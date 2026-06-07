«المركزي» الصيني يشتري الذهب للشهر التاسع عشر في مايو

أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الأحد، أنه زاد احتياطاته من الذهب للشهر التاسع عشر على التوالي في مايو (أيار).

وأفادت البيانات، بأن احتياطات الذهب في البلاد ارتفعت إلى 74.96 مليون أوقية (أونصة) من الذهب الخالص بنهاية مايو، مقابل 74.64 مليون أوقية في الشهر السابق.

وكشفت بيانات البنك المركزي الصيني أن قيمة احتياطات الدولة من الذهب بلغت 340.75 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بانخفاض عن 344.17 مليار دولار في الشهر السابق.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي في مايو، إذ فشلت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في تحقيق نتائج. وأبقت مخاطر التضخم، في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، احتمال «ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول» قائماً، مع استمرار مكاسب الدولار.

وواصل الذهب الانخفاض في يونيو (حزيران)، وجرى تداوله مؤخراً عند ما يقرب من 4330 دولاراً للأوقية.