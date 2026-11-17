تراجعت الأسهم البريطانية، يوم الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن الإقبال على الأصول عالية المخاطر قبيل إعلان شركة «إنفيديا» نتائجها الفصلية، في وقت أبقت فيه بيانات سوق العمل المتباينة التوقعات بشأن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) قائمة.

وانخفض مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية بنسبة 0.66 في المائة إلى 10809.49 نقطة بحلول الساعة 10:57 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع مؤشر «فوتسي 250» للشركات المتوسطة بنسبة 0.8 في المائة، وفق «رويترز».

وامتدت موجة بيع أسهم التكنولوجيا التي شهدتها «وول ستريت» في الجلسة السابقة إلى الأسواق العالمية، في ظل تزايد المخاوف بشأن وتيرة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، والعوائد المتوقعة منه، بعدما شددت الولايات المتحدة القيود على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وفي أوروبا، تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 0.7 في المائة، بعدما سجل مستويات قياسية الأسبوع الماضي.

وتترقب الأسواق نتائج أعمال «إنفيديا» للربع الثالث، المقرر إعلانها بعد إغلاق التداولات يوم الثلاثاء، وسط اهتمام متزايد بأداء الشركة، في أعقاب الخروج المفاجئ لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

وقال روس مولد، مدير الاستثمار في شركة «إيه جي بيل»، إن السوق البريطانية، رغم انكشافها المحدود على قطاع الذكاء الاصطناعي، لم تتمكن من تجنب التأثر الكامل بالمزاج السلبي في الأسواق، مع استمرار خسائر أسهم التكنولوجيا.

وفي المقابل، ارتفع سهم شركة «آي كيو إي» بنسبة 1.4 في المائة، بعدما رفعت الشركة المتخصصة في مكونات أشباه الموصلات توقعاتها السنوية، إثر توقعها نمو إيراداتها بأكثر من 40 في المائة خلال السنة المالية 2026، مدعومة بالطلب المرتبط بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وفي تطور آخر، أعلنت شركة «إمبريال براندز» اعتزامها خفض ما يصل إلى 4600 وظيفة، بما يعادل 16 إلى 18 في المائة من قوتها العاملة بحلول عام 2030، في إطار تكثيف جهود خفض التكاليف، وسط تراجع أحجام مبيعات السجائر، وارتفاع النفقات.

وقادت أسهم البنوك وشركات تعدين المعادن الصناعية الخسائر في السوق البريطانية، بتراجعهما 0.7 في المائة و1.9 في المائة على التوالي.

بيانات الوظائف وتوقعات الفائدة

وأظهرت بيانات سوق العمل البريطانية تباطؤ نمو الأجور إلى 3.6 في المائة خلال الربع الثالث، فيما تراجعت الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021. لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.6 في المائة، ما أبقى صورة الضغوط التضخمية متباينة، وأبقى احتمال رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في ديسمبر قائماً.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن (إل إس إي جي) أن المتعاملين يقدّرون احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بنحو 90 في المائة، وهي نسبة لم تتغير إلى حد كبير بعد صدور بيانات الوظائف.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة «إكس تي بي»، إن مرحلة الضعف في سوق العمل قد انتهت، ما يزيل أحد العوائق أمام مواصلة بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة.