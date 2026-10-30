«استوكهولم للسينما العربية» يراهن على أفلام الغربة والمآسي الكبرى

يراهن مهرجان «استوكهولم للسينما العربية» في دورته السابعة على أفلام تستكشف الغربة والمآسي الكبرى من خلال ما تتركه في حياة الأفراد وعلاقاتهم؛ إذ تتقاطع حكايات نساء يواجهن إرث الخلافات العائلية مع تجارب أطفال تحاصرهم الحرب ويفجعهم الغياب، وأشخاص يتهددهم فقدان بيوتهم أو تتسع المسافة بينهم وبين أقرب الناس إليهم... لتطرح أسئلة عن معنى الانتماء وإمكان استعادة الأمان حين يتصدع العالم المألوف.

ويشارك الفيلم السعودي «هجرة» للمخرجة شهد أمين، الحائز على جائزة «أفضل فيلم روائي» في الدورة الماضية من مهرجان مالمو للسينما العربية، ضمن اختيارات المهرجان، في تجربة تمنح الرحلة معاني تتجاوز الانتقال بين الأماكن.

تبدأ الحكاية مع الطفلة «جنى»، التي تسافر لأداء الحج بصحبة جدتها وشقيقتها الكبرى، قبل أن تختفي الشقيقة، وتتحول الرحلة إلى بحث يعيد فتح تاريخ الأسرة، ويكشف ما تراكم بين نسائها من أسرار وخلافات.

وفي «زنقة مالقا»، تقترب المخرجة المغربية مريم التوزاني من الغربة عبر امرأة إسبانية مسنّة تعيش في طنجة، وتواجه احتمال خسارة الشقة التي أمضت فيها حياتها، بعدما تأتي ابنتها من مدريد لبيعها.

ويجد هذا التباعد بين الأجيال صدى مختلفاً في الفيلم المصري «كولونيا» للمخرج محمد صيام، الذي يجمع أباً مريضاً وابنه خلال ليلة تستدعي خلافاتهما المؤجلة. أما الفيلم العراقي «إريكلا: حلم جلجامش» للمخرج محمد الدراجي، فيتناول الفقد من منظور طفل في التاسعة يعتقد أن نهر دجلة يخفي بوابة إلى العالم السفلي، يمكنه عبرها لقاء والدَيه.

وتحضر الحرب في غزة من خلال الوثائقي الفلسطيني - المصري «ضايل عنا»، للمخرجَين مي سعد وأحمد الدنف، الذي يتابع أعضاء فرقة «سيرك غزة الحر» وهم يواصلون تقديم عروض للأطفال وسط النزوح والدمار.

يفتتح المهرجان الفيلم المصري «ولنا في الخيال حب» (الشركة المنتجة)

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المهرجان الخميس 5 نوفمبر (تشرين الثاني) في سينما «فيلمستادن سيرغيل»، بحضور الممثل المصري أحمد السعدني، بطل فيلم الافتتاح «ولنا في الخيال حب» للمخرجة سارة رزيق، في حين تخصص الدورة مساحة لستة أفلام قصيرة تحمل توقيع مخرجات من العالم العربي والسويد، هي: «حدائق الجنة» للمغربية سونيا التراب، و«سلوبيت» للتونسية فريال بن بوبكر، و«آخر رقصة» للبنانية نور عقيقي، و«ارتزاز» للسعودية سارة بالغنيم، و«مكان تاني» للكويتية هيا الغانم، و«غني لي أغنيتي» لجوليا عموري من السويد، بما يتيح التعرف إلى تجارب تتنوع بيئاتها واهتماماتها وطرق تعبيرها.

وللمرة الأولى، يقدم المهرجان برنامجاً للأطفال والعائلات، يتضمن عرضاً لمسرح الظل للفنانة هيلن الجنابي، يجمع الحكي والأداء والتعبير البصري، في حين تختتم عروض الصالات في 9 نوفمبر ببرنامج لطلاب المدارس يضم الفيلم العراقي «مملكة القصب»، المعروف أيضاً بـ«كعكة الرئيس»، للمخرج حسن هادي، و«ولنا في الخيال حب».

وقال مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي لـ«الشرق الأوسط» إن مهرجان «استوكهولم» يمثل امتداداً لتجربة بدأت عام 2015، تقوم على نقل مختارات من الأفلام إلى مدن سويدية مختلفة.

وأضاف أن «إقامة العروض في استوكهولم تكتسب أهمية خاصة؛ لكونها العاصمة السياسية للسويد، فضلاً عن وجود جمهور مهتم بمتابعة السينما العربية فيها»، موضحاً أن المهرجان يتيح أيضاً نافذة للتواصل مع السفارات وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي.

يتناول فيلم «هجرة» رحلة بحث الجدة وحفيدتها المليئة بالمفاجآت (الشرق الأوسط)

وكشف قبلاوي عن توسيع نطاق الدورة الحالية للوصول إلى ضواحي استوكهولم، بالتعاون مع المكتبات ودور العرض والأندية السينمائية، موضحاً أن هذا التوسع يصاحبه تقديم برنامج للعائلات للمرة الأولى في العاصمة.

وأشار إلى أن المبادرة الثانية تتيح لمكتبات استوكهولم وضواحيها، التي يزيد عددها على مائة مكتبة، استعارة أفلام من مهرجان مالمو وعرضها طوال شهر نوفمبر.

ويرى الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي أن تجربة المهرجان والأنشطة الممتدة منها تكتسب أهميتها من التعامل مع حضور السينما العربية في أوروبا بوصفه عملاً متواصلاً طوال العام، موضحاً أن «الانتقال بالأفلام إلى مدن سويدية مختلفة يتيح توسيع دائرة مشاهدتها، ويمنحها فرصاً متكررة للقاء الجمهور، بما يخدم هدفاً أبعد هو نشر الثقافة السينمائية العربية أوروبياً، انطلاقاً من السويد».

وأضاف الشناوي لـ«الشرق الأوسط» أن قوة هذه التجربة تبدأ من الاختيار، واصفاً ما يقدم في المهرجان بالعاصمة السويدية بأنه «أفضل الأفضل»؛ إذ يجمع كثيراً من الأعمال التي برزت في المهرجانات العربية وحصدت جوائز خلال العام، مشيراً إلى أن قيمة البرنامج تتعزز بتنوعه بين الأفلام الطويلة والقصيرة، وبحضور أسماء فنية في واجهة فعالياته.

وأكد الشناوي أن وراء استمرار هذا النشاط قدرة على التخيل تتجاوز حدود الموارد المتاحة، موضحاً أن الإمكانات المالية المحدودة يصاحبها «خيال بلا حدود» في ابتكار الفعاليات والحفاظ على تواصلها. وعدَّ أن وضوح الرسالة يمنح هذه الجهود استمراريتها؛ فالعروض المتعاقبة تظل مرتبطة بهدف نشر السينما العربية، وتوسيع حضورها تدريجياً من الساحة السويدية إلى المجال الأوروبي.