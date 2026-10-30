تراجع طفيف لأسعار النحاس وسط مخاوف النفط وانخفاض أسهم التكنولوجيا

تراجعت أسعار النحاس بشكل طفيف، الجمعة، رغم استقرارها خلال الأسبوع حتى الآن، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى الضغط على الطلب، في حين أسهم هبوط أسهم شركات التكنولوجيا في تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وانخفض سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.43 في المائة إلى 14.94.5 دولار للطن، بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 0.71 في المائة إلى 108.930 يوان (16.353.40 دولار) للطن.

وارتفعت أسعار خام برنت بنحو 1 في المائة. وقالت أنجيلا دوران، مديرة تحليل السلع في «كومنولث بنك»، إن «ارتفاع أسعار النفط يضعف الطلب على مستوى الاقتصاد الكلي، ويعمل بمثابة ضريبة على النشاط الاقتصادي العالمي، ما يحد من الإنتاج الصناعي».

وفي أسواق الأسهم، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا بشدة، وسط مخاوف بشأن الإنفاق المرتفع على الذكاء الاصطناعي.

وكانت أسعار النحاس قد تلقت دعماً من توقعات الطلب المرتبط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، غير أن المشاركين في اجتماع القطاع الذي عُقد في لندن الأسبوع الماضي قللوا من أهمية هذا العامل.

وقال رئيس استراتيجية المعادن في «بي إن بي باريبا» ديفيد ويلسون، واستراتيجية مكتب السلع إيلينا لي، في مذكرة أعقبت أسبوع بورصة لندن للمعادن: «لم يعتقد سوى عدد قليل من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي يمثل محركاً مهماً للطلب على النحاس».

وفي المقابل، تراجع القصدير، الذي استفاد أيضاً من توقعات ارتفاع الطلب المرتبط بأجهزة الذكاء الاصطناعي، بشكل حاد. وانخفض سعر القصدير القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.23 في المائة، ليسجل أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

ومع ذلك، تلقى النحاس دعماً من مؤشرات على استمرار قوة الطلب في الصين، حيث تراجعت المخزونات. وأظهرت بيانات البورصة انخفاض مخزونات النحاس في المستودعات الخاضعة لمراقبة بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنحو 18 في المائة خلال الأسبوع المنتهي الجمعة، إلى 44.612 طن.

كما تراجعت العلاوة السعرية في يانغشان، التي تُعد مؤشراً إلى شهية الصين لاستيراد النحاس، بنسبة 2.44 في المائة إلى 200 دولار للطن، الخميس، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في أكثر من عقد.

وبالنسبة إلى المعادن الأخرى المتداولة في بورصة لندن، استقر الألمنيوم، وتراجع الزنك بنسبة 0.46 في المائة، والرصاص بنسبة 0.23 في المائة، والنيكل بنسبة 0.17 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.78 في المائة، واستقر الزنك مع تراجع طفيف بلغ 0.04 في المائة، وصعد الرصاص بنسبة 1.54 في المائة، بينما انخفض النيكل بنسبة 0.91 في المائة، وهبط القصدير بنسبة 5.76 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان).