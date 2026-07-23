«دلتا»: السعودية من أهم أسواقنا الاستراتيجية

تدشن شركة «دلتا إيرلاينز» الأميركية أولى رحلاتها المباشرة بين أتلانتا والرياض اعتباراً من 23 أكتوبر (تشرين الأول)، لتصبح أول ناقلة أميركية تُسيّر رحلات مباشرة إلى السعودية منذ أكثر من عقدين.

وأكد رئيس الشركة، بيتر كارتر، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة أصبحت من أهم أسواقها الاستراتيجية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها ضمن «رؤية 2030»، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، والتوسع في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسياحة.

وأوضح أن الشركة تنظر إلى السوق السعودية باستثمار طويل الأجل، وتتوقع نمواً في الطلب على السفر للأعمال والسياحة وزيارات الأصدقاء والأقارب، مستفيدة من شبكة تضم أكثر من 215 وجهة عبر مركزها في أتلانتا. كما كشف عن خطط لتعزيز التعاون مع «الخطوط السعودية» و«طيران الرياض»، بما يعكس تنامي مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للنقل الجوي والأعمال.