1094 وجهة ترفيهية سعودية... وتجارب نوعية تحصد رضا 90 %
«موسم الرياض الترفيهي» انطلق في أكتوبر بفعاليات استثنائية وتجارب متنوعة (واس)
سجّل قطاع الترفيه في السعودية قفزة نوعية خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعاً بارتفاع إجمالي الوجهات الترفيهية ليصل إلى 1094 وجهة، بالتزامن مع إقامة 466 فعالية في 109 مدن ومحافظات، وتحقيق مؤشر رضا عام للزوار بلغ 90 في المائة، وذلك وفقاً لنتائج تقرير قطاع الشؤون التنظيمية الصادر عن الهيئة العامة للترفيه.
وكشفت نتائج التقرير عن تنوع التجارب الترفيهية واتساع نطاق انتشارها، إلى جانب استمرار نمو الوجهات وتطور مؤشرات القطاع. وبحسب التقرير، بلغت نسبة الزيادة في إجمالي الوجهات الترفيهية النشطة 18 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2025 الذي سجل 924 وجهة في مؤشر على استمرار توسع الخيارات المتاحة في مختلف مناطق المملكة.
نفّذت الهيئة، على صعيد الرقابة والإشراف، أكثر من 2670 زيارة رقابية على الفعاليات والمنشآت الترفيهية، تنوعت ما بين الزيارات الرقمية والميدانية؛ بهدف ضمان جودة الأنشطة والتحقق من الالتزام باللوائح والاشتراطات المعتمدة، فيما بلغت نسبة التزام الأنشطة المرخصة بأنظمة الهيئة ولوائحها 94 في المائة.
وفي إطار جهودها لتطوير البيئة التنظيمية وتسهيل ممارسة الأعمال، أصدرت الهيئة خلال الربع الثالث أكثر من 1464 ترخيصاً للأنشطة الترفيهية والمساندة، شملت الفعاليات والعروض والمراكز الترفيهية وتنظيم وإدارة الحشود، فيما تجاوز عدد الشركات العاملة في القطاع 7619 شركة، وبلغ عدد المستثمرين في نطاق التصنيف أكثر من 1431 مستثمراً.
وفي جانب قياس رضا الزوار وتحسين جودة التجارب، أصدرت الهيئة أكثر من 40 تقريراً بالاعتماد على أدوات القياس الميدانية والرقمية؛ حيث جُمع أكثر من 23 ألف استجابة للاستبيانات، فيما بلغ مؤشر الرضا العام للأنشطة الترفيهية التي شملتها عمليات القياس 90 في المائة، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتطوير الخدمات والتجارب المقدمة للزوار.
كما عالجت الهيئة أكثر من 822 شكوى خلال الربع الثالث من عام 2026، في إطار جهودها لحماية حقوق المستفيدين، ومتابعة الملاحظات الواردة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في القطاع الترفيهي.
كما عالجت الهيئة أكثر من 822 شكوى خلال الفترة ذاتها؛ حمايةً لحقوق المستفيدين، ومتابعةً للملاحظات الواردة، وتعزيزاً لجودة الخدمات في القطاع.
سيقام النزال المرتقب بين الفرنسي كريستيان مبيلي والمكسيكي ساول (كانيلو) ألفاريس مساء السبت في السعودية.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
ابتكارات سعودية تيسّر رحلة ضيوف الرحمن الإيمانيةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5340575-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%91%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
المظلات الفائزة في مسابقة وزارة الحج والعمرة السعودية «الظل» و«فج» و«فيّ» (الشرق الأوسط)
شكّل حمل المظلة باليد طوال ساعات التنقل وأداء المناسك تحت شمس المشاعر المقدسة تحدياً لملايين الحجاج لسنوات طويلة، إلا أن هذا المشهد قد يتغير قريباً بفضل ابتكارات سعودية أعادت تصميم واحدة من أبسط أدوات الحاج وأكثرها أهمية، لتوفير كل ما من شأنه تيسير أداء المناسك لضيوف الرحمن.
وكشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن 3 ابتكارات وطنية فائزة في مسابقة «تحدي ابتكار أفضل مظلة لضيوف الرحمن» المصاحب لـ«مؤتمر ومعرض الحج 2026»، بعدما قدمت حلولاً نوعية تجمع بين خفة الوزن وسهولة الاستخدام، مدمجة بأنظمة ترطيب لتلطيف الأجواء لضيوف الرحمن، تمهيداً لنقلها إلى أرض الواقع عبر ربط رواد الأعمال بشركات تقديم الخدمة.
