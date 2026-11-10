مصر تحاكي أجواء القرن الخامس الميلادي في منطقة أبو مينا الأثرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن متابعة مستجدات مشروع إعادة إحياء التراث المعماري والروحي لمدينة أبو مينا الأثرية ودير مارمينا بمحافظة الإسكندرية، باستخدام أحدث تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقديم تجربة ثقافية وسياحية مبتكرة تعكس القيمة التاريخية والحضارية للموقع.

ويهدف المشروع إلى محاكاة وإعادة تجسيد الحياة بمدينة أبو مينا ودير مارمينا خلال القرن الخامس الميلادي، من خلال توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة لإعادة تصور معالم المدينة وتفاصيل الحياة اليومية بها، استناداً إلى مصادر تاريخية وأثرية موثقة. وفي هذا الإطار، تمت الاستعانة بمجموعة من الوثائق والمخطوطات التاريخية الأصلية، وما ورد في مؤلفات المؤرخين والمستشرقين من وصف لمعالم المدينة والدير والأنشطة التي كانت تُمارس بهما خلال تلك الحقبة، إلى جانب الصور والخرائط والمخطوطات المحفوظة بالمتحف اليوناني الروماني والمتحف القبطي، وسجلات المجلس الأعلى للآثار، وذلك لإعداد تصور تاريخي دقيق يُستخدم في إعادة تجسيد الموقع بتقنيات الواقع المعزز. وفق بيان لوزارة السياحة والآثار.

ومن المقرر إتاحة هذه التجربة من خلال صفحة إلكترونية تفاعلية يجري تصميمها وإطلاقها خصيصاً للمشروع، إلى جانب تقديمها بمركز الزوار بالموقع الأثري، بما يتيح للزائر خوض رحلة افتراضية عبر الزمن إلى القرن الخامس الميلادي، يتعرف خلالها على الشكل المعماري للمدينة والدير، وطبيعة الحياة اليومية لسكانها، وملابسهم وأنشطتهم المختلفة، فضلاً عن الطقوس الدينية والعادات والتقاليد السائدة آنذاك.

منطقة أبو مينا الأثرية تستعد لتجربة الواقع المعزز (الشرق الأوسط)

وأوضح بيان الوزارة أن «التجربة تقوم على سيناريو متكامل وسرد قصصي مؤثر وهادف، يقدم محتوى تاريخياً ثرياً يحمل رسائل واضحة تعكس القيم والمعاني الحضارية والروحية التي تميزت بها هذه الحقبة المهمة من تاريخ مصر، بما يضمن تقديم تجربة تجمع بين الدقة التاريخية والجاذبية البصرية والتفاعل مع الزائر».

ووجّه وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، بضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ المشروع، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن خروجه بالصورة التي تليق بالقيمة التاريخية والدينية للموقع، ويسهم في تعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة في عرض وتفسير التراث الحضاري المصري.

ويرى أستاذ الجغرافيا السياحية ورئيس قسم الجيوماتكس في كلية الآداب في جامعة القاهرة، الدكتور عدلي أنيس أن «منطقة أبو مينا الأثرية ليست مجرد موقع تاريخي عابر، بل هي مركز روحي وحضاري استثنائي، بزغت أهميته التاريخية بفضل سيرة صاحب هذا المكان، الشهيد المصري القديس مارمينا العجائبي؛ هذا الجندي الشجاع الذي خدم في الجيش الروماني بنهاية القرن الثالث الميلادي، والمتحدر من عائلة مصرية عريقة. ورغم مكانته، آثر التخلي عن رتبه العسكرية وأمجاده الأرضية معلناً تمسكه بإيمانه المسيحي في زمن الاضطهاد الروماني، لينال إكليل الشهادة عام 296م بعد احتماله عذابات شديدة بكبرياء وشجاعة، وتتحول سيرته ونبع المياه المحيطة بقبره بالصحراء الغربية إلى مصدر إلهام ومعجزات شفاء أذهلت العالم القديم، وكانت السبب المباشر في تحويل هذا الموقع بالقرن الخامس إلى (المدينة الرخامية) الشهيرة بوصفها أحد أهم ثلاثة مراكز للحج المسيحي في العالم بأسره».

