عوائد سندات اليورو تستقر قرب أعلى مستوياتها في سنوات

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو قرب أعلى مستوياتها منذ سنوات يوم الثلاثاء، بينما يقيّم المستثمرون مجموعة من العوامل المتباينة؛ من ارتفاع أسعار الطاقة إلى حالة عدم اليقين السياسي بألمانيا والتقلبات باليابان، وذلك قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يُذكر على عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار لسوق السندات في منطقة اليورو، في مستهل التداولات، ليستقر عند 3.38 في المائة، بالقرب من أعلى مستوى له في 15 عاماً الذي سجله الأسبوع الماضي، وفق «رويترز».

ويُعدّ اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، أبرز محطات سوق السندات في منطقة اليورو هذا الأسبوع. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، فيما يتركز اهتمام المستثمرين على ما إذا كان سيقدم أي إشارات بشأن مسار السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار الطاقة

يواجه المستثمرون في الوقت نفسه مجموعة من التطورات التي قد تؤثر في توقعات التضخم وأسعار الفائدة؛ من بينها الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة. ويقترب سعر خام برنت من 100 دولار للبرميل، بينما تقترب أسعار الغاز بالجملة في هولندا من أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2022.

وفي ألمانيا، زادت حالة عدم اليقين السياسي بعد تحقيق حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف فوزاً تاريخياً في انتخابات ولاية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أضاف عاملاً جديداً إلى المشهد السياسي في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

تحركات السندات الأوروبية

تحركت عوائد السندات الأخرى في منطقة اليورو عموماً بما يتماشى مع السندات الألمانية القياسية.

واستقر عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات عند 4.25 في المائة، بالقرب من أعلى مستوياته منذ عام 2008، بينما انخفض عائد السندات الإيطالية نقطة أساس واحدة إلى 4.20 في المائة.

كما تراجعت عوائد السندات قصيرة الأجل بشكل طفيف؛ إذ انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 2.98 في المائة.