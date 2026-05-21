شباك الاتحاد تتوج كينونيس هدافا للدوري السعودي

خطف المكسيكي جوليان كينيونيس لقب هداف دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2026/2025، في آخر محطة من الموسم بفضل «هاتريك» تاريخي في شباك الاتحاد في الجولة 34 والأخيرة من المسابقة.

وسحق القادسية شباك مضيفه الاتحاد 1/5 في ختام مباريات الفريقين بدوري روشن لهذا الموسم، فيما حملت 3 أهداف توقيع المهاجم المكسيكي ليخطف لقب الهداف من الإنجليزي إيفان توني لاعب الأهلي.

وحسم كينيونيس سباق الهدافين لصالحه بفارق هدف واحد فقط عن توني، حيث سجل مهاجم القادسية 33 هدفا مقابل 32 هدفا لمهاجم الأهلي، بينما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر ثالثا بـ 28 هدفا.

ورغم خسارته لقب الهداف، إلا أن توني أنهى الموسم وهو صاحب أعلى مساهمة تهديفية بـ 39 هدفا (سجل 32 وصنع 7)، يليه كينيونيس بـ 37 هدفا (سجل 33 وصنع 4)، بينما جاء جواو فيليكس لاعب النصر ثالثا بـ 33 هدفا (سجل 20 وصنع 13 هدفا).