أخضر الشابات والناشئات يخسر أمام مالطا

الأخضر في «أوستن»... إقامة هادئة وأجنحة فندقية فاخرة

في قلب ولاية تكساس الأميركية، وتحديداً في مدينة أوستن، يصنع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لنفسه واقعاً مغايراً ومميزاً في خريطة التحضيرات الدولية؛ حيث انفرد الأخضر بكونه المنتخب الوحيد الذي اتخذ من هذه المدينة مقراً لمعسكره المستقل، مستفيداً من الهدوء والخصوصية الكاملة بعيداً عن المدن والمناطق الأخرى التي ربما تشهد وجود عدة منتخبات في آن واحد، مما يمنح البعثة السعودية أجواء مثالية للتركيز وفرض الانضباط التكتيكي بعيداً عن أعين المنافسين وكاميرات الإعلام.

ويبدأ المعسكر الرسمي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخب السعودي اعتباراً من يوم الثلاثاء (9 يونيو/حزيران)، في حين يقيم المنتخب حالياً تدريباته على نفقته وحسابه الخاص، تمهيداً للدخول في أجواء المونديال بشكل استباقي.

وتقيم البعثة السعودية في فندق «الفور سيزونز بأوستن»، والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي إذ يقع في منطقة حيوية وهادئة في آن واحد مطلة على بحيرة «ليدي بيرد»، ويوفّر بيئة استشفائية مثالية للاعبين بفضل أجنحته الفاخرة ومرافقه الصحية المتطورة، كما يبعد عن ملعب التدريبات مسافة 19 دقيقة فقط، مما يختصر وقت التنقل ويساعد الجهاز الفني على إدارة وتيرة التدريبات اليومية والبرامج الاسترجاعية بكفاءة عالية.

وتأكيداً على توفير أعلى درجات الانضباط والسلامة، ترافق المنتخب فرقة أمنية مخصصة على مدار 24 ساعة، وهي الميزة التي يوفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم لجميع المنتخبات الثمانية والأربعين المشاركة في البطولة؛ بهدف تأمين البعثات بشكل كامل، وتسهيل حركة التنقل، ويأتي هذا الأمر بتنسيق مباشر من الاتحاد الدولي مع السلطات الأمنية والمحلية لكل مدينة.

يحتضن مركز «سانت ديفيد للأداء الرياضي» التدريبات اليومية للأخضر(المنتخب السعودي)

أما على صعيد التجهيز الميداني، فيحتضن مركز «سانت ديفيد للأداء الرياضي» التدريبات اليومية للأخضر، ويُعد هذا المركز، التابع لنادي أوستن إف سي، واحداً من أحدث المقرات التدريبية في الولايات المتحدة، حيث يضم ملاعب عشبية ومرافق استشفائية وبدنية متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات الرياضية لضمان أعلى مستويات الجاهزية للاعبين، كما يقع المقر بالقرب من مجمع «بوب ستروك» الترفيهي الشهير (المتخصص في ملاعب الغولف المصغرة والتكنولوجيا الترفيهية والمملوك جزئياً للأسطورة تايجر وودز)، مما يضفي طابعاً من الحيوية على المنطقة المحيطة بمقر التحضير السعودي.

يبتعد مقر تدريبات «الأخضر» عن مقر الإقامة 19 دقيقة (المنتخب السعودي)

الأخضر سيخوض مباراة ودية أمام منتخب بورتوريكو يوم الجمعة (5 يونيو) على ملعب «كيو تو»، الذي سبق وأن ركضت الأقدام السعودية على أرضيته في مواجهة رسمية قوية أمام المنتخب الأميركي قبل عام تقريباً، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونكاكاف الذهبية التي شارك فيها الأخضر ضيف شرف وانتهت بفوز صاحب الأرض بهدف دون رد.

ويُعد ملعب «كيو تو» بمثابة تحفة معمارية حديثة إذ اُفتتح رسمياً في صيف عام 2021 ليكون معقلاً لنادي أوستن في الدوري الأميركي للمحترفين، حيث يتسع هذا الاستاد لأكثر من عشرين ألف متفرج ويتميز بتصميمه العصري الذي يضمن قرب الجماهير من أرضية الملعب وتغطية السقف لجميع المقاعد لحمايتها من تقلبات الطقس، بالإضافة إلى أرضيته العشبية الطبيعية التي تطابق أعلى المعايير العالمية مما يجعله مسرحاً مثالياً لاحتضان المواجهات الكبرى.

يُذكر أن المنتخب السعودي يوجد بالمجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر.