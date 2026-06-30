مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان

أظهر استطلاع أجراه المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، شمل مستثمرين من القطاع العام، ونُشر الثلاثاء، أن مزيداً من البنوك المركزية في العالم تخطط لخفض احتياطياتها من الدولار بدلاً من زيادتها خلال العقد المقبل، وذلك مع ازدياد المخاطر السياسية المرتبطة بالعملة الأميركية.

وهذه هي المرة الأولى التي يُظهر فيها هذا الاستطلاع مثل هذا التحول بعيداً عن الدولار. وتتوافق هذه النتائج مع النقاش العالمي الدائر حول دور الدولار كعملة احتياطي رئيسية، وهو نقاش اشتد بسبب ضبابية السياسة في الولايات المتحدة وازدياد المخاطر الجيوسياسية.

ووجد مركز البحوث الذي يتخذ من لندن مقراً له، والذي تأسس في عام 2010، أيضاً، رغبة قوية لدى 90 بنكاً مركزياً وصندوقاً سيادياً وصندوقاً عاماً للمعاشات التقاعدية شملهم الاستطلاع في زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كبير عن المستويات الحالية.

ويرى المشاركون في الاستطلاع، الذين يشرفون مجتمعين على أصول تبلغ قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، بشكل متزايد، أن التقلبات باتت سمة دائمة، ويقومون باختبار نهج جديدة للتعامل معها، بما في ذلك تطبيق الذكاء الاصطناعي على هذه المشكلة.

وكتبت يارا عزيز، كبيرة الاقتصاديين في المنتدى، في التقرير، وفقاً لـ«رويترز»: «يبدو الافتراض القديم القائل بأن المستثمرين من القطاع العام يمكنهم انتظار عودة الأوضاع إلى طبيعتها غير واقعي بشكل متزايد».

خفض للدولار واهتمام بالذهب

لا يوجد بديل واضح للدولار الذي زاد 3 في المائة هذا العام، مدفوعاً بالإقبال الشديد على الأصول الأميركية، والهروب نحو الملاذات الآمنة الذي أشعلته الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

ومع ذلك، يعتقد نحو 79 في المائة من البنوك المركزية و60 في المائة من الصناديق العامة، أن النظام النقدي العالمي يمر بمرحلة انتقالية نحو عالم «متعدد الأقطاب».

وتكتسب العملات الأخرى، غير العملات الثماني الرئيسية، مكانة تدريجياً بين الأصول الاحتياطية. وسعت البنوك المركزية إلى زيادة حصص الكرونة النرويجية والدولار النيوزيلندي، وزاد اهتمامها أيضاً بالجنيه الإسترليني.

وفي حين أبدى المشاركون في الاستطلاع رغبتهم في زيادة حيازاتهم من اليورو واليوان الصيني، فقد أشاروا إلى أن التحديات الهيكلية أعاقت أداء هاتين العملتين. ومع ذلك، اعتبر جميع المشاركين في الاستطلاع تقريباً أن اليوان يمثل وسيلة فعالة لتنويع المحفظة الاستثمارية.

ووجد الاستطلاع أن الذهب الذي سجل سلسلة من الأسعار القياسية المرتفعة ويحتفظ به 82 في المائة من البنوك المركزية: «أصبح في صميم استراتيجية إدارة الاحتياطيات».

وعلى المدى القصير، يعد الذهب الأصل الذي تخطط البنوك المركزية لزيادة حيازاتها منه أكثر من غيره؛ إذ تعتزم نسبة صافية تبلغ 30 في المائة من المشاركين في الاستطلاع زيادة حيازاتهم منه خلال العام أو العامين المقبلين.

استخدام الذكاء الاصطناعي

وأظهر التقرير أن أكثر من 66 في المائة من البنوك المركزية تخطط لزيادة دمج الذكاء الاصطناعي في المدى القريب. ولم يبدِ أي بنك مركزي في الاقتصادات المتقدمة، و9 في المائة فقط من البنوك المركزية بشكل عام، رضاهم عن الاستخدام الحالي.