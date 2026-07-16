بريطانيا تؤمم «بريتيش ستيل» لحماية صناعة الصلب

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، نقل ملكية شركة «بريتيش ستيل» إلى القطاع العام، في خطوة تهدف إلى حماية مستقبل صناعة الصلب في المملكة المتحدة، مؤكدة أن القرار يأتي حفاظاً على المصلحة الوطنية.

وقالت الحكومة، في بيان، إن وضع الشركة تحت الملكية العامة أصبح ضرورياً لحماية المصالح الاستراتيجية للمملكة المتحدة وضمان استمرار إنتاج الصلب في البلاد.

وكانت الحكومة قد استحوذت في أبريل (نيسان) 2025 على السيطرة التشغيلية لشركة «بريتيش ستيل» من مالكها الصيني «جينغي»، لمنع إغلاق أفران الصهر وحماية نحو 2700 وظيفة في المصنع، إلى جانب آلاف الوظائف الأخرى المرتبطة بسلسلة الإمداد.

ويمثل قرار التأميم أحدث خطوة ضمن جهود الحكومة البريطانية للحفاظ على صناعة الصلب المحلية، التي تعد من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد والأمن الصناعي في البلاد، في ظل تحديات متزايدة تواجه المنتجين المحليين.