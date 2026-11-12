1094 وجهة ترفيهية سعودية... وتجارب نوعية تحصد رضا 90 %

شكّل حمل المظلة باليد طوال ساعات التنقل وأداء المناسك تحت شمس المشاعر المقدسة تحدياً لملايين الحجاج لسنوات طويلة، إلا أن هذا المشهد قد يتغير قريباً بفضل ابتكارات سعودية أعادت تصميم واحدة من أبسط أدوات الحاج وأكثرها أهمية، لتوفير كل ما من شأنه تيسير أداء المناسك لضيوف الرحمن.

وكشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن 3 ابتكارات وطنية فائزة في مسابقة «تحدي ابتكار أفضل مظلة لضيوف الرحمن» المصاحب لـ«مؤتمر ومعرض الحج 2026»، بعدما قدمت حلولاً نوعية تجمع بين خفة الوزن وسهولة الاستخدام، مدمجة بأنظمة ترطيب لتلطيف الأجواء لضيوف الرحمن، تمهيداً لنقلها إلى أرض الواقع عبر ربط رواد الأعمال بشركات تقديم الخدمة.

الفكرة من التأسيس إلى واقع التنفيذ

وأوضحت مريم قطب، مدير عام الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بوزارة الحج والعمرة، أن فكرة المسابقة انطلقت من اهتمام ورعاية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، بإطلاق تحدٍّ خاص يستهدف استقطاب أفكار ومقترحات المبتكرين من داخل المملكة وخارجها، للوصول إلى أفضل تصميم لمظلة تُسهم في تعزيز راحة ضيوف الرحمن.

مريم قطب مدير عام الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بوزارة الحج والعمر (مؤتمر الحج)

وأضافت أن المسابقة شهدت تفاعلاً لافتاً، مع تسجيل 85 مشاركة من داخل المملكة وخارجها، بمشاركة مبتكرين من 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومؤكدة أن تتويج 3 فائزين جميعهم من المبتكرين ورواد الأعمال السعوديين يعكس ما يمتلكه أبناء وبنات الوطن من قدرات إبداعية وابتكارية عالية.

وأوضحت أن المسابقة مرت بـ4 مراحل رئيسية؛ بدأت باستقبال المشاركات، وتقييمها في المرحلة الثانية، قبل أن يتم عرض المشاركات المختارة ضمن «مؤتمر ومعرض الحج»، وصولاً إلى فوز 3 مشاركات في تحدي ابتكار أفضل مظلة لضيوف الرحمن.

وعن المرحلة الرابعة، أفادت مريم قطب بأنها ستبدأ استكمال إجراءات اعتماد المشاركات واختيار الأنسب منها، وإيصالها إلى الشركات والجمعيات الخيرية، بما يتيح الاستفادة منها وتوظيفها في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج المقبل، وهو ما يعكس توجه المبادرة نحو تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات عملية ذات أثر مباشر في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

جائزة «الحج» أهم من أي جوائز دولية

وكشف عبد اللطيف السبيعي، الفائز بالمركز الأول عن مظلة «الظل»، أن فكرة المشروع انطلقت من مشاهداته الميدانية، لما يواجهه الحجاج في مشعر عرفات من صعوبة في حمل المظلات التقليدية أثناء أداء المناسك والتنقل بين المشاعر المقدسة.

عبد اللطيف السبيعي مكرماً بالمركز الأول خلال مسابقة تحدي ابتكار أفضل مظلة لضيوف الرحمن (مؤتمر الحج)

وأوضح السبيعي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن العمل على المشروع بدأ عام 2019، قبل أن تبدأ التجارب الأولية وتطوير الفكرة عام 2022، وصولاً إلى تصميم مظلة لا يتجاوز وزنها 150 غراماً، تُثبّت على الأكتاف بحزام بسيط حول الخصر، بما يوزع وزنها على الجسم، ويتيح للحاج استخدام يديه بحرية.

وبيّن أن المظلة صُممت لتوفير الراحة أثناء أداء المناسك، بحيث لا تعوق الحاج في الطواف، ويمكنه الصلاة والسجود بها دون أن تؤثر على المحيطين به؛ نظراً لخفة وزنها وتصميمها العملي، مشيراً إلى حصول ابتكاره على براءة اختراع سعودية إلى جانب براءات اختراع في أكثر من 36 دولة حول العالم، من بينها الصين وماليزيا واليابان وكوريا والولايات المتحدة.

