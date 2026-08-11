مضيف طيران ينتحل صفة طيار ويستمتع برحلات مجانية لسنوات… كيف انكشفت حيلته؟

بين الرحلات الجوية المتكررة والصور القادمة من عواصم ومدن سياحية حول العالم، بدا الأمر بالنسبة إلى مضيف طيران سابق مجرد حياة مليئة بالسفر. لكن خلف هذه الرحلات كانت تختبئ عملية احتيال استمرت سنوات، تمكّن خلالها رجل من استخدام هوية مزورة لانتحال صفة طيار والاستفادة من مزايا سفر مخصصة للعاملين في شركات الطيران.

وأقرّ مضيف طيران سابق من تورنتو في كندا بالذنب أمام محكمة فيدرالية أميركية، بتهمة التورط في عملية احتيال مكّنته من الحصول على مئات الرحلات المجانية على متن شركات طيران متعددة على مدى سنوات.

وأفاد مكتب المدعي العام الأميركي في هاواي، في بيان، بأن دالاس بوكورنيك استخدم هوية مزورة لانتحال صفة طيار والحصول على مئات الرحلات المجانية على متن خطوط طيران متعددة خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) 2020 إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وفقاً لشبكة «سي بي سي».

رحلات حول العالم

ووفقاً لحساب على مواقع التواصل الاجتماعي اطلعت عليه شبكة «سي بي سي نيوز»، تفاخر بوكورنيك، البالغ من العمر 34 عاماً، لسنوات برحلاته حول العالم.

وحتى عام 2024، كان الحساب ينشر بانتظام صوراً ومقاطع فيديو من وجهات سياحية عدة، بينها لندن ولوس أنجليس ومكسيكو سيتي وبوكيت في تايلاند.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، نشر بوكورنيك تعليقاً على مقطع فيديو يظهر فيه وهو يسحب حقيبة سفر يدوية عبر مطار هيثرو في لندن. وجاء في التعليق: «العديد من أصدقائي متزوجون. والعديد من أصدقائي ينجبون أطفالاً».

وتابع: «أحاول هنا تجنب تفتيش حقيبتي، وأتمنى الحصول على مقعد بجوار النافذة».

من مضيف طيران إلى انتحال صفة طيار

أُلقي القبض على بوكورنيك في بنما، ثم سُلّم إلى الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني).

ويواجه بوكورنيك عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار أميركي، بعد إقراره بالذنب الأسبوع الماضي أمام محكمة المقاطعة الأميركية في هونولولو بتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني.

كما وافق بوكورنيك على دفع تعويضات لثلاث شركات طيران أميركية لم يُكشف عن أسمائها، من بينها شركة طيران في هاواي.

وقال سي جيه أمونز، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب تحقيقات الأمن الداخلي الأميركي في هونولولو: «استغل هذا الشخص إجراءات أمن السفر لمصلحته الشخصية، وسيواجه الآن عواقب أفعاله».

وأفاد المدعون الأميركيون بأن بوكورنيك عمل مضيف طيران لدى شركة طيران مقرها تورنتو، لم يُفصح عن اسمها، خلال الفترة من يوليو (تموز) 2017 حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

وبعد انتهاء عمله لدى الشركة، بدأ، وفقاً للمدعين، في استخدام هوية مزورة مدعياً أنه لا يزال يعمل لدى شركة الطيران الكندية، بهدف الاستفادة من مزايا سفر مخصصة للعاملين في شركات الطيران.

وينص اتفاق إقرار بالذنب، اطلعت عليه شبكة «سي بي سي نيوز»، على أن بوكورنيك قدّم لاحقاً بطاقة هوية «مزورة»، مدعياً أنه لا يزال يعمل لدى شركة الطيران الكندية، للحصول على «مزايا سفر، بما في ذلك تذاكر طيران مخصصة للطيارين»، من شركات الطيران التي حُددت في الاتفاقية فقط بالأرقام 1 و2 و3.

خطوة وصلت إلى «مقعد القفز»

ولم تقتصر الخطة، بحسب المدعين، على الحصول على تذاكر سفر مجانية، إذ طلب بوكورنيك أيضاً مقعداً في قمرة القيادة مخصصاً للطيارين، ويُعرف باسم «مقعد القفز» (Jump Seat).

لكن خطته الاحتيالية أُحبطت بعدما التقط موظف في إحدى شركات الطيران الأميركية صورة لبطاقة الهوية المزورة.

وسُلّمت الصورة إلى جهة عمل بوكورنيك السابقة، التي أكدت أن البطاقة مزورة، «لأنها، من بين أمور أخرى، تحمل تاريخ انتهاء صلاحية في عام 2027»، وفقاً لما جاء في اتفاقية الإقرار بالذنب.

وقال دان بوب، وهو طيار سابق عمل لدى شركة طيران إقليمية في لاس فيغاس لمدة خمس سنوات تقريباً، بدءاً من أواخر تسعينيات القرن الماضي، إن القضية مفاجئة و«مؤسفة للغاية».

وأضاف بوب، الأستاذ في جامعة نيفادا، لـ«سي بي سي نيوز»: «لكن في ظل عالم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، أعتقد أن هذا بمثابة جرس إنذار لنا جميعاً، إذ يمكن للناس تزوير بطاقات هوية تبدو أصلية، وهو ما يبدو أنه الحال هنا».

وأشار إلى أن أي شخص يجلس في مقعد إضافي يحتاج إلى إبراز رخصة الطيران وبطاقة هوية الشركة أمام قائد الطائرة.

وقال بوب: «أعتقد أن الطيارين سيكونون أكثر حرصاً على هذا الأمر في المستقبل، لذا لا أتوقع تكرار هذا الأمر».