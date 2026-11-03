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الاقتصاد

الذهب يتراجع قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية

عرض رقائق الذهب في متجر تجزئة للذهب مملوك للدولة في سورابايا، جاوة الشرقية (أ.ف.ب)
عرض رقائق الذهب في متجر تجزئة للذهب مملوك للدولة في سورابايا، جاوة الشرقية (أ.ف.ب)
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الذهب يتراجع قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية

عرض رقائق الذهب في متجر تجزئة للذهب مملوك للدولة في سورابايا، جاوة الشرقية (أ.ف.ب)
عرض رقائق الذهب في متجر تجزئة للذهب مملوك للدولة في سورابايا، جاوة الشرقية (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب قليلاً يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة خلال الجلسة السابقة، مع انخفاض أسعار النفط الذي خفف المخاوف بشأن التضخم، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 3926.52 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة إلى 3954.41 دولار للأونصة، متعافياً من أدنى مستوى له في عام، الذي سجله يوم الجمعة.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.8 في المائة إلى 3936.30 دولار للأونصة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»، إن الذهب لا يزال يتحرك في نطاق استقرار نسبي بعد الخسائر الحادة التي تكبدها الأسبوع الماضي.

وأضاف أن المعدن الأصفر لا يزال يُباع بوصفه أصلاً يتمتع بسيولة مرتفعة، لتغطية الخسائر وتلبية طلبات تغطية الهامش في أسواق أخرى، بدلاً من الإقبال عليه باعتباره ملاذاً آمناً تقليدياً، وهو ما يضغط على أدائه في الظروف الراهنة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت طهران يوم الاثنين إن الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر لا تزال متواصلة، وذلك عقب انتهاء أيام من المحادثات الإيرانية مع وسطاء قطريين، أسفرت عن مقترحات معدلة من دون تحقيق اختراق. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 7 في المائة خلال جلسة الاثنين.

وتؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تعزيز التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يرجح المتعاملون حالياً بنسبة 74 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة خلال ديسمبر.

وتتجه أنظار المشاركين في الأسواق إلى انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في وقت لاحق من الثلاثاء، وما قد تحمله نتائجها من تداعيات على معنويات الأسواق عموماً.

وقال ووترر إن فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض قد يشكل تحدياً أكبر للتوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ولأسهم قطاع التكنولوجيا عموماً. وأضاف أن أي ضغوط إضافية على أسهم التكنولوجيا نتيجة تشديد الرقابة التنظيمية قد تمتد إلى سوق الذهب، مع استمرار المستثمرين في تقليص مراكزهم لتغطية خسائر في أسواق أخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 في المائة إلى 49.71 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2 في المائة إلى 1446.80 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 953.64 دولار للأونصة.

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الذهب يتراجع قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية

عرض رقائق الذهب في متجر تجزئة للذهب مملوك للدولة في سورابايا، جاوة الشرقية (أ.ف.ب)
عرض رقائق الذهب في متجر تجزئة للذهب مملوك للدولة في سورابايا، جاوة الشرقية (أ.ف.ب)
TT
TT

الذهب يتراجع قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية

عرض رقائق الذهب في متجر تجزئة للذهب مملوك للدولة في سورابايا، جاوة الشرقية (أ.ف.ب)
عرض رقائق الذهب في متجر تجزئة للذهب مملوك للدولة في سورابايا، جاوة الشرقية (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب قليلاً يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة خلال الجلسة السابقة، مع انخفاض أسعار النفط الذي خفف المخاوف بشأن التضخم، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 3926.52 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة إلى 3954.41 دولار للأونصة، متعافياً من أدنى مستوى له في عام، الذي سجله يوم الجمعة.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.8 في المائة إلى 3936.30 دولار للأونصة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»، إن الذهب لا يزال يتحرك في نطاق استقرار نسبي بعد الخسائر الحادة التي تكبدها الأسبوع الماضي.

وأضاف أن المعدن الأصفر لا يزال يُباع بوصفه أصلاً يتمتع بسيولة مرتفعة، لتغطية الخسائر وتلبية طلبات تغطية الهامش في أسواق أخرى، بدلاً من الإقبال عليه باعتباره ملاذاً آمناً تقليدياً، وهو ما يضغط على أدائه في الظروف الراهنة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت طهران يوم الاثنين إن الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر لا تزال متواصلة، وذلك عقب انتهاء أيام من المحادثات الإيرانية مع وسطاء قطريين، أسفرت عن مقترحات معدلة من دون تحقيق اختراق. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 7 في المائة خلال جلسة الاثنين.

وتؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تعزيز التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يرجح المتعاملون حالياً بنسبة 74 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة خلال ديسمبر.

وتتجه أنظار المشاركين في الأسواق إلى انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في وقت لاحق من الثلاثاء، وما قد تحمله نتائجها من تداعيات على معنويات الأسواق عموماً.

وقال ووترر إن فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض قد يشكل تحدياً أكبر للتوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ولأسهم قطاع التكنولوجيا عموماً. وأضاف أن أي ضغوط إضافية على أسهم التكنولوجيا نتيجة تشديد الرقابة التنظيمية قد تمتد إلى سوق الذهب، مع استمرار المستثمرين في تقليص مراكزهم لتغطية خسائر في أسواق أخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 في المائة إلى 49.71 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2 في المائة إلى 1446.80 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 953.64 دولار للأونصة.

