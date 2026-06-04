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الحزم يجدد ثقته في المدرب التونسي جلال قادري

جلال قادري (تصوير: عيسى الدبيسي)
جلال قادري (تصوير: عيسى الدبيسي)
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الحزم يجدد ثقته في المدرب التونسي جلال قادري

جلال قادري (تصوير: عيسى الدبيسي)
جلال قادري (تصوير: عيسى الدبيسي)

أعلن نادي الحزم رسمياً تجديد ثقته في المدرب التونسي جلال قادري، ليستمر على رأس الدفة الفنية للفريق الأول لموسم جديد.

جاء هذا الإعلان عبر الحساب الرسمي للنادي في منصة «إكس» بعبارات حملت كثيراً من التطلعات، حيث كتب النادي: «فصول الرواية لم تكتمل... ثقة تتجدد وفصل جديد يُكتب»، مؤكداً استمرار المدرب لـ«يقود طموحات الفريق في المرحلة المقبلة».

يأتي هذا القرار بعد سلسلة من النجاحات التي حققها قادري منذ توليه منصب المدير الفني، حيث برهن على كفاءته العالية بنجاحه في مهمتين سابقتين قاد فيهما الفريق بثبات، وبدأها في الموسم قبل الماضي عندما نجح في الصعود بالحزم إلى دوري المحترفين عبر ملحق الصعود الصعب، مواجهاً التحديات ومثبتاً جدارته بالفوز ببطاقة التأهل.

وفي هذا الموسم استمرت مسيرة النجاح للمدرب التونسي، إذ خاض تحدياً أشد شراسة في دوري روشن للمحترفين، وتمكن بفضل عمله الفني المميز من إبقاء الفريق لموسم جديد بين كبار الأندية، وتجنب الهبوط رغم المنافسة المحتدمة وضغط المباريات، ليؤكد أن بقاء الحزم لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة عمل تكتيكي منظم.

وعلى مستوى الأرقام، نجح قادري في تقديم عروض مميزة وتحقيق نتائج لافتة مقارنةً بالعناصر المتاحة والإمكانات المادية للنادي، حيث قاد الحزم لإنهاء مشواره في المركز التاسع برصيد 42 نقطة، جاءت من خلال تحقيق 11 انتصاراً و9 تعادلات، في حين تعثر الفريق في 14 مواجهة، وهي حصيلة رقمية ممتازة تؤكد استحقاقه لتجديد العقد والمضي قدماً لإكمال مسيرته مع النادي.

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الرياضة رياضة سعودية

القادسية يتعاقد مع المغربي سفيان الكرواني حتى 2029

سفيان الكرواني (نادي القادسية)
سفيان الكرواني (نادي القادسية)
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القادسية يتعاقد مع المغربي سفيان الكرواني حتى 2029

سفيان الكرواني (نادي القادسية)
سفيان الكرواني (نادي القادسية)

أعلنت إدارة نادي القادسية، اليوم الخميس، التعاقد مع اللاعب المغربي سفيان الكرواني لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد حتى العام 2029.

وكانت المفاوضات القدساوية لضم اللاعب قد بدأت منذ فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي، إلا أن الصفقة تأجلت إلى الصيف الحالي حيث أنهى اللاعب مرحلة احترافه مع فريق أوترخت الهولندي. ويلعب الكرواني البالغ من العمر 26 عاماً في مركز الظهير الأيسر، وهي الخانة التي مر بها عدد من اللاعبين في القادسية قبل أن يستعين المدرب رودجرز باللاعب الغاني بونسوه باه لشغل هذه الخانة، مع إجادته اللعب كجناح، حيث صنع الفارق كثيراً مع القادسية في الجانب الهجومي تحديداً. وجاء انتقال اللاعب بصفة انتقال حر، حيث تبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو، وينتظر منه أن يقدم أداء فنياً كبيراً بناء على المؤشرات والأرقام لتجربته الأخيرة في الدوري الهولندي، حيث كان من أفضل اللاعبين دفاعياً، وهجومياً، وساهم في صناعة أكثر من 14 هدفاً لفريقه السابق.

