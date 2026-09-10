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الاقتصاد

صدمة الطاقة تعيد «المركزي الأوروبي» إلى التشديد النقدي

لاغارد حذّرت من بقاء التضخم مرتفعاً... والبنك قرر رفع الفائدة إلى 2.5 %

لاغارد في مؤتمرها الصحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية رفع الفائدة (إ.ب.أ)
لاغارد في مؤتمرها الصحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية رفع الفائدة (إ.ب.أ)
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صدمة الطاقة تعيد «المركزي الأوروبي» إلى التشديد النقدي

لاغارد في مؤتمرها الصحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية رفع الفائدة (إ.ب.أ)
لاغارد في مؤتمرها الصحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية رفع الفائدة (إ.ب.أ)

تعود صدمة الطاقة إلى صلب السياسة النقدية في منطقة اليورو، مع تصاعد أسعار النفط والغاز بفعل الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع مخاطر اضطراب الملاحة عبر مضيق «هرمز»؛ ما يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد موقفه النقدي، في وقت يحاول فيه منع ارتفاع تكاليف الطاقة من التَّحوُّل إلى موجة تضخمية أوسع نطاقاً.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 2.5 في المائة، في ثاني زيادة له هذا العام، في خطوة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية المتصاعدة، مستفيداً في الوقت نفسه من قدرة اقتصاد منطقة اليورو على الصمود بصورة أفضل من المتوقع أمام ارتفاع تكاليف الاقتراض والطاقة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: «إن الصراع في الشرق الأوسط يواصل توليد ضغوط تضخمية»، محذِّرة من أن التضخم «من المقرر أن يظل أعلى بكثير من المستهدف لفترة ممتدة». وأضافت أن آفاق الاقتصاد لا تزال شديدة الضبابية، مع مخاطر صعودية للتضخم وأخرى هبوطية للنمو.

ويأتي القرار في وقت تجاوزت فيه أسعار النفط 100 دولار للبرميل، بفعل تراجع حركة ناقلات النفط عبر مضيق «هرمز»، وازدياد المخاطر التي تواجه الملاحة في أحد أهم ممرات تجارة الطاقة العالمية. كما أدى ارتفاع أسعار الغاز إلى زيادة المخاوف من انتقال صدمة الطاقة إلى تكاليف النقل والإنتاج والتدفئة، وبالتالي إلى أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد الأوسع.

التضخم فوق المستهدف

وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3 في المائة في أغسطس (آب)، متجاوزاً بفارق واضح مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

ويرى البنك أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة قد يزيد خطر انتقال التضخم من قطاع الطاقة إلى بقية مكونات الاقتصاد، خصوصاً إذا انعكس ارتفاع تكاليف الوقود على أسعار النقل والإنتاج، ثم على أسعار السلع والخدمات والأجور.

وكانت الضغوط التضخمية الناجمة عن الطاقة أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار البنك تشديد السياسة النقدية، بعدما كان قد رفع الفائدة آخر مرة في 11 يونيو (حزيران)، ثم أبقى عليها دون تغيير خلال اجتماعه في 23 يوليو (تموز).

ويهدف رفع أسعار الفائدة إلى تهدئة التضخم عبر زيادة تكلفة الاقتراض، بما يقلل الطلب على السلع والخدمات ويحد من إنفاق الأسر واستثمارات الشركات. لكن استمرار التشديد النقدي قد يفرض في المقابل تكلفة على النشاط الاقتصادي، خصوصاً إذا تزامن مع ارتفاع تكاليف الطاقة.

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

اقتصاد أكثر صموداً

وفي المقابل، أظهر اقتصاد منطقة اليورو قدرة أكبر من المتوقع على تحمل الضغوط، وهو ما ساعد البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة من دون أن يكون القرار مصحوباً بتوقعات فورية لانكماش حاد.

وقالت لاغارد إن الاقتصاد الأوروبي «أظهر قدرة على الصمود في الرُّبع الثاني، رغم الصدمة الناجمة عن الطاقة»، مشيرة إلى أن النمو كان واسع النطاق بين الدول والقطاعات، وأن هذا النمط يرجح أن يكون قد استمرَّ خلال الرُّبع الثالث.

ورفع البنك توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال 2026 إلى 0.9 في المائة من 0.8 في المائة في توقعاته السابقة، كما يتوقع نمواً قدره 1.4 في المائة في 2027 و1.5 في المائة في 2028.

وتعكس هذه المراجعات تحسناً في قدرة الاقتصاد على الصمود، لكنها لا تلغي المخاطر الناجمة عن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة. فارتفاع تكاليف الوقود قد يقلص القوة الشرائية للأسر، بينما تواجه الشركات في الوقت نفسه ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتمويل.

توقعات التضخم ترتفع

وفي المقابل، أبقى البنك توقعاته للتضخم عند 3 في المائة خلال 2026، لكنه رفع توقعاته لعام 2027 إلى 2.5 في المائة، قبل أن يتراجع التضخم إلى 2.1 في المائة في 2028.

وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة في ظلِّ عدم وضوح المدة التي ستستمر فيها صدمة الطاقة. فكلما طال ارتفاع أسعار النفط والغاز، زاد خطر تحول الارتفاع في تكاليف الطاقة إلى ضغوط أكثر استدامة على الأسعار.

وتراقب البنوك المركزية بشكل خاص ما تُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية»، عندما ينتقل ارتفاع أسعار الطاقة إلى تكاليف النقل والإنتاج، ثم إلى أسعار السلع والخدمات، وقد يتبع ذلك ارتفاع في الأجور وتوقعات التضخم.

لكن بيانات التضخم الأساسي لا تزال تشير إلى ضغوط أقل حدة من التضخم العام، كما أن نمو الأجور يتباطأ، ما يوفر للبنك بعض المساحة لمراقبة تداعيات صدمة الطاقة قبل اتخاذ خطوات إضافية.

الباب مفتوح أمام زيادات جديدة

ولم يلتزم البنك المركزي الأوروبي بمسار محدد لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن قراراته ستتخذ اجتماعاً بعد آخر وبناءً على البيانات الاقتصادية.

وقالت لاغارد إن آفاق الاقتصاد لا تزال «شديدة الضبابية»، مع وجود مخاطر صعودية للتضخم ومخاطر هبوطية للنمو، ما يجعل تطورات أسعار الطاقة والحرب في الشرق الأوسط وحركة الملاحة عبر مضيق «هرمز» عوامل رئيسية في تحديد السياسة النقدية المقبلة.

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«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للمرة الخامسة

جناح منظمة «أوبك» في موقع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (أرشيفية - د.ب.أ)
جناح منظمة «أوبك» في موقع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (أرشيفية - د.ب.أ)
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«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للمرة الخامسة

جناح منظمة «أوبك» في موقع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (أرشيفية - د.ب.أ)
جناح منظمة «أوبك» في موقع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (أرشيفية - د.ب.أ)

خفّضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 للمرة الخامسة على التوالي، في مؤشر على استمرار تأثير الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على استهلاك الطاقة، وإن كانت المنظمة لا تزال أكثر تفاؤلاً من جهات أخرى، بينها «وكالة الطاقة الدولية».

وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري، الخميس، إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 380 ألف برميل يومياً خلال 2026، في خفض جديد لتقديراتها السابقة. وفي المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب خلال 2027.

وتختلف تقديرات «أوبك» عن توقعات «وكالة الطاقة الدولية»، التي تتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط في 2026، في ظل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

تراجع الإنتاج الروسي

وفي جانب الإمدادات، أظهرت بيانات «أوبك» أن إنتاج روسيا من النفط الخام تراجع بمقدار 160 ألف برميل يومياً في أغسطس (آب) مقارنة بيوليو (تموز)، ليصل إلى 8.718 مليون برميل يومياً.

وتراجع الإنتاج الروسي وسط استمرار الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا، بما في ذلك مصافي النفط.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد قال الأسبوع الماضي إن بلاده ستخفض إنتاج النفط بشكل طفيف خلال العام الحالي، فيما أظهرت مسودة توقعات حكومية -اطلعت عليها «رويترز»- أن روسيا خفضت توقعاتها لإنتاج النفط هذا العام إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، كما عدّلت توقعاتها لصادرات الوقود في 2026 و2027 بسبب الحرب مع أوكرانيا.

في المقابل، ارتفع إنتاج كازاخستان من النفط في أغسطس بمقدار 159 ألف برميل يومياً على أساس شهري، إلى 1.807 مليون برميل يومياً، حسب بيانات «أوبك».

وربطت مصادر في قطاع النفط هذه الزيادة باستقرار صادرات كازاخستان عبر خط أنابيب بحر قزوين «CPC»، الذي يمثل المسار الرئيسي لصادرات النفط الكازاخي.

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الاقتصاد

معظم بورصات الخليج تتراجع مع تصاعد التوتر الأميركي - الإيراني

مستثمر يعبر أمام شعار تداول في السوق السعودية (رويترز)
مستثمر يعبر أمام شعار تداول في السوق السعودية (رويترز)
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معظم بورصات الخليج تتراجع مع تصاعد التوتر الأميركي - الإيراني

مستثمر يعبر أمام شعار تداول في السوق السعودية (رويترز)
مستثمر يعبر أمام شعار تداول في السوق السعودية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، الخميس، مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزّز مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الاضطرابات التي تطول ممرات الطاقة والتجارة الحيوية في المنطقة.

وجاءت تراجعات الأسواق بعد تصعيد بحري هو الأشد منذ اندلاع الحرب قبل 6 أشهر، بعدما قالت إيران إنها استهدفت 10 سفن قرب مضيق هرمز، في أعقاب إغراق الولايات المتحدة 5 ناقلات إيرانية. وأدى التصعيد إلى زيادة المخاوف بشأن حركة الشحن عبر المضيق، الذي يُمثل ممراً رئيسياً لتجارة الطاقة العالمية، بالتزامن مع تجدد هجمات الحوثيين على جنوب السعودية، بما يُهدد أيضاً طرق التصدير البديلة عبر البحر الأحمر.