منطقة أبو مينا الأثرية في الإسكندرية (وزارة السياحة والآثار)

ويضيف أنيس لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم، ومن خلال تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين، نجحنا في مد جسر رقمي فريد يمزج بين قرنين يفصل بينهما نحو 16 قرناً من الزمان؛ حيث تتدخل تقنيات الواقع المعزز (AR) لإعادة بعث تلك العمارة المتهدمة فوق أطلالها الحقيقية، بينما تتولى أدوات الذكاء الاصطناعي تحريك الشخصيات التاريخية في الأسواق وإعادة بث الأصوات والمجسمات التفاعلية، مما يمنح السائح قيمة مضافة وتجربة أثرية استثنائية تنقله إلى قلب الماضي بتفاصيله الحية صوتاً وصورة».

وتقع منطقة أبو مينا الأثرية غرب مدينة الإسكندرية، وقد نشأت حول ضريح القديس مارمينا، وأصبحت خلال القرون الأولى للمسيحية أحد أهم مراكز الحج الديني، حيث ضمت مجموعة من الكنائس والمنشآت الدينية والمباني الخدمية التي تعكس مكانتها الدينية والعمرانية خلال تلك الفترة.

وأُدرج الموقع على قائمة التراث العالمي لمنظمة «اليونيسكو» عام 1979، قبل إدراجه على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر عام 2001، نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتأثيره على سلامة الآثار. ونجحت الدولة المصرية، من خلال مشروع متكامل لخفض منسوب المياه الجوفية استمر نحو 11 عاماً، في معالجة أحد أبرز التحديات التي كانت تهدد الموقع، مما أسهم في رفعه من قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر عام 2025، مع استمراره ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونيسكو».

منطقة أبو مينا الأثرية تضم شواهد أثرية مهمة (وزارة السياحة والآثار)

و«تمثل تجربة محاكاة أجواء القرن الخامس الميلادي بمنطقة أبو مينا الأثرية باستخدام تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي خطوة مهمة نحو تطوير أساليب تقديم التراث الأثري للجمهور، إذ يصبح بالإمكان توظيفها لإعادة بناء المشهد الحضاري للموقع، وتقريب الزائر من طبيعة الحياة التي شهدها في الماضي»، وفق المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا» الدكتورة دينا سليمان.

وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «تكتسب منطقة أبو مينا أهمية استثنائية بصفتها أحد أبرز المواقع الأثرية المرتبطة بتاريخ المسيحية المبكرة في مصر، فقد كانت مركزاً دينياً وحجاً مسيحياً مهماً في العصور القديمة».

ومن الناحية الأثرية، توضح أن «القيمة الحقيقية لهذه المبادرة تكمن في قدرتها على الربط بين الشواهد المادية الباقية والرواية التاريخية التي تفسرها؛ فالزائر لا يشاهد مباني أثرية صامتة فحسب، وإنما يتعرف على وظيفتها وسياقها الحضاري، ويتصور طبيعة الأنشطة الدينية والاجتماعية التي كانت تدور في محيطها. وهذا من شأنه أن يحول الزيارة من مجرد مشاهدة للموقع إلى تجربة معرفية وتفاعلية أكثر عمقاً».

وتابعت أن «توظيف هذه التقنيات يفتح آفاقاً جديدة أمام السياحة الثقافية، ويمنح المواقع الأثرية المصرية فرصة للتواصل مع أجيال جديدة من الزائرين، خصوصاً الشباب والأطفال، الذين أصبح التفاعل الرقمي جزءاً أساسياً من أنماط تلقيهم للمعلومات».