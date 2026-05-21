الدوري السعودي: النصر عريس... ورونالدو بطل المشهد الأخير

توج فريق النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين، عقب انتصاره على نظيره فريق ضمك بنتيجة 4 - 1 مع ختام المنافسة، ليبلغ النقطة الـ86 ويظفر باللقب الحادي عشر عبر تاريخه.

كان النصر في الموعد، مع ليلة احتشد فيها أنصاره وجماهيره في مدرجات ملعب الأول بارك، لرؤية كريستيانو رونالدو ورفاقه يتوّجون باللقب الغائب عن خزينة النادي منذ 2019.

فرحة نصراوية كبرى في ليلة حسم اللقب (رويترز)

افتتح ساديو ماني التسجيل مع الدقيقة الـ34 برأسية مثالية سكنت شباك ضمك، ومع انطلاق الشوط الثاني عزز كومان النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ52، قبل أن يتحصل ضمك على ركلة جزاء وينجح في تقليص الفارق عن طريق لاعبه مورلاي سيلا في الدقيقة الـ58.

| دموع كريستيانو رونالدو بعد تسجيل الهدف الرابع واقتراب #النصر من حسم لقب الدوري، في مشهد عاطفي كبير داخل «الأول بارك» — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) May 21, 2026

وأحبط النجم كريستيانو رونالدو احتمالية الضغط على فريقه بعد أن سجل هدفاً ثالثاً منح فريقه الاطمئنان مع الدقيقة الـ63، ليعود مع الدقيقة الـ81 ويعزز تقدم فريقه بالهدف الرابع لتنتهي المواجهة برباعية نصراوية والتتويج باللقب.

وكان النجم رونالدو عريس ليلة الحسم بعد أن سجل هدفين، وظهر النجم العالمي متأثراً بدموعه بعد أن نجح في قيادة فريقه للقب الدوري الأول منذ انضمامه في ديسمبر (كانون الأول) 2022 للفريق.

وفي المجمعة، انتصر على الفيحاء بهدف وحيد دون رد ليبلغ النقطة الـ84 ويحافظ على سجله خالياً من أي خسارة، لكن الفريق لم ينجح في تحقيق اللقب بعد تأخره بفارق نقطتين عن المتصدر النصر.