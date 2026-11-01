السوق السعودية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.8 %

أنهت السوق السعودية الرئيسية «تاسي» تعاملات الأحد على انخفاض بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق المؤشر عند 9838 نقطة، فاقداً 83 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.1 مليار ريال.

ويأتي التراجع للجلسة الثانية على التوالي، بعد انخفاض المؤشر الخميس الماضي بنسبة 1 في المائة إلى 9922 نقطة، منهياً بذلك سلسلة من ثلاثة أيام متتالية من المكاسب، بدأت الاثنين بقفزة بلغت 3.4 في المائة، تلتها زيادة 2.3 في المائة الثلاثاء و0.4 في المائة الأربعاء. ورغم خسائر الخميس، أنهى المؤشر الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 2.4 في المائة.

وتحرك المؤشر خلال جلسة الأحد بين 9789 نقطة أدنى مستوى، و9923 نقطة أعلى مستوى، ليواصل الابتعاد عن مستوى 10 آلاف نقطة الذي تجاوزه خلال تداولات الأسبوع الماضي.

تراجعات السوق

وعلى صعيد الأسهم القيادية، تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.1 في المائة، فيما انخفض سهم «أكوا» بنحو 3 في المائة.

كما هبطت أسهم «اللجين» و«الدوائية» بنحو 10 في المائة، و«الإعادة السعودية» بنسبة 8 في المائة، و«جبل عمر» بنحو 7 في المائة.

وأغلق سهما «سليمان الحبيب» و«زجاج» عند 214 ريالاً و35.02 ريال على التوالي، منخفضين 3 و2 في المائة، على الترتيب، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

«علم» تقود الارتفاع

في المقابل، ارتفع سهم «علم» بنحو 9 في المائة عقب إعلان نتائجها المالية، كما صعد سهم «سهل» بنحو 4 في المائة، و«الأندية للرياضة» بأكثر من 4 في المائة، و«حديد وطني» بأكثر من 2 في المائة.

وقفز سهما «بن داود» و«سمو» بنسبة 5 في المائة لكل منهما.