وتراجع مؤشر السوق السعودية «تاسي» 0.1 في المائة إلى 11007 نقاط، متأثراً بانخفاض سهم «معادن» 1.1 في المائة، في حين ارتفع سهم «أرامكو السعودية» 0.4 في المائة.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر سوق دبي 0.4 في المائة إلى 5904 نقاط، متأثراً بتراجع سهم «إعمار العقارية» 0.7 في المائة، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.1 في المائة إلى 10112 نقطة.

وتراجع المؤشر القطري 0.3 في المائة إلى 9824 نقطة، مع انخفاض سهم «بنك قطر الوطني» 1.4 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية 0.4 في المائة إلى 56280 نقطة، مع انخفاض سهم «البنك التجاري الدولي» 0.7 في المائة.

في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.3 في المائة إلى 7648 نقطة، وصعد مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 9324 نقطة، فيما استقرت بورصة البحرين عند 1930 نقطة.

وقال جورج بافل، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في «Naga.com»، إن معنويات المستثمرين في أسواق دول مجلس التعاون لا تزال محكومة بالحذر في أعقاب التصعيد الأخير، مشيراً إلى أن الخطاب الإيراني واضطراب حركة الشحن في مضيق هرمز والهجمات المستمرة على الناقلات تغذي المخاوف من مواجهة طويلة الأمد.

وتزامن تراجع معظم الأسواق مع صعود أسعار النفط، إذ ارتفعت عقود خام برنت 3.51 في المائة، أو 3.58 دولار، إلى 104.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:36 بتوقيت غرينتش، وسط استمرار المخاوف بشأن تعطل إمدادات الطاقة من المنطقة.

وكانت أسعار برنت قد تجاوزت حاجز 100 دولار للمرة الأولى منذ أواخر يوليو (تموز)، مع اتساع المخاطر التي تواجه حركة النفط عبر الخليج.

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الاقتصاد

الحرب تُنعش الضغوط التضخمية وتعاود رفع أسعار الجملة في الولايات المتحدة

عامل يجمع طلبات لتسليمها من أرضية المستودع بمركز توزيع تابع لشركة «أمازون» في فينيكس بأريزونا (أرشيفية - رويترز)
عامل يجمع طلبات لتسليمها من أرضية المستودع بمركز توزيع تابع لشركة «أمازون» في فينيكس بأريزونا (أرشيفية - رويترز)
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الحرب تُنعش الضغوط التضخمية وتعاود رفع أسعار الجملة في الولايات المتحدة

عامل يجمع طلبات لتسليمها من أرضية المستودع بمركز توزيع تابع لشركة «أمازون» في فينيكس بأريزونا (أرشيفية - رويترز)
عامل يجمع طلبات لتسليمها من أرضية المستودع بمركز توزيع تابع لشركة «أمازون» في فينيكس بأريزونا (أرشيفية - رويترز)

عاود تضخم أسعار الجملة الارتفاع الشهر الماضي، بعد تراجع في وقت سابق من الصيف، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، الناجم عن الحرب في إيران، في إبقاء التكاليف عند مستويات مرتفعة.

وأعلنت الحكومة يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين الصادر عن وزارة العمل، والذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 5.4 في المائة في أغسطس (آب) مقارنةً بالعام السابق، مقابل 4.7 في المائة في يوليو (تموز). وكان التضخم السنوي لأسعار الجملة قد بلغ ذروته هذا العام عند 5.9 في المائة في مايو (أيار)، بعدما أدى الصراع في إيران إلى ارتفاع تكاليف الطاقة. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.4 في المائة بين يوليو وأغسطس، بعد زيادة بلغت 0.1 في المائة في الشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم ظهور بعض المؤشرات على انحسار التضخم خلال الأشهر الأخيرة، فإنه لا يزال مرتفعاً، مما يزيد الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والملابس وغيرها من السلع الأساسية. وقد تجاوزت أسعار النفط العالمية حاجز 100 دولار للبرميل هذا الأسبوع، مدفوعةً بتجدد التوترات في الشرق الأوسط، في حين صعّد الرئيس دونالد ترمب حربه التجارية مع كندا، مما يشير إلى احتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى مزيد من الارتفاع في التكاليف. ويشكل استمرار ارتفاع الأسعار تحدياً سياسياً لإدارة ترمب وللجمهوريين الذين يستعدون لخوض انتخابات التجديد النصفي.

وباستبعاد فئتي الغذاء والطاقة، اللتين تتسم أسعارهما بالتقلب، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة بين يوليو وأغسطس، وهي النسبة نفسها المسجَّلة في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 4.6 في المائة، مقارنةً مع 4.2 في المائة في يوليو.

وستخضع بيانات يوم الخميس لتدقيق دقيق للغاية، إذ قد تساعد على تحديد ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل. كما تسهم بيانات مؤشر أسعار المنتجين في احتساب مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره في 30 سبتمبر (أيلول).

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