الفكرة من التأسيس إلى واقع التنفيذ
وأوضحت مريم قطب، مدير عام الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بوزارة الحج والعمرة، أن فكرة المسابقة انطلقت من اهتمام ورعاية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، بإطلاق تحدٍّ خاص يستهدف استقطاب أفكار ومقترحات المبتكرين من داخل المملكة وخارجها، للوصول إلى أفضل تصميم لمظلة تُسهم في تعزيز راحة ضيوف الرحمن.
وأضافت أن المسابقة شهدت تفاعلاً لافتاً، مع تسجيل 85 مشاركة من داخل المملكة وخارجها، بمشاركة مبتكرين من 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومؤكدة أن تتويج 3 فائزين جميعهم من المبتكرين ورواد الأعمال السعوديين يعكس ما يمتلكه أبناء وبنات الوطن من قدرات إبداعية وابتكارية عالية.
وأوضحت أن المسابقة مرت بـ4 مراحل رئيسية؛ بدأت باستقبال المشاركات، وتقييمها في المرحلة الثانية، قبل أن يتم عرض المشاركات المختارة ضمن «مؤتمر ومعرض الحج»، وصولاً إلى فوز 3 مشاركات في تحدي ابتكار أفضل مظلة لضيوف الرحمن.
وعن المرحلة الرابعة، أفادت مريم قطب بأنها ستبدأ استكمال إجراءات اعتماد المشاركات واختيار الأنسب منها، وإيصالها إلى الشركات والجمعيات الخيرية، بما يتيح الاستفادة منها وتوظيفها في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج المقبل، وهو ما يعكس توجه المبادرة نحو تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات عملية ذات أثر مباشر في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.
جائزة «الحج» أهم من أي جوائز دولية
وكشف عبد اللطيف السبيعي، الفائز بالمركز الأول عن مظلة «الظل»، أن فكرة المشروع انطلقت من مشاهداته الميدانية، لما يواجهه الحجاج في مشعر عرفات من صعوبة في حمل المظلات التقليدية أثناء أداء المناسك والتنقل بين المشاعر المقدسة.
وأوضح السبيعي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن العمل على المشروع بدأ عام 2019، قبل أن تبدأ التجارب الأولية وتطوير الفكرة عام 2022، وصولاً إلى تصميم مظلة لا يتجاوز وزنها 150 غراماً، تُثبّت على الأكتاف بحزام بسيط حول الخصر، بما يوزع وزنها على الجسم، ويتيح للحاج استخدام يديه بحرية.
وبيّن أن المظلة صُممت لتوفير الراحة أثناء أداء المناسك، بحيث لا تعوق الحاج في الطواف، ويمكنه الصلاة والسجود بها دون أن تؤثر على المحيطين به؛ نظراً لخفة وزنها وتصميمها العملي، مشيراً إلى حصول ابتكاره على براءة اختراع سعودية إلى جانب براءات اختراع في أكثر من 36 دولة حول العالم، من بينها الصين وماليزيا واليابان وكوريا والولايات المتحدة.
وأضاف أن المشروع شهد تجارب وتطبيقات ميدانية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة على مدى السنوات الماضية، مؤكداً أن حصوله على المركز الأول في تحدي «أفضل مظلة» يُمثل أهم محطة مهمة في مسيرته، رغم حصول المشروع على جوائز دولية من بينها جائزة في جنيف عام 2022، مؤكداً أن مشروع المظلة صُنع بأيدٍ سعودية من أدق تفاصيله وحتى المنتج النهائي.
نظام مدمج في حقيبة
قال عبد العزيز الزهراني، الفائز بالمركز الثاني عن مشروع مظلة «فج»، إن الفكرة الأساسية لابتكاره تتمثل في تخفيف الأعباء عن ضيوف الرحمن أثناء أداء المناسك، مشيراً إلى أن التصميم يقوم على دمج مظلة وحقيبة ظهر بنظام ترطيب متصل عبر أنبوب، بسعة تصل إلى لترين من المياه، مع المحافظة على برودة المياه لمدة تصل إلى 8 ساعات على الأقل.
