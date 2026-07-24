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الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تستقر مع تقييم مخاوف النفط وأرباح الشركات

رسم بياني لسعر سهم مؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لسعر سهم مؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
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الأسهم الأوروبية تستقر مع تقييم مخاوف النفط وأرباح الشركات

رسم بياني لسعر سهم مؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لسعر سهم مؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية إلى حد كبير، يوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية، في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات ارتفاع أسعار النفط بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب متابعة موجة جديدة من نتائج أرباح الشركات.

وسجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 639.36 نقطة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وارتفع المؤشر الألماني «داكس»، مدعوماً بصعود سهم شركة «ساب» بنسبة 4.5 في المائة، بعدما أعلنت عملاقة البرمجيات عن نمو قوي في طلبيات الحوسبة السحابية المتراكمة خلال الربع الثاني، متجاوزة توقعات المحللين.

وظل مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي الأوسع نطاقاً مستقراً خلال تعاملات الجمعة، بعد تراجعه بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، متأثراً بتحديثات مخيبة للآمال من بعض شركات تصنيع الرقائق.

وانخفضت أسهم شركات الطاقة بنسبة 0.6 في المائة، متأثرة بهبوط سهم شركة «نستيه»، بعدما أعلنت شركة الوقود الحيوي وتكرير النفط عن أرباح أساسية للربع الثاني جاءت أقل بقليل من توقعات السوق.

وظلت أسعار خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وسط تصاعد المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية.

في غضون ذلك، فرضت الإدارة الأميركية رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة و12.5 على سلع مستوردة من 60 شريكاً تجارياً، على خلفية اتهامات بعدم تطبيق حظر العمل القسري بشكل كافٍ، بالتزامن مع انتهاء العمل بالتعريفة الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10 في المائة.

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أسواق أسهم شركات نفط طاقة بريطانيا

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