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الاقتصاد العالمي الذهب الأسواق المالية التضخم العالم
الاقتصاد

الاقتصاد السعودي يمتص تداعيات الحرب

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
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الاقتصاد السعودي يمتص تداعيات الحرب

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجل عجز الحساب الجاري السعودي تراجعاً بنحو 30 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026، إلى 9.5 مليار دولار، رغم تداعيات الحرب الإقليمية.

ويعكس المركز الخارجي مجمل تعاملات المملكة المالية والتجارية مع العالم، بما يشمل الصادرات والواردات والاستثمارات والاحتياطيات الأجنبية، ويقيس قدرتها على توفير النقد الأجنبي والوفاء بالتزاماتها ومواجهة الصدمات الخارجية.

وجاء تراجع العجز مدعوماً بإيرادات صادرات نفطية وغير نفطية بلغت مجتمعة 75.2 مليار دولار، وفائض في بند الدخل الأولي الذي يشمل عوائد الاستثمارات والأجور من الخارج بلغ 4.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار في الفترة نفسها من 2025.

وتحول صافي الاستثمار المباشر في المملكة من تدفق إلى الخارج بنحو 1.7 مليار دولار في الربع الأول، إلى تدفق للداخل بقيمة 4 مليارات دولار في الربع الثاني. كما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 440.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول)، بزيادة 3.7 في المائة سنوياً.

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متانة المركز الخارجي السعودي تدعم الاقتصاد رغم تحديات الحرب

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الاقتصاد

النفط يتراجع باكثر من 7 % مع انفتاح إيران على محادثات السلام

طائر يحلق على ارتفاع منخفض فوق الماء بينما ترسو سفن الشحن في مضيق هرمز قبالة بندر عباس، إيران (أ.ب)
طائر يحلق على ارتفاع منخفض فوق الماء بينما ترسو سفن الشحن في مضيق هرمز قبالة بندر عباس، إيران (أ.ب)
TT
TT

النفط يتراجع باكثر من 7 % مع انفتاح إيران على محادثات السلام

طائر يحلق على ارتفاع منخفض فوق الماء بينما ترسو سفن الشحن في مضيق هرمز قبالة بندر عباس، إيران (أ.ب)
طائر يحلق على ارتفاع منخفض فوق الماء بينما ترسو سفن الشحن في مضيق هرمز قبالة بندر عباس، إيران (أ.ب)

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 7 في المائة، الاثنين، مع تنامي الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، بعدما أجرى مسؤولون إيرانيون وقطريون محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب، في تطور عزز التوقعات باستقرار إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 8.66 دولار، بما يعادل 7.63 في المائة، إلى 104.77 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7.66 دولار، أو 7.36 في المائة، إلى 96.46 دولار للبرميل.

وكان برنت قد سجل خلال الجلسة أدنى مستوى عند 103.28 دولار، فيما بلغ أدنى سعر لخام غرب تكساس 95.15 دولار، وسط تفاعل الأسواق مع مؤشرات على احتمال إحراز تقدم دبلوماسي في مساعي إنهاء الحرب.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي منح الحكومة «صلاحيات معينة» لإجراء محادثات السلام، مضيفاً أن طهران «ستحاول حل المشكلة عبر الحوار»، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين، في إطار جهود الوساطة لإنهاء الحرب. وفي مساء الاثنين، توجه وسطاء قطريون إلى طهران لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وإن ذلك «قد يحدث».

وقال المحلل لدى «ريموند جيمس»، بافيل مولتشانوف، إن المؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض، لكنه أشار إلى ضرورة التعامل بحذر مع هذه التوقعات، في ضوء ما وصفه بـ«الآمال الكاذبة» التي تكررت خلال الأشهر الماضية.

بدوره، قال محلل «يو بي إس»، جيوفاني ستاونوفو، إن سوق النفط لا تزال تتفاعل بحساسية شديدة مع كل خبر يرد من الشرق الأوسط، موضحاً أن مخاوف التصعيد الوشيك دفعت الأسعار إلى الارتفاع الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع بقوة مع بداية الأسبوع الحالي بالتزامن مع استمرار المحادثات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.

وكان خام برنت قد أنهى تعاملات أكتوبر (تشرين الأول) عند أعلى مستوى له في ستة أشهر، وسط مخاوف من احتمال تجدد التصعيد في الشرق الأوسط عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الثلاثاء.

استنزاف المخزونات

وتأتي التحركات الدبلوماسية في وقت تتزايد فيه الضغوط على إمدادات النفط العالمية، بعد موجة من الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط تمر عبر مضيق هرمز، رغم ظهور مؤشرات على ارتفاع الشحنات من بعض كبار المصدرين.

وارتفعت صادرات النفط الخام السعودية في أكتوبر مقارنة بسبتمبر (أيلول)، وفقاً لبيانات شركتين من أصل ثلاث شركات متخصصة في تتبع حركة الناقلات، وذلك رغم الهجمات التي شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على منشآت الطاقة السعودية.

ورغم التراجع الحاد في الأسعار، يرى محللون أن مخاطر نقص الإمدادات لا تزال قائمة، بما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً.

وكانت «غولدمان ساكس» قد توقعت، الأحد، أن يصل سعر خام برنت إلى 140 دولاراً للبرميل في عام 2027، إذا ظل إنتاج النفط في منطقة الخليج أقل بنحو 3.5 مليون برميل يومياً من متوسط مستوياته المسجلة في 2025.

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