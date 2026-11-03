الذهب يتراجع قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية

تراجعت أسعار الذهب قليلاً يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة خلال الجلسة السابقة، مع انخفاض أسعار النفط الذي خفف المخاوف بشأن التضخم، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 3926.52 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة إلى 3954.41 دولار للأونصة، متعافياً من أدنى مستوى له في عام، الذي سجله يوم الجمعة.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.8 في المائة إلى 3936.30 دولار للأونصة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»، إن الذهب لا يزال يتحرك في نطاق استقرار نسبي بعد الخسائر الحادة التي تكبدها الأسبوع الماضي.

وأضاف أن المعدن الأصفر لا يزال يُباع بوصفه أصلاً يتمتع بسيولة مرتفعة، لتغطية الخسائر وتلبية طلبات تغطية الهامش في أسواق أخرى، بدلاً من الإقبال عليه باعتباره ملاذاً آمناً تقليدياً، وهو ما يضغط على أدائه في الظروف الراهنة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت طهران يوم الاثنين إن الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر لا تزال متواصلة، وذلك عقب انتهاء أيام من المحادثات الإيرانية مع وسطاء قطريين، أسفرت عن مقترحات معدلة من دون تحقيق اختراق. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 7 في المائة خلال جلسة الاثنين.

وتؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تعزيز التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يرجح المتعاملون حالياً بنسبة 74 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة خلال ديسمبر.

وتتجه أنظار المشاركين في الأسواق إلى انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في وقت لاحق من الثلاثاء، وما قد تحمله نتائجها من تداعيات على معنويات الأسواق عموماً.

وقال ووترر إن فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض قد يشكل تحدياً أكبر للتوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ولأسهم قطاع التكنولوجيا عموماً. وأضاف أن أي ضغوط إضافية على أسهم التكنولوجيا نتيجة تشديد الرقابة التنظيمية قد تمتد إلى سوق الذهب، مع استمرار المستثمرين في تقليص مراكزهم لتغطية خسائر في أسواق أخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 في المائة إلى 49.71 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2 في المائة إلى 1446.80 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 953.64 دولار للأونصة.