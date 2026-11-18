قال بنك إنجلترا، يوم الأربعاء، إن التضخم مرشح لمواصلة الارتفاع حتى منتصف العام المقبل، بفعل ضغوط التكلفة المتراكمة التي لم تظهر آثارها بالكامل بعد، وذلك في بيان أصدره تعليقاً على بيانات أسعار المستهلكين الرسمية.

كان مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قد أعلن، في وقت سابق، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.6 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أعلى مستوى له في عام، مقارنة بـ3.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، لكن المستثمرين قلصوا رهاناتهم على رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الشهر المقبل، بعدما أظهرت بعض المكونات الأساسية للتضخم استقراراً، وفق «رويترز».

وقال متحدث باسم البنك المركزي: «أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم خلال الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يواصل التضخم صعوده حتى منتصف العام المقبل، بفعل ضغوط التكلفة التي لا تزال في طور الانتقال إلى الأسعار».

وأضاف: «رفعَت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي قبل أسبوعين للحد من انتقال الزيادة في تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى، وستواصل تحديد أسعار الفائدة بما يضمن عودة التضخم إلى مستهدَفه البالغ 2 في المائة واستقراره عند هذا المستوى».

وتتوافق هذه التصريحات مع الرسالة التي وجهها البنك، في وقت سابق من الشهر الحالي، عندما رفع سعر الفائدة من 3.75 إلى 4 في المائة.

ومن المتوقع أن يواصل بنك إنجلترا التعليق على بيانات التضخم المستقبلية، باستثناء الفترات التي تسبق اجتماعات قرارات السياسة النقدية.