«ستيت ستريت»: شهية المؤسسات للمخاطرة تتراجع ومخصصات السندات ترتفع

تراجعت شهية المؤسسات العالمية للمخاطرة خلال سبتمبر (أيلول)، منهية سلسلة ارتفاع استمرت خمسة أشهر، وفق مؤشر «ستيت ستريت» لشهية المخاطرة.

وانخفض المؤشر إلى سالب 0.18 نقطة في سبتمبر، من 0.36 نقطة في أغسطس (آب)، مسجلاً أضعف قراءة له منذ اندلاع الحرب في إيران في مارس (آذار).

الأسهم تتراجع والسندات ترتفع

ولا تزال مخصصات الأسهم مرتفعة تاريخياً عند 56.6 في المائة، لكنها تراجعت 0.8 نقطة مئوية خلال سبتمبر.

وفي المقابل، زادت مخصصات الدخل الثابت، باستثناء أذونات الخزانة، بنحو نقطة مئوية، في أكبر زيادة شهرية لها منذ أكثر من خمس سنوات، في حين تراجعت مخصصات النقد 0.18 نقطة مئوية.

وقال مايكل ميتكالف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في «ستيت ستريت ماركتس»، إن ارتفاع الانكشاف على الأسهم وأسعار النفط، إلى جانب بدء دورة تشديد نقدي جديدة من «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، دفع المستثمرين إلى خفض مخصصاتهم للأسهم بنحو نقطة مئوية.

وأضاف أن المفاجأة تمثلت في توجه المستثمرين إلى السندات بدلاً من النقد، مشيراً إلى أن الزيادة في مخصصات الدخل الثابت قد تكون أول علامة حقيقية على أن عوائد السندات السيادية أصبحت مرتفعة بما يكفي لجذب المستثمرين طويلي الأجل مجدداً إلى سندات الخزانة الأميركية.

مخصصات الخليج تتراجع

وعلى مستوى الخليج، تراجعت مخصصات المستثمرين الدوليين لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الأسواق الناشئة إلى 2.7 في المائة بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ2.9 في المائة في أغسطس.

وتأتي زيادة مخصصات الدخل الثابت رغم الارتفاع الحاد في عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل، في لا تزال حيازات الدخل الثابت منخفضة تاريخياً وقريبة من أدنى مستوياتها في 20 عاماً.