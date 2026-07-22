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الاقتصاد

«طيران ناس» السعودي يعلن شراء 25 طائرة جديدة من «إيرباص»

المهنا: تعزيز قدرة الوصول إلى أسواق جديدة بدعم مكانة المملكة كمركز عالمي للسياحة والسفر

جانب من توقيع الاتفاقية بحضور عدد من المسؤولين في لندن (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بحضور عدد من المسؤولين في لندن (الشرق الأوسط)
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«طيران ناس» السعودي يعلن شراء 25 طائرة جديدة من «إيرباص»

جانب من توقيع الاتفاقية بحضور عدد من المسؤولين في لندن (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بحضور عدد من المسؤولين في لندن (الشرق الأوسط)

من العاصمة البريطانية لندن، أكد «طيران ناس»، الطيران الاقتصادي السعودي، شراء 5 طائرات عريضة البدن من طراز «إيه 330 نيو» إضافة إلى 20 طائرة من طراز «إيه 321 نيو» بموجب اتفاقياته القائمة مع إيرباص، ليرفع عدد الطائرات المؤكدة لدى الشركة إلى 235 من أصل 280 طائرة في مجموع طلبيات الشراء، بهدف تعزيز خطط النمو والتوسع للسنوات المقبلة.

وبتأكيد شراء الطائرات، يرتفع إجمالي طلبات طيران ناس المؤكدة لطائرات «إيه 330 نيو» إلى 20 طائرة، في حين يصل إجمالي طلباته المؤكدة من عائلة «إيه 321» إلى 215 طائرة.

وقد وقع الاتفاقية عن «طيران ناس» بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، بحضور الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، ورئيس مجلس إدارة الشركة عايض الجعيد، في حين وقعها عن إيرباص بونوا دو سانت إكزوبيري، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات قطاع الطائرات التجارية.

وقال المهنا في هذه المناسبة: «تأتي هذه الخطوة لضمان النمو المستدام في حجم أسطول الشركة خلال السنوات المقبلة وذلك لمواكبة النمو والتوسع في مراكز عملياتنا الستة في أنحاء السعودية، بالإضافة إلى تعزيز قدراتنا التشغيلية والتوسعية في طيران ناس سوريا».

وأشار إلى أن زيادة حجم الطلبات المؤكدة سوف تعزز من قدرة طيران ناس في الوصول إلى أسواق جديدة ويدعم دوره كشريك لوجستي رئيسي في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للسياحة والسفر، وتحقيق أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، إلى جانب الإسهام في رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع.

وأضاف المهنا أن ارتفاع الطلبيات المؤكدة من الطائرات إلى 235 طلبية ضمن مجموع الطلبيات من إيرباص البالغ 280 طائرة، سوف يعزز القدرات التشغيلية والتوسعية لدعم النمو والتحول الذي يشهده الاقتصاد والسوق السعودية في مختلف المجالات، خصوصاً مع المشاريع السياحية الكبرى والأحداث العالمية التي سوف تستضيفها السعودية مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

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