الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية وتقييم إشارات «الفيدرالي»

تراجعت أسعار الذهب، الخميس، مع تقييم المستثمرين إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه كيفين وارش، عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأميركية المرتقبة في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 4037.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) عند 4049.80 دولار.

وقال أجاي كيديا، مدير شركة «كيديا كوموديتيز» في مومباي، إن تراجع الذهب يعود إلى استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، وتمركز المستثمرين في السوق قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية.

وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة، الأربعاء، ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، بما يتوافق مع التوقعات، مفضلاً تأجيل أي تغيير في تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الأسبوع المقبل، في انتظار مزيد من البيانات المتعلقة بالتضخم.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ نحو 78 في المائة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، مقارنة بنحو 84 في المائة قبل صدور قرار الفيدرالي.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين مقارنة بالأصول المدرة للعوائد.

بيانات التضخم وتوقعات السلع

وتترقب الأسواق صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر نشرها عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وهو مقياس رئيسي للتضخم يراقبه الفيدرالي عن كثب في إطار سعيه إلى إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة.

وفي سياق متصل، توقع البنك الدولي، الأربعاء، ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية بنسبة 23 في المائة خلال عام 2026، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات شحن البضائع الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، ومشكلات شحن الحبوب في منطقة البحر الأسود، إلى جانب الطلب المرتفع على الأصول التي تُعد ملاذاً آمناً، مثل الذهب.

وفي الصين، ارتفعت واردات الذهب الصافية عبر هونغ كونغ في سبتمبر (أيلول) بأكثر من 28 في المائة مقارنة بأغسطس (آب)، لتبلغ أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، وفقاً لبيانات إدارة الإحصاء والتعداد في هونغ كونغ الصادرة الأربعاء.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأربعاء، أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وجَّه رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، في محاولة لإحياء مفاوضات السلام.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 في المائة إلى 53.15 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 1.5 في المائة إلى 1515.70 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 1004.25 دولار للأونصة.