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الرياضة رياضة سعودية

كيف يقضي لاعبو «الأخضر» يومهم في معسكر أوستن؟

يعقد الجهاز الفني بقيادة المدرب دونيس اجتماعاً فنياً متكاملاً في تمام الساعة الثالثة عصراً (المنتخب السعودي)
يعقد الجهاز الفني بقيادة المدرب دونيس اجتماعاً فنياً متكاملاً في تمام الساعة الثالثة عصراً (المنتخب السعودي)
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كيف يقضي لاعبو «الأخضر» يومهم في معسكر أوستن؟

يعقد الجهاز الفني بقيادة المدرب دونيس اجتماعاً فنياً متكاملاً في تمام الساعة الثالثة عصراً (المنتخب السعودي)
يعقد الجهاز الفني بقيادة المدرب دونيس اجتماعاً فنياً متكاملاً في تمام الساعة الثالثة عصراً (المنتخب السعودي)

في معسكر «الأخضر» بمدينة أوستن الأميركية، لا تقتصر التجهيزات على الجوانب اللياقية والتكتيكية داخل المستطيل «الأخضر» فحسب، بل تمتد لتشمل نظاماً يومياً صارماً ودقيقاً يمزج بين الانضباط العالي وتهيئة المناخ النفسي والبدني المثالي للاعبين، لضمان أعلى درجات التركيز والجاهزية قبل الدخول في معترك المونديال العالمي.

ويعيش لاعبو المنتخب السعودي تفاصيل يومية مدروسة بعناية فائقة، حيث يبدأ جدولهم اليومي مع الصباح الباكر وتحديداً عند الساعة 5:11 صباحاً بتوقيت أوستن لأداء صلاة الفجر، تليها فترة وجبة الإفطار الممتدة من الساعة السادسة وحتى العاشرة صباحاً؛ وهي فترة مرنة ومفتوحة تمنح اللاعبين الحرية في اختيار التوقيت المناسب لهم دون إلزام بالوجود الجماعي، مراعاةً لوتيرة استرجاع الطاقة لكل لاعب.

يشهد المعسكر نظاماً يومياً صارماً ودقيقاً يمزج بين الانضباط العالي وتهيئة المناخ النفسي والبدني (المنتخب السعودي)

بعد ذلك، يحظى اللاعبون بفترة راحة مخصصة للاسترخاء في أجنحة فندق «الفور سيزونز»، قبل أن يدُّق جرس الانضباط مجدداً عند الساعة الواحدة ظهراً، حيث يلتزم الجميع بالوجود في توقيت موحد لتناول وجبة الغداء. وعقب الفراغ من الغداء، ينتقل الصقور إلى الشق النظري من التحضيرات، إذ يعقد الجهاز الفني بقيادة المدرب اجتماعاً فنياً متكاملاً في تمام الساعة الثالثة عصراً، يستعرض خلاله الخطط التكتيكية ويشرح المهام الميدانية عبر لقطات الفيديو والتحليلات الفنية.

وفي تمام الساعة 4:30 عصراً، تتحرك حافلة المنتخب باتجاه مركز «سانت ديفيد للأداء الرياضي»، لينطلق المران الميداني الرئيسي عند الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى الثامنة مساءً، حيث يركز الجهاز الفني على تطبيق الجمل التكتيكية وفرض الأسلوب الفني وسط أجواء يملؤها الحماس والجدية. ويعود اللاعبون بعد ذلك إلى مقر الإقامة لتناول وجبة العشاء في تمام الساعة 9:30 مساءً، وهو موعد يخضع لالتزام تام وصارم من جميع أعضاء البعثة.

