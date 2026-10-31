هل قدمت ياسمين صبري «أوراق اعتمادها» في أول بطولة سينمائية مطلقة؟

تخوض الفنانة المصرية ياسمين صبري أولى بطولاتها السينمائية المطلقة من خلال فيلم «نصيب» الذي يتصدَّر اسمها ملصقه الدعائي، بعد مشاركاتها السابقة إلى جانب عدد من نجوم السينما، من بينهم كريم عبد العزيز ومحمد عادل إمام، لكنها في «نصيب» تسعى لتقديم أوراق اعتمادها بطلةً نسائيةً، على خطى نجمات تصدرت أسماؤهن «الأفيش» من بينهن منى زكي وياسمين عبد العزيز. ويأتي ذلك بعد تصدرها بطولة عدد من المسلسلات في مقدِّمتها «حكايتي» عام 2019، و«فرصة تانية» 2020، و«رحيل» في 2024.

ويشارك الفنان السوري معتصم النهار ياسمين صبري بطولة فيلم «نصيب» الذي انطلق عرضه بالسينمات المصرية، الأربعاء، 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، إلى جانب نخبة من الفنانين، من بينهم خالد سرحان، ورحمة أحمد، ومريم الجندي، ودنيا سامي، ويظهر فيه كضيوف شرف كل من محمد ثروت، ونضال الشافعي، ومحمد أنور، والفيلم من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج «الباتروس».

تدور أحداث فيلم «نصيب» في إطار اجتماعي يجمع بين الرومانسية والكوميديا والأكشن حول امرأة ثرية، جميلة ووحيدة، ترث منتجعاً سياحياً بعد وفاة زوجها، ما يجعلها مطمعاً من الجميع حتى مَن يعملون معها، إضافة إلى شركاء زوجها الراحل، وتتعرَّض لكثير من المخاطر، وتبحث عمَّن يشاركها حياتها.

لقطة لياسمين صبري في فيلم «نصيب» (حسابها على «فيسبوك»)

وتجسِّد ياسمين صبري شخصية «دنيا» التي تستعد للزواج من شاب يؤدي دوره محمد أنور، حين تصلها رسالة تحذِّرها من إتمام هذه الزيجة. تنقلب حياتها رأساً على عقب حين تُختَطف بفستان زفافها على يد عصابة تسعى لإجبارها على التنازل عن ممتلكاتها وثروتها. وفي خضم هذه الأحداث يظهر الشاب الشهم «حسن» (يؤدي دوره معتصم النهار) لينقذها، دون أن تعرفه، ويخبرها بأنه جاء لحمايتها. ويتكرَّر ظهور حسن لإنقاذها في كل مرة تتعرَّض فيها لخطر، وتجد فيه الحب الذي ظلت تبحث عنه.

ويؤدي معتصم النهار مشاهد الأكشن ببراعة بالفيلم، بينما ترقص ياسمين بالملابس البدوية على أغنية المطرب حودة بندق، الذي يقدِّم أيضاً الأغنية الرئيسية بالفيلم بمشاركة المطربة جنات.

وقدَّم الفيلم صورةً بصريةً لافتةً لمشاهد البحر الأحمر بزرقة مياهه والصحراء والشواطئ، حيث تمَّ تصويره بين مدن الغردقة والقُصير ومَرسى علم، وداخل المنتجعات السياحية بها.

وقالت ياسمين صبري، عبر تصريحات صحافية خلال العرض الخاص للفيلم، إنه من المهم أن تُظهِر الأعمال الفنية المواقع السياحية الساحرة بمصر. وأكدت أنها تُفضِّل «تقديم الأفلام التي تتسم بالخفة والبساطة التي تتضمَّن قصة حب في إطار (لايت كوميدي)، وقد وجدت ذلك في (نصيب)»، مشدِّدة على أنَّ «الصدفة وحدها وراء عرض فيلمين لها في موسم واحد». وغاب معتصم النهار عن العرض الخاص بسبب مرضه.

أفيش فيلم «نصيب» بطولة ياسمين صبري (حسابها على «فيسبوك»)

وتعرَّض الفيلم لبعض الانتقادات على الرغم من نيله عدداً من الإشادات بحبكته ومواقفه الدرامية.

ويعد «نصيب» أول أفلام المخرج أحمد خالد أمين، الذي استهل العمل بإهداء إلى والده المنتج الفني خالد أمين الذي قدَّم أعمالاً سينمائية مهمة على غرار «أيام السادات»، و«ضد الحكومة»، و«طيور الظلام». تخرَّج أحمد خالد أمين في معهد السينما عام 2009، وسبق له أن أخرج مسلسلات عدة من بينها «درش»، و«حكيم باشا».

وكشف أمين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن أن تصوير الفيلم استغرق 3 أسابيع، وأنه وجد في سيناريو «نصيب» ما كان يبحث عنه من كوميديا وأكشن ورومانسية وإثارة، مؤكداً أنه يستعين في أعماله بمدير تصوير جديد، كما يحرص على الاعتماد على نفسه في اختيار زوايا التصوير.

وأكد المخرج أن «شخصية (دنيا) تلائم الفنانة ياسمين صبري، وقد أراد أن يعمل نقلةً جديدةً لها على مستوى الأداء»، مؤكداً «أنها حقَّقت قاعدةً جماهيريةً عبر أفلام كثيرة، وحان وقت تقديمها البطولة المطلقة».

ولفت إلى أن الفنان معتصم النهار كان مناسباً لتشكيل ثنائي مع ياسمين صبري على غرار أفلام الستينات لحسن يوسف وسعاد حسني.

وفي تقييمه للفيلم، أشار الناقد المصري طارق الشناوي إلى أن سيناريو الفيلم به عيوب كثيرة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «ياسمين صبري وجه جذاب أمام الكاميرا، لكنها تحتاج إلى توجيه وتطوير في الأداء التمثيلي»، وأشار إلى أن «معتصم النهار لديه مشكلة في اللهجة المصرية، لذا لجأ صناع الفيلم إلى تقديمه بوصفه ابناً لأم سورية وأب مصري»، كما انتقد أداء الممثلين الذين اشتركوا بأدوار كوميدية بالفيلم، وقال: «إن أداءهم كان مفتعلاً».

ياسمين ومخرج الفيلم في العرض الخاص بالقاهرة (الشركة المنتجة)

وعدَّ الشناوي ياسمين صبري «الخاسر الأكبر» في هذا الفيلم، كونها متصدرة الأفيش لتختبر نفسها في شباك التذاكر، لكنه في الوقت نفسه أشاد بتصوير الفيلم في الغردقة وأجوائها الساحرة.

في حين قال الناقد أحمد سعد الدين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «ياسمين صبري توجد على الساحة السينمائية منذ نحو 9 سنوات، لكنها حتى الآن لم تقدِّم أوراق اعتمادها بطلةً أولى، ولم تقدِّم دوراً يحقِّق لها بصمةً بوصفها ممثلةً»، مضيفاً: «إن بطولتها فيلم (نصيب) لا تضعها ضمن نجمات البطولة المطلقة، إلا بتطوير أدائها واختياراتها».

ولفت سعد الدين إلى أن «نجمة مثل نجلاء فتحي أثبتت حضورها بطلةً بعد عامين من ظهورها، وكذلك انتقلت كل من نبيلة عبيد ونادية الجندي لتصدُّر البطولة بإيقاع أسرع».