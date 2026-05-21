القادري: النقاد رشحونا للهبوط... سيحترموننا الموسم المقبل

أشاد التونسي جلال قادري مدرب فريق الحزم بالمستويات التي قدمها فريقه هذا الموسم، مؤكداً أن الانتصار على التعاون يعكس حجم العمل الذي قام به اللاعبون والجهاز الفني، رغم قلة الموارد مقارنة بالأندية الأخرى.

وقال قادري في المؤتمر الصحافي: «الحمد لله قبل كل شيء انتصار كبير على نادي كبير مثل التعاون، وليس بالسهل علينا المحافظة على تركيز اللاعبين وتحفيزهم رغم أننا حققنا الهدف من خمس جولات، وأشكر اللاعبين على ما قدموا، وأعتقد أن أكبر المتفائلين لم يتوقع أن نصل لما وصلنا إليه رغم قلة الموارد مقارنة بالأندية الأخرى، وعلينا أن نحافظ على المكتسبات وأن نعززها لأن الدوري الموسم المقبل سيكون أصعب».

وأضاف: «فريقنا تطور تكتيكياً، والأفكار والثقة بيني وبين اللاعبين جعلت التطبيق أسهل، وهذا نتاج عمل جماعي، واستطعنا تطوير الفريق وهذا هو الفرق بين مدرب ومدرب آخر».

وتابع مدرب الحزم: «علينا ألا ننخدع بالنتائج، ومع احترامي لكل النقاد لكن كانوا في الغالبية يرشحون الحزم للهبوط، ولذلك من لم يحترمنا هذا الموسم سيحترمنا في الموسم المقبل، ولهذا سيكون الوضع أصعب».