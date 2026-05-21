شاموسكا: حان وقت التغيير... لن أستمر في التعاون

أعرب البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب فريق التعاون عن سعادته بتأهل فريقه إلى البطولة الآسيوية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأداء أمام الحزم لم يكن بالمستوى المأمول بعد الخسارة بنتيجة 2-0، كما لمح إلى نهاية رحلته مع التعاون بعد ثلاثة مواسم قضاها مع النادي.

وقال شاموسكا في المؤتمر الصحافي: «هدفنا كان إنهاء الموسم بانتصار والتأهل للنخبة لكن لم نقدم أداء جيد ولم نقدم كرة هجومية وأنا سعيد بالتأهل للبطولة الآسيوية».

وأضاف: «أستغل هذه الفرصة وأشكر الإدارة والنادي، قضيت هنا ثلاث مواسم وتمكنا من الوصول للبطولة الآسيوية لمرتين، وأشكر الجماهير، والتعاون هو بيتي والعمل هنا منظم وتحديداً على الصعيد المالي والذي قدمت الإدارة التوازن في النادي، وسعيد جداً بالمساهمة في بيع عدد كبير من اللاعبين أثناء تواجدي مما حقق دخل للتعاون مما يعادل 200 مليون ريال، وأتمنى من الوزارة الدعم والمشاركة في تقديم المال للتعاون لأنه يستحق».

وردّ المدرب البرازيلي على سؤال بشأن إمكانية استمراره في دوري روشن الموسم المقبل قائلاً: «رغبتي الاستمرار في دوري روشن وأريد الوصول للرقم 100 في عدد الانتصارات حيث تبقى لي ثلاث مباريات فقط».

وتابع: «اتفقت أنا والإدارة على أنني لن أستمر وأنا أريد البحث عن تحدٍ جديد، وأنا أكملت المهمة وما عليّ هو تنفس هواء جديد».