القهوة المقطرة ترافق اللاعبين داخل أروقة المعسكر (حساب اللاعب سالم الدوسري)

وفي كواليس هذا المعسكر المنضبط، تبرز تفاصيل تعكس الهوية السعودية والأجواء الأخوية بين أفراد البعثة؛ فعلى صعيد المشروبات الدافئة، تنقسم الأذواق داخل أروقة الفندق؛ إذ يظل فريق الإداريين وفياً لـ«القهوة السعودية» التقليدية التي يعشقونها وتلازم اجتماعاتهم، في حين يميل جيل اللاعبين أكثر إلى ثقافة القهوة الحديثة مثل «القهوة السوداء» والقهوة المختصة المحضرة بطريقة الـ«التقطير».

أما على طاولة الطعام، فيشرف طباخ خاص رافق المنتخب من المملكة على إعداد كل الوجبات لضمان مطابقتها للمعايير الغذائية الرياضية، وفق برنامج دقيق يحافظ على الجانب الصحي للاعبين.

تشهد قاعة التجمع منافسات من نوع آخر لا تقل إثارة حيث تحضر أجهزة الـ«بلاي ستيشن» بقوة بين اللاعبين التي تكسر رتابة المعسكر (المنتخب السعودي)

ولكسر روتين التدريبات الشاقة وفي أوقات الراحة المخصصة، تشهد قاعة التجمع منافسات من نوع آخر لا تقل إثارة، حيث تحضر أجهزة الـ«بلاي ستيشن» بقوة بين اللاعبين، صانعةً أجواءً من التحدي والمرح التي تساهم في تخفيف ضغوطات التحضير للمونديال المرتقب.

وسيخوض «الأخضر» في أوستن مواجهتين وديتين، يلاقي في الأولى منتخب بورتوريكو غداً الجمعة الخامس من شهر يونيو (حزيران) على ملعب كيو تو بمدينة أوستن، بينما يواجه منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من الشهر ذاته على ملعب نادي سان أنطونيو بمدينة سان أنطونيو.

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«مونديال 2026»: إصابة تمبكتي لا تدعو للقلق

لم يكمل تمبكتي الحصة التدريبية لشعوره بآلالام في عضلات الفخذ الخلفية (المنتخب السعودي)
لم يكمل تمبكتي الحصة التدريبية لشعوره بآلالام في عضلات الفخذ الخلفية (المنتخب السعودي)
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«مونديال 2026»: إصابة تمبكتي لا تدعو للقلق

لم يكمل تمبكتي الحصة التدريبية لشعوره بآلالام في عضلات الفخذ الخلفية (المنتخب السعودي)
لم يكمل تمبكتي الحصة التدريبية لشعوره بآلالام في عضلات الفخذ الخلفية (المنتخب السعودي)

لم يكمل حسان تمبكتي، مدافع المنتخب السعودي، الحصة التدريبية التي أجراها الأخضر في مدينة أوستن الأميركية قبل مواجهة بورتوريكو الودية، إثر شعوره ببعض الآلام في عضلات الفخذ الخلفية.

وعلمت مصادر «الشرق الأوسط» أن تمبكتي سيخضع لفحص طبي جديد الخميس للإطمئنان على حالته وتحديد مدى جاهزيته، وسط مؤشرات أولية تؤكد أن الإصابة بسيطة ولا تدعو للقلق.

صالح الشهري مهاجم الأخضر في كرة هوائية خلال المران (المنتخب السعودي)

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة منتخب بورتوريكو ودياً الجمعة، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي الخاص بكأس العالم 2026.

وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث بدأت التدريبات بتمارين الإحماء، قبل الانتقال إلى تدريبات الاستحواذ على الكرة، ثم تمارين إنهاء الهجمات، واختُتمت الحصة بمناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب.

وفي السياق ذاته، واصل الحارس نواف العقيدي تنفيذ برنامجه التأهيلي الخاص تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما يختتم المنتخب السعودي اليوم الخميس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، على أن تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

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