض مميزة وتحقيق نتائج لافتة مقارنةً بالعناصر المتاحة والإمكانات المادية للنادي، حيث قاد الحزم لإنهاء مشواره في المركز التاسع برصيد 42 نقطة، جاءت من خلال تحقيق 11 انتصاراً و9 تعادلات، في حين تعثر الفريق في 14 مواجهة، وهي حصيلة رقمية ممتازة تؤكد استحقاقه لتجديد العقد والمضي قدماً لإكمال مسيرته مع النادي.