وأضاف أن المشروع شهد تجارب وتطبيقات ميدانية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة على مدى السنوات الماضية، مؤكداً أن حصوله على المركز الأول في تحدي «أفضل مظلة» يُمثل أهم محطة مهمة في مسيرته، رغم حصول المشروع على جوائز دولية من بينها جائزة في جنيف عام 2022، مؤكداً أن مشروع المظلة صُنع بأيدٍ سعودية من أدق تفاصيله وحتى المنتج النهائي.

نظام مدمج في حقيبة

قال عبد العزيز الزهراني، الفائز بالمركز الثاني عن مشروع مظلة «فج»، إن الفكرة الأساسية لابتكاره تتمثل في تخفيف الأعباء عن ضيوف الرحمن أثناء أداء المناسك، مشيراً إلى أن التصميم يقوم على دمج مظلة وحقيبة ظهر بنظام ترطيب متصل عبر أنبوب، بسعة تصل إلى لترين من المياه، مع المحافظة على برودة المياه لمدة تصل إلى 8 ساعات على الأقل.

الفائزان عبد العزيز الزهراني وسليمان الهزاع بالمركزين الأول والثاني في مسابقة «الحج» (الشرق الأوسط)

وأضاف أن التصميم يشتمل على حزام حول الخصر يساعد على توزيع الوزن ويعزز الراحة والثبات، لافتاً إلى أن المظلة والحقيبة مصنوعتان من أقمشة مقاومة للماء، ويبلغ وزن المنتج نحو 330 غراماً، كما يتميز بهيكل يتحمل الرياح القوية.

وأوضح أن مراحل التطوير والتجارب بدأت عام 2015، حتى الوصول إلى التصميم الحالي عام 2026، في صورة مظلة قابلة للطي تُثبّت على الأكتاف بواسطة حزام بسيط حول الخصر. وأشار إلى أن الفريق يعمل على تطوير نموذج أخف وزناً وأكثر انسيابية وراحة، مع الحفاظ على الهوية الأساسية للمنتج وهيكله.

تصميم يستوحي الهوية الإسلامية

وقال سليمان الهزاع، الفائز بالمركز الثالث عن ابتكار مظلة «فيّ»، إن المظلة استلهمت تصميمها من الهندسة الإسلامية، وتجمع التظليل بحواف آمنة وخيارات للتعريف الرقمي عبر تقنية «NFC».

وأوضح الهزاع أن تصميم المظلة انطلق من فكرة ابتكار هوية بصرية خاصة بموسم الحج والمشاعر المقدسة، بحيث تكون المظلة مختلفة عن الأشكال التقليدية، ويمكن تمييزها بسهولة من خلال تصميمها وشكلها العام، مشيراً إلى أن أبرز عناصر الابتكار تتمثل في اعتماد التصميم السداسي المستوحى من الزخارف الهندسية الإسلامية، بما يمنح المظلة هوية جمالية مميزة، إلى جانب معالجة الحواف وإزالة الأجزاء البارزة، لتكون أكثر أماناً وملاءمة للاستخدام في مناطق الحشود، دون التسبب في إعاقة حركة الحجاج أو التأثير على المحيطين بهم.

وأضاف أن التصميم راعى متطلبات الاستخدام في البيئات الخارجية، من خلال استخدام خامات مقاومة للماء وأشعة الشمس، وتزويد أطراف المظلة بعواكس ضوئية لتعزيز السلامة والرؤية، فضلاً عن الالتزام باشتراطات وزارة الحج والعمرة المتعلقة بالحجم والوزن ومقاومة الرياح، إذ يقل وزن المظلة عن 300 غرام.

ولفت إلى أن المظلة تتضمن تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مؤكداً أن الهدف من المشروع هو تقديم مظلة لا تؤدي وظيفة الحماية من الشمس والمطر فحسب، وإنما تمثل منتجاً يحمل هوية خاصة بالحج، ويجمع بين الجمال والعملية والسلامة والتقنيات الذكية.