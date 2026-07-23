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الاقتصاد

«دلتا»: السعودية من أهم أسواقنا الاستراتيجية

أول رحلة مباشرة بين أتلانتا والرياض بعد انقطاع 20 عاماً

إحدى طائرات شركة «دلتا إيرلاينز» (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات شركة «دلتا إيرلاينز» (الشرق الأوسط)
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«دلتا»: السعودية من أهم أسواقنا الاستراتيجية

إحدى طائرات شركة «دلتا إيرلاينز» (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات شركة «دلتا إيرلاينز» (الشرق الأوسط)

تدشن شركة «دلتا إيرلاينز» الأميركية أولى رحلاتها المباشرة بين أتلانتا والرياض اعتباراً من 23 أكتوبر (تشرين الأول)، لتصبح أول ناقلة أميركية تُسيّر رحلات مباشرة إلى السعودية منذ أكثر من عقدين.

وأكد رئيس الشركة، بيتر كارتر، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة أصبحت من أهم أسواقها الاستراتيجية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها ضمن «رؤية 2030»، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، والتوسع في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسياحة.

وأوضح أن الشركة تنظر إلى السوق السعودية باستثمار طويل الأجل، وتتوقع نمواً في الطلب على السفر للأعمال والسياحة وزيارات الأصدقاء والأقارب، مستفيدة من شبكة تضم أكثر من 215 وجهة عبر مركزها في أتلانتا. كما كشف عن خطط لتعزيز التعاون مع «الخطوط السعودية» و«طيران الرياض»، بما يعكس تنامي مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للنقل الجوي والأعمال.

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إحدى طائرات شركة «دلتا إيرلاينز» (الشرق الأوسط) p-circle

رئيس «دلتا» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية من أهم أسواقنا الاستراتيجية

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الاقتصاد السعودي عالم الطيران أولى أميركا

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