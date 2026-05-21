الخيبري لـ«الشرق الأوسط»: سنحتفل... ثم نفكر في المستقبل

أعرب عبد الله الخيبري، لاعب فريق النصر، عن شكره وامتنانه للمدرج النصراوي بعد التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن تركيزهم حاليا هو الاحتفال بالمنجز قبل التفكير في الاستحقاقات العالمية المقبلة.

وقال الخيبري في تصريحات خاصة لـ «الشرق الأوسط»: أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لجماهيرنا الوفية؛ لقد كانوا مختلفين تماماً هذا الموسم وقدموا لنا دعماً غير عادي في كافة المواجهات.

️ | عبد الله الخيبري لاعب النصر لـ«الشرق الأوسط» — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) May 21, 2026

وحول الخطوات المقبلة للفريق في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظره، أوضح: الأولوية بالنسبة لنا الآن هي أن نحتفل اليوم بما حققناه، ومن ثم سنبدأ لاحقاً في التفكير والتحضير لبطولة كأس العالم.

وتوج النصر بطلا للدوري السعودي للمرة الـ11 في تاريخه وبطلاً لدوري المحترفين للمرة الرابعة بعد الفوز على ضمك برباعية مقابل واحد.