وأضاف أن التصميم يشتمل على حزام حول الخصر يساعد على توزيع الوزن ويعزز الراحة والثبات، لافتاً إلى أن المظلة والحقيبة مصنوعتان من أقمشة مقاومة للماء، ويبلغ وزن المنتج نحو 330 غراماً، كما يتميز بهيكل يتحمل الرياح القوية.
وأوضح أن مراحل التطوير والتجارب بدأت عام 2015، حتى الوصول إلى التصميم الحالي عام 2026، في صورة مظلة قابلة للطي تُثبّت على الأكتاف بواسطة حزام بسيط حول الخصر. وأشار إلى أن الفريق يعمل على تطوير نموذج أخف وزناً وأكثر انسيابية وراحة، مع الحفاظ على الهوية الأساسية للمنتج وهيكله.
تصميم يستوحي الهوية الإسلامية
وقال سليمان الهزاع، الفائز بالمركز الثالث عن ابتكار مظلة «فيّ»، إن المظلة استلهمت تصميمها من الهندسة الإسلامية، وتجمع التظليل بحواف آمنة وخيارات للتعريف الرقمي عبر تقنية «NFC».
وأوضح الهزاع أن تصميم المظلة انطلق من فكرة ابتكار هوية بصرية خاصة بموسم الحج والمشاعر المقدسة، بحيث تكون المظلة مختلفة عن الأشكال التقليدية، ويمكن تمييزها بسهولة من خلال تصميمها وشكلها العام، مشيراً إلى أن أبرز عناصر الابتكار تتمثل في اعتماد التصميم السداسي المستوحى من الزخارف الهندسية الإسلامية، بما يمنح المظلة هوية جمالية مميزة، إلى جانب معالجة الحواف وإزالة الأجزاء البارزة، لتكون أكثر أماناً وملاءمة للاستخدام في مناطق الحشود، دون التسبب في إعاقة حركة الحجاج أو التأثير على المحيطين بهم.
وأضاف أن التصميم راعى متطلبات الاستخدام في البيئات الخارجية، من خلال استخدام خامات مقاومة للماء وأشعة الشمس، وتزويد أطراف المظلة بعواكس ضوئية لتعزيز السلامة والرؤية، فضلاً عن الالتزام باشتراطات وزارة الحج والعمرة المتعلقة بالحجم والوزن ومقاومة الرياح، إذ يقل وزن المظلة عن 300 غرام.
ولفت إلى أن المظلة تتضمن تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مؤكداً أن الهدف من المشروع هو تقديم مظلة لا تؤدي وظيفة الحماية من الشمس والمطر فحسب، وإنما تمثل منتجاً يحمل هوية خاصة بالحج، ويجمع بين الجمال والعملية والسلامة والتقنيات الذكية.
مسرحيات تراثية وتاريخية تشارك في «القاهرة الدولي للطفل العربي»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5340570-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
مسرحيات تراثية وتاريخية تشارك في «القاهرة الدولي للطفل العربي»
جانب من عروض المهرجان (أكاديمية الفنون)
يستضيف مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي في دورته الرابعة التي تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم تقديم عدد من العروض المسرحية التي تستلهم القصص التاريخية والتراثية والأدب المصري القديم.
ويعدّ المهرجان الذي تقام فعالياته بأكاديمية الفنون المصرية خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وتنظمه جمعية الفن والثقافة «بتاح»، برعاية وزارة الثقافة المصرية، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة منصة لعرض فنون الأطفال وإبداعهم في مجالات مسرحية وأدبية متعددة.
ومن عروض المسرح المدرسي المشاركة في المهرجان «عندما يتوقف القلب» من إخراج أحمد إبراهيم، و«الغابة» من إخراج محمد عبد الوارث، و«نابليون» من إخراج حسين سمير، و«ممنوع من الصرف» من إخراج محمد محمود، و«خيال الظل» إخراج مصطفى السيد.
وتتوزع أنشطة عروض المهرجان هذا العام على خمسة مسارات رئيسية هي: المسرح الموجه للطفل، المسرح المدرسي، مسرح العرائس، مسار ذوي الهمم، مسار الفرق، وفق بيان للمهرجان.
