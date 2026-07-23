التوترات في مضيق هرمز ونتائج الشركات تقود تباين أسواق الخليج

تباينت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين لتصاعد التوترات العسكرية بين أميركا وإيران، بالتزامن مع متابعة نتائج الشركات للربع الثاني، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.

وقالت القوات الأميركية إنها نفذت، الأربعاء، جولة جديدة من الضربات على إيران، لتواصل عملياتها العسكرية لليلة الثانية عشرة على التوالي، في حين أعلن «الحرس الثوري» الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر انفجار خلال عبورها مساراً قال إنه مزروع بالألغام في جنوب مضيق هرمز قرب السواحل العُمانية، بينما عادت ناقلتان أخريان أدراجهما.

وفي السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي «تاسي» بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «الأهلي السعودي» بنسبة 0.9 في المائة، في حين حدَّ من الخسائر ارتفاع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.5 في المائة.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.6 في المائة، بدعم من صعود سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.9 في المائة، عقب إعلان البنك استقرار أرباحه في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.

كما صعد مؤشر أبوظبي بنسبة 0.7 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 4.1 في المائة بعد إعلان نمو أرباحه الفصلية.

أما في قطر، فتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، بضغط من انخفاض سهم «صناعات قطر» بنسبة 1.2 في المائة.