أميركا: رحلة تابعة لـ«دلتا» تهبط اضطرارياً في أتلانتا

قال متحدث باسم شركة «دلتا إيرلاينز»، إن رحلة تابعة للشركة على متنها أكثر من مائتي شخص، هبطت اضطرارياً في أتلانتا، أمس السبت، بعد أن أبلغ طاقم الطائرة عن وجود دخان في قمرة القيادة.
وذكر متحدث باسم الشركة عبر البريد الإلكتروني، إن أحد أفراد الطاقم وراكباً طلبا رعاية طبية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأعلن أفراد طاقم الرحلة 2204 المتجهة إلى فلوريدا حالة الطوارئ، بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، وعادت الطائرة إلى مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي في أتلانتا.
وقالت «دلتا» في بيان، إن الركاب تم إجلاؤهم من الطائرة، ويجري نقلهم إلى رحلة جديدة متجهة إلى أورلاندو. وأشارت «دلتا» إلى أن الطائرة كانت تقل طاقماً من 6 أفراد و199 راكباً.