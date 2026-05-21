دولاك: قرار استمراري بيد رئيس نادي الرياض

أكد البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض، أن نجاح فريقه في البقاء ضمن أندية دوري روشن السعودي جاء نتيجة عمل كبير خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الفريق تمكن من تحقيق الهدف الذي وضعه منذ اليوم الأول لتوليه المهمة الفنية.

وخلال المؤتمر الصحافي، عبّر دولاك عن سعادته الكبيرة بتحقيق الهدف، مؤكدًا أنه منذ وصوله في 12 فبراير كان يعيش بهدف واحد يتمثل في إنقاذ الفريق وإبقائه في الدوري.

وأشار إلى أن اللاعبين والجهاز الفني وكافة العاملين مع الفريق لعبوا دورًا مهمًا في تجاوز المرحلة الصعبة، مضيفًا: «كنت أكرر دائمًا في المؤتمرات الصحافية أن الأمل ما زال موجودًا، ورغم كل الصعوبات استطعنا تحقيق هدفنا في النهاية».

مؤكداً على أن الأهم بالنسبة للفريق كان تحقيق النتيجة المطلوبة وضمان البقاء، مشيدًا بالروح التي أظهرها اللاعبون حتى اللحظات الأخيرة.

وقال دولاك ردًا على سؤال «الشرق الأوسط» حول إيمانه ببقاء الفريق رغم تعقّد الحسابات حتى الجولة الأخيرة: «أستطيع القول بكل فخر إننا قدمنا عملًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، نسبة الفوز كانت تقارب 8% ورفعناها إلى 40% بعد العمل الذي قمنا به مع الفريق».

وأضاف: «عندما تواصل معي رئيس النادي لتولي المهمة، أجريت حساباتي الخاصة، وكنت أعلم أن الفريق يحتاج إلى 18 نقطة من أجل البقاء، واليوم وصلنا إلى الهدف المطلوب ونجحنا في إبقاء الفريق في الدوري، والعمل والنتائج يتحدثان عن أنفسهما».

وعن استمراره مع الرياض في الموسم المقبل، أوضح المدرب البرازيلي أن القرار يعود لإدارة النادي، قائلاً: «الرئيس هو من يحدد ذلك، وغدًا سأذهب إلى البرازيل لإنهاء بعض الأمور، أما قرار بقائي فهو بيد رئيس النادي».