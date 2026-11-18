ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.6 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بـ3.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بزيادة أسعار وقود السيارات، على خلفية الصراع في الشرق الأوسط، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن القراءة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين. وأوضح كبير الاقتصاديين بالمكتب، غرانت فيتزنر، أن أسعار الوقود كانت مجدداً من أبرز العوامل التي أسهمت في ارتفاع التضخم، مشيراً إلى استمرار صعود التكاليف السنوية للمواد الخام وأسعار السلع الخارجة من المصانع، بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي مؤشر على حدة الضغوط، سجل متوسط سعر الديزل في محطات الوقود البريطانية مستوى قياسياً خلال أكتوبر، متجاوزاً المستوى الذي بلغه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وعَزَت إيما رينولدز، كبيرة أمناء الخزانة في حكومة حزب العمال، ارتفاع التكاليف إلى تداعيات الصراع في الشرق الأوسط والغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت إنهما أسهما في زيادة التكاليف في أنحاء العالم.

وفي مواجهة الضغوط التضخمية، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي، في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 في المائة، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ليلحق بذلك بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسة النقدية منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وحذّر البنك، بالتزامن مع قراره، من أن التضخم قد يرتفع إلى 6.2 في المائة، خلال الربع الثالث من العام المقبل، وفق سيناريو يفترض قفزة كبيرة في أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز بكثير 100 دولار للبرميل، نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط.