روبرتو ألفو رئيساً رابعاً وثمانين لمجلس محافظي «إياتا»

تولَّى الرئيس التنفيذي لمجموعة «لاتام للطيران»، روبرتو ألفو، رئاسة مجلس محافظي الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، خلفاً للويس غاليغو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الدولية، وذلك مع اختتام أعمال الاجتماع السنوي العام الثاني والثمانين للاتحاد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن ألفو سيشغل المنصب لمدة عام واحد بصفته الرئيس الرابع والثمانين لمجلس المحافظين، بعد عضويته في المجلس منذ عام 2020، بينما يواصل غاليغو عضويته في المجلس.

وقال ألفو إن قطاع الطيران يمر بمرحلة مفصلية تتزايد فيها أهمية النقل الجوي في ربط الأفراد ودعم التجارة والتنمية الاقتصادية حول العالم، مؤكداً أن تعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية والاستدامة سيظل في صدارة أولويات القطاع. وعبّر الرئيس عن تطلعه إلى العمل مع أعضاء «إياتا»، والحكومات، وشركاء القطاع لضمان استمرار الطيران قوةً داعمةً للفرص والمرونة والنمو.

ويتمتع ألفو بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في قطاع الطيران، إذ انضم إلى شركة «لان إيرلاينز» عام 2001 قبل أن تصبح مجموعة «لاتام للطيران»، وتولى عدداً من المناصب القيادية في مجالات المالية والشؤون التجارية والاستراتيجية، قبل تعيينه رئيساً تنفيذياً للمجموعة في عام 2020.

وقاد ألفو الشركة خلال مرحلة شهدت تحديات كبيرة، شملت إعادة هيكلتها بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي، إلى جانب التعامل مع تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، وأشرف على خروج المجموعة من تلك المرحلة عام 2022.

وعززت «لاتام للطيران» خلال فترة قيادته مكانتها بوصفها أكبر مجموعة طيران في أميركا اللاتينية، عبر توسيع شبكة رحلاتها الإقليمية والدولية، والمضي في تنفيذ خطط الاستدامة، وتحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية. وتخدم المجموعة حالياً أكثر من 161 وجهة في 27 دولة.

من جهته، أشاد ويلي والش، المدير العام لـ«إياتا»، بالدور الذي أداه غاليغو خلال فترة رئاسته للمجلس، خصوصاً في الملفات المتعلقة بتطوير حوكمة الاتحاد، مؤكداً أن ألفو يمتلك الخبرة اللازمة لدعم عمل الاتحاد في ظل التحديات التي تواجه صناعة الطيران العالمية.

كما أعلن الاتحاد اختيار محمد ناني، رئيس مجلس إدارة طيران «بيغاسوس»، رئيساً منتخباً لمجلس المحافظين، على أن يتولى المنصب في يونيو (حزيران) 2027 بعد انتهاء ولاية ألفو.

ويمثل «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» نحو 370 شركة طيران حول العالم، تشغّل أكثر من 85 في المائة من حركة النقل الجوي العالمية.