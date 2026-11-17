أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو متوسط الأجور في بريطانيا، باستثناء المكافآت، إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول).

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين قد أشار إلى توقعات بارتفاع الأجور بنسبة 3.6 في المائة في المتوسط.

ويراقب «بنك إنجلترا» من كثب نمو الأجور، بحثاً عن مؤشرات على انتقال أثر الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الناجم عن الحرب الأميركية-الإيرانية في وقت سابق من العام الحالي، إلى تكاليف الشركات على نطاق أوسع.

وقالت عضو لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، الأسبوع الماضي، إن استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال نمو الأجور بنسبة لا تقل عن 3.5 في المائة خلال العام المقبل، وهو مستوى أعلى مما يراه معظم صانعي السياسة النقدية في البنك متوافقاً مع إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة.

وتُقدّر الأسواق المالية بنحو 90 في المائة احتمالات رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، كما تسعّر احتمال إجراء زيادتَين أو ثلاث زيادات إضافية خلال عام 2027، وذلك بعدما رفع البنك الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.