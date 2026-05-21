مساعد مدرب نيوم: طموحاتنا لن تتوقف عند هذا الحد

أكد تيري مساعد مدرب فريق نيوم رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه أمام الاتفاق، في المواجهة التي انتهت بالتعادل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن النتيجة جاءت عادلة قياسًا بما قدمه الفريقان داخل أرضية الملعب.

وأوضح تيري خلال المؤتمر الصحافي أن الاتفاق بدأ المباراة بصورة أفضل، قبل أن يتمكن نيوم من العودة تدريجيًا في الشوط الثاني وتسجيل هدف التعادل في توقيت متأخر، مضيفًا أن الفريق أظهر شخصية قوية وروحًا تنافسية حتى الدقائق الأخيرة.

وحرص مساعد مدرب نيوم على توجيه الشكر للاعبين، مؤكداً أنهم قدموا كل ما لديهم طوال الموسم، وقال إن المجموعة أظهرت عقلية احترافية مميزة ساهمت في ظهور الفريق بصورة تنافسية رغم صعوبة التجربة في أول موسم على هذا المستوى.

وأشار تيري إلى أن منافسة فريق صاعد على مراكز متقدمة منذ موسمه الأول تُعد خطوة إيجابية تعكس حجم العمل الفني والإداري داخل النادي، مبينًا أن الطموحات لا تتوقف عند هذا الحد، وأن الفريق يتطلع للظهور بصورة أقوى وأكثر استقرارًا خلال المواسم المقبلة.

واختتم مساعد مدرب نيوم حديثه بالتأكيد على أن الموسم الحالي منح الفريق الكثير من الخبرات، معربًا عن ثقته بقدرة نيوم على مواصلة التطور وبناء مشروع قادر على المنافسة مستقبلًا، في ظل الدعم والعمل المستمر داخل النادي.