«الربط الجوي» و«بيوند» يبحثان إطلاق مسارات جديدة بين وجهة البحر الأحمر السعودية ومدن أوروبية

وقّع «برنامج الربط الجوي» مذكرة تفاهم مع شركة طيران «بيوند»؛ لبحث فرص تشغيل مسارات جوية مباشرة تربط وجهة البحر الأحمر بعدد من المدن الأوروبية، وذلك على هامش مشاركة السعودية بمعرض «فارنبره الدولي للطيران 2026» المقام في لندن.

وتستهدف المذكرة تعزيز الربط الجوي بين «مطار البحر الأحمر الدولي» ولندن وباريس وموسكو وميلانو وميونيخ وزيوريخ، «بما يدعم نمو الحركة السياحية، ويوسّع خيارات السفر، ويعزز وصول الزوار من الأسواق الدولية المستهدفة ضمن مستهدفات المملكة في قطاعي الطيران والسياحة».

وُقّعت المذكرة برعاية رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني» رئيس اللجنة التنفيذية لـ«برنامج الربط الجوي»، عبد العزيز الدعيلج، الذي أكد أن الاتفاقية تأتي «امتداداً لجهود المملكة في بناء شراكات استراتيجية مع الناقلات الدولية، وتوسيع شبكة الربط الجوي بما ينسجم ومستهدفات (برنامج الطيران) و(الاستراتيجية الوطنية للسياحة) و(رؤية السعودية 2030)».

وأوضح الدعيلج أن التعاون مع طيران «بيوند» يفتح «آفاقاً جديدة لتشغيل مسارات تربط وجهة البحر الأحمر بالمدن الأوروبية المستهدفة، بما يسهم في تسهيل وصول الزوار، ورفع جاذبية المملكة بوصفها وجهةً سياحية عالمية، ودعم التنمية الاقتصادية».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ«برنامج الربط الجوي»، أحمد البراهيم، إن المذكرة تمثل «امتداداً لجهود البرنامج في استقطاب شركاء دوليين وإطلاق مسارات نوعية تربط المملكة بالأسواق المستهدفة»، مشيراً إلى «مواصلة العمل مع منظومتي السياحة والطيران والناقلات الجوية لتوسيع شبكة الوجهات الدولية وتحفيز نمو الحركة الجوية الوافدة».

وأضاف أن التعاون مع «بيوند» يعكس «التزام (البرنامج) تطوير حلول ربط جوي مستدامة تدعم الوجهات السياحية الواعدة، وفي مقدمتها وجهة البحر الأحمر، بما يسهم في زيادة أعداد الزوار وخلق فرص اقتصادية وتنموية».

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «البحر الأحمر الدولية»، المطوّرة لوجهة البحر الأحمر، جون باغانو، أن إعلان «مسار ميلانو» مع طيران «بيوند» العام الماضي كشف عن حجم الطلب على الرحلات المباشرة إلى الوجهة، مشيراً إلى أن «الاتفاقية الجديدة تبني على هذا الزخم من خلال توسيع الشبكة الأوروبية وتقريب الوجهة من المسافرين».

وأشار الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة السعودية للسياحة»، عبد الله الحقباني، إلى أن الربط الجوي يمثل عنصراً محورياً في تنمية الحركة السياحية وتعزيز تنافسية الوجهات، مؤكداً أن المذكرة «تجسد تكامل الجهود بين قطاعي السياحة والطيران لزيادة حضور المملكة في الأسواق الأوروبية، وجذب مزيد من الزوار للاستمتاع بالتجارب السياحية والثقافية والترفيهية المتنوعة».

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة طيران «بيوند»، تيرو تاسكيلا، أن توقيع مذكرة التفاهم «محطة مهمة في الشراكة بين الشركة والمملكة، ويجسد التزام (بيوند) بدعم تطلعات المملكة في قطاعي الطيران والسياحة».