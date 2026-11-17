أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، طرح الإعلان التشويقي للفيلم السعودي «العيون الساهرة - الساس»، المستوحى من قصة حقيقية من ملفات وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، تمهيداً لطرحه في دُور السينما قريباً، في عمل سينمائي يُسلط الضوء على جهود رجال الأمن في التصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها.

ويتولى إخراج الفيلم المخرج روبرت غراسمير، بمساهمة إبداعية من المخرج العالمي فيليب نويس، ويشارك في بطولته نخبة من الممثلين السعوديين؛ منهم يعقوب الفرحان، وفيصل الدوخي، وصالح أبو عمرة، ونايف البحر، وسارة الحربي، في حين يتولى الكتابة الروائي مشاري الدوسري، لتقديم عمل يستند إلى أحداث واقعية تعكس التحديات التي يواجهها رجال مكافحة المخدرات، وما يبذلونه من جهود في أداء مهامّهم الأمنية.

وأكد المستشار تركي آل الشيخ، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن الفيلم يمثل له أهمية خاصة؛ لما يحمله من رسالة توعوية في محاربة آفة المخدرات وتوضيح مخاطرها، مُعرباً عن خالص شكره وتقديره للأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، على دعمه الكبير للعمل ومتابعته الكريمة.

كما عبّر آل الشيخ عن اعتزازه بانتمائه السابق إلى وزارة الداخلية، مؤكداً ارتباطه برجالها بقوله: «فأنا كنت وما زلت واحداً منكم وتشرفتُ بلبس البدلة العسكرية في يوم ما»، موجهاً شكره إلى جميع منسوبي الوزارة وأبطال مكافحة المخدرات من ضباط وجنود؛ تقديراً لما يقدمونه من جهود في حماية الوطن والمجتمع.

ووجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه شكره كذلك إلى كل مَن دعم الفيلم أو أسهم في إنجازه، وإلى أبطاله من الممثلين السعوديين الشباب والشابات، مشيداً بمشاركتهم في تقديم عمل سينمائي يحمل رسالة إنسانية ووطنية مهمة.

ويأتي الفيلم من إنتاج الهيئة العامة للترفيه في إطار شراكتها الاستراتيجية مع وزارة الداخلية، ومن شركة صلة كمنتج منفِّذ. ويشارك في إنتاج فيلم «العيون الساهرة - الساس»، «صندوق بيج تايم»، وبرعاية «تحكم» و«علم»، ويستعرض الفيلم، من خلال أحداثه المستوحاة من الواقع، جانباً من جهود مكافحة المخدرات في معالجة سينمائية تجمع بين الدراما والتشويق، وتسعى إلى إبراز المخاطر التي تشكلها هذه الآفة على الفرد والمجتمع، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الذي يؤديه رجال الأمن في مواجهتها.

الفيلم يمثل أهمية خاصة لما يحمله من رسالة توعوية في محاربة آفة المخدرات وتوضيح مخاطرها (الشرق الأوسط)

وتدور أحداث الفيلم حين تختفي طفلة في قلب الرياض، لتقود خيوطُ البحث عنها إلى عالم خفي من الإدمان وتجارة المخدرات، تتشابك فيه أسرار العائلة مع جرائم عصابة خطيرة. وفي سباق محموم مع الزمن، يقود المحقق عبد الله ورجال مكافحة المخدرات رحلة محفوفة بالمخاطر، تتصاعد خلالها المواجهات وتنكشف حقائق غير متوقعة، في سبيل إعادة الطفلة إلى أسرتها.

ويُعد المخرج العالمي فيليب نويس، صاحب المساهمة الإبداعية في العمل، أحد أبرز الأسماء في صناعة السينما العالمية، حيث اشتهر بإخراج أفلام التشويق والإثارة والدراما السياسية، من بينها «باتريوت غيمز» و«كلير آند بريزنت دينجر» و«سولت»، إلى جانب فيلم «ذا كوايت أميركان».

ويُنتظر أن يبدأ عرض الفيلم في دُور السينما قريباً، ليقدم للجمهور عملاً سعودياً يجمع بين الإنتاج السينمائي والرسالة التوعوية، ويجسد التعاون بين الهيئة العامة للترفيه ووزارة الداخلية في توظيف الفن لإبراز قضايا مجتمعية مهمة.