وضمن هذه المسارات، قدم المهرجان في يومه الثاني ستة عروض متنوعة بالإضافة إلى عرضٍ سابع أقيم على هامش الفعاليات؛ حيث استقبل مسار مسرح ذوي الهمم ثلاثة عروض، وهى: «الصعيدي» الذي عُرض على خشبة مسرح مدرسة الفنون من إخراج إبراهيم المصري، وتدور أحداثه في أجواء استعراضية راقصة تعبر عن الدمج والتعاون، و«وجوه بلا عنوان» الذي عُرض على مسرح الدكتور عاطف عوض، من إخراج إسراء مجدي، وتدور أحداثه حول عصاباتٍ تختطف الأطفال من أحضان عائلاتهم، وذلك بالتزامن مع تسليط الضوء على معاناة أطفال الشوارع الذين تستغلهم هذه العصابات في أعمال التسول والنشل، و«كرسي بجناحات» الذي عُرض على مسرح نهاد صليحة، وتدور أحداثه في إطار إنساني اجتماعي يناقش رحلة مجموعة من ذوي الهمم الذين يتمسكون بالفن كوسيلة للحياة والانتصار علي الإحباط والعزلة الاجتماعية.
واستقبل مسار مسرح العرائس عرض «مملكة السحر والأسرار» الذي عُرض على مسرح البالون بقاعة صلاح جاهين، من إخراج عماد عبد العظيم، وتدور أحداث العرض حول رحلة مدرسية إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول، يخرج خلالها ثلاثة أطفال عن المجموعة ويتسلقون مدرجات هرم خوفو، دون الالتفات إلى تنبيهات مشرفة الرحلة، وفي أثناء الصعود ينهار بهم أحد المدرجات، فيسقطون داخل إحدى غرف الهرم الداخلية، حيث يكتشفون وجود لصوص آثار يحاولون سرقة «كتاب الأسرار».
وخلال محاولتهم الخروج من المكان، يقرأ أحد الأطفال مخطوطة تتحول إلى تميمة سحرية، فيظهر الكاهن «حم نترو» ويكلفهم بمهمة نقل الكتاب إلى مكان آمن لحمايته من اللصوص. يقبل الأطفال المهمة، وتواجههم في أثنائها مفارقات ومواقف عدة، يتعلمون من خلالها أن العلم والمعرفة أعظم كنوز الدنيا.
كما استقبل مسرح العرائس أيضاً عرض «كلمة مرور» من تأليف وأشعار محمد محمود محمد زناتي، وبطولة الأداء الصوتي لكل من: حمزة العيلي، وعلاء زينهم، وسمر علام، ومحمد أبو داود، ونور شادي سرور، وإخراج سحر منصور.
واستقبل مسار المسرح المدرسي العرض المسرحي «مدينة الحب»، الذي عُرض على مسرح عاطف عوض، من إخراج مصطفى أحمد السيد، وكذلك العرض المسرحي «قهوة الحرافيش» من إخراج ندا عفيفي، الذي عُرض على هامش فعاليات المهرجان، وتدور أحداثه حول الصراع بين جيلين؛ جيل متمسك بالعادات والتقاليد والخبرات القديمة، وجيل جديد يرى في التكنولوجيا الحديثة وسيلة للتطور والتغيير ومواكبة العصر.
وقالت الدكتورة داليا همام، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، إن «الطفل العربي يستحق أن تُخصص له منصات إبداعية تحتفي بمواهبه وتنمي قدراته».
مضيفة في كلمتها الافتتاحية أن «المهرجان يشهد تطوراً ملحوظاً؛ حيث استمرت مجموعة من المسابقات الناجحة منذ الدورة الأولى، إلى جانب استحداث مسابقات جديدة هذا العام لإثراء المنافسة».
وأشارت إلى التنوع الكبير في العروض المشاركة، التي تشمل المسرح المدرسي، وعروض العرائس، والأعمال الموجهة للطفل، بالإضافة إلى مشاركات مميزة من ذوي الهمم والفرق الاستعراضية والفنية المتنوعة.
كلاب الشوارع المصرية تفرض حضورها في فعاليات وأماكن بارزةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5340554-%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A9
كلاب الشوارع المصرية تفرض حضورها في فعاليات وأماكن بارزة
مشهد طريف لكلب في فعاليات افتتاح «مهرجان القاهرة السينمائي» (إكس)
تعددت وقائع ظهور الكلاب الضالة أو «كلاب الشوارع» في مصر خلال عدد من الفعاليات والأماكن المهمة، أحدثها ظهور كلب على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، التي افتتحت الأربعاء، وأثار تفاعلاً واسعاً، صاحبه سيل من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تناولته وسائل إعلام محلية بقدر من الطرافة.
