تراجع طفيف للذهب ترقباً لبيانات أسعار المنتجين الأميركيين

تراجع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الخميس، بعدما لامس أعلى مستوى له في أكثر من شهرين في وقت سابق من الجلسة، إذ أخذ المتداولون استراحة مؤقتة بعد الارتفاع الذي أعقب تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، بينما تتجه الأنظار إلى تقرير أسعار المنتجين المرتقب بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب.

وانخفض سعر الذهب الفوري 0.5 في المائة إلى 4383.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش، بعدما قفز نحو 1 في المائة إلى أعلى مستوى له منذ 5 يونيو (حزيران). كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.6 في المائة إلى 4440.80 دولار، وفق «رويترز».

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كيه سي إم»: «يشهد الذهب اليوم مرحلة من الاستقرار بعد مكاسبه التي أعقبت صدور مؤشر أسعار المستهلك، مع تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب».

ويبدو أن المتداولين يفضلون انتظار تأكيد إضافي من بيانات مؤشر أسعار المنتجين المرتقبة قبل اتخاذ قرارات بشأن تحركاتهم المقبلة.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 8 في المائة منذ بداية الشهر، في ظل تراجع توقعات المتداولين بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية، بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تباطؤاً في التضخم.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، لا تزال إيران والولايات المتحدة على خلاف بشأن الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب، وفقاً لمصدر إيراني رفيع المستوى، قال إنه لم يُحرز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، من المرجح ألا يشعر صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بضرورة ملحة لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، بعدما أظهرت بيانات يوم الأربعاء تباطؤ التضخم على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 3.4 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو (تموز)، مقارنة بزيادة قدرها 3.5 في المائة في يونيو، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. ويُسعّر المتداولون حالياً احتمال رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) عند 40 في المائة فقط، انخفاضاً من 54 في المائة قبل أسبوع، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب، إذ تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفوري 0.3 في المائة إلى 65.09 دولار للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 22 يونيو في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين 0.8 في المائة إلى 1741.96 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1357.29 دولار.