وسبقت هذه الواقعة مشاهد أخرى، مثل ظهور كلب في أحد ملاعب كرة القدم خلال مباراة محلية، وكذلك ظهور مجموعة من الكلاب وهي تتسلق الأهرامات، وسط تفاعل اتسم بالدهشة والتعاطف من رواد المنطقة الأثرية.
وترى رئيسة جمعيات الرفق بالحيوان في مصر، الدكتورة منى خليل، أن «ظهور أحد كلاب الشوارع المصرية داخل أروقة مهرجان القاهرة السينمائي ليس حدثاً يستدعي كل هذه الضجة، ولا يستحق أن يتحول إلى قضية أو مادة للسخرية والجدل».
وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر ببساطة عاديّ للغاية؛ فالمهرجان يقام في أماكن مفتوحة ومتصلة مباشرة بالشارع، ومن الطبيعي أن تمر الحيوانات الموجودة في محيط المكان أو تدخل إليه. وهذا أمر يحدث في كثير من دول العالم، بل إن التعامل معه هناك يكون بصورة تلقائية وإنسانية، ويصبح الموقف مجرد لقطة لطيفة وعابرة من أجواء الحدث».
وهو ما عكسته مقاطع الفيديو المتداولة، التي أظهرت تفاعل بعض الحضور مع الكلب بالابتسام والتعاطف والربت على رأسه.
وتشير منى خليل إلى أن «وجود الحيوانات في محيطنا ليس أمراً استثنائياً، ولا جريمة ولا كارثة. هي كائنات تعيش بيننا، ولها حق في الحياة، والتعامل معها يجب أن يقوم على الوعي والرحمة والإنسانية، لا على التخويف والتحريض والكراهية».
وسبق أن أعلنت وزارة الزراعة المصرية تنفيذ حملات موسعة بالشراكة مع المجتمع المدني لمكافحة انتشار كلاب الشوارع وتعزيز برامج التعقيم والتحصين، كما أنشأت أول مأوى لهذه الكلاب (شلاتر)، وذلك بعد زيادة حالات العقر.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيانات سابقة، أن حالات العقر تجاوزت مليون حالة خلال عام، فيما تتراوح أعداد الكلاب الحرة في مصر بين 8 ملايين و30 مليون كلب، وفق تقديرات متباينة صادرة عن جهات تابعة لوزارتي الزراعة والصحة والسكان.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للكلب الذي تجول خلال افتتاح المهرجان، كما استعاد البعض لقطات لكلب اقتحم مباراة فريقي «البنك الأهلي» و«المصري البورسعيدي» في الدوري المصري، في لقطة طريفة تسببت في توقف اللقاء مؤقتاً.
ويرى المتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «انتشار هذه اللقطات ومقاطع الفيديو يعكس طبيعة المحتوى الذي يجذب المتابعين إلى قضية راهنة تتعلق بالكلاب الضالة وضرورة التعامل معها بما يحفظ أمن المارة في الشوارع. فالمشهد جمع بين المفاجأة والعفوية والمفارقة الساخرة، مع وجود كلب بلدي يتحرك في مساحة اعتاد الجمهور رؤيتها مخصصة للنجوم والمشاهير».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «من منظور الإعلام الرقمي، لدينا هنا مقطع قصير، سهل الفهم، لا يحتاج إلى شرح، وقابل لإعادة النشر وصناعة التعليقات الساخرة و(الميمز)، وهي عناصر تساعد على انتشاره عبر المنصات ووصوله إلى قوائم الترند. لكن هناك زاوية أعمق تتعلق بالجدل المجتمعي المستمر حول كلاب الشوارع، بين التعاطف معها والمخاوف المرتبطة بوجودها في الأماكن العامة، وهو ما يمنح الواقعة مساحة إضافية للنقاش».
ويلفت نادي إلى أن الجمهور قد يتجاوز الحدث الأساسي، وهو المهرجان السينمائي، لينشغل بتفصيلة جانبية غير متوقعة، وهو ما يعكس إحدى سمات اقتصاد الانتباه؛ فأحياناً تتفوق اللحظة العفوية على المحتوى الذي يُفترض أن يكون في قلب الحدث. لكن هذا لا يعني تجاهل المهرجان ونشاطه، فقد استطاع أن يحضر على قوائم الترند بفضل فعاليات افتتاحه وتكريم الشخصيات التي احتفى بها.