«مهرجان السينما الأوروبية» يحتفي بالكوميديا والرومانسية والكلاسيكيات

ينطلق في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي «مهرجان السينما الأوروبية» في دورته الـ30، ويتضمَّن 24 عرضاً لأفلام روائية طويلة سبق أن عُرضت في مهرجانات عالمية وحازت جوائز.

ويستمرّ المهرجان حتى 17 أكتوبر في سينما «متروبوليس» بشارع مار مخايل في بيروت، وتُنظّمه بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان برعاية وزارة الثقافة، وبالشراكة مع جمعية «متروبوليس سينما» والدول الأعضاء في الاتحاد.

ويفتتح المهرجان بفيلم «فينوس الكهربائية» للمخرج الفرنسي بيار سلفادوري، وهو كوميديا رومانسية افتُتحت بها الدورة الـ79 من مهرجان «كان» السينمائي الدولي في مايو (أيار) من العام الحالي.

وتدور أحداثه في باريس عام 1928، ويحكي قصة الرسام الشاب والأنيق «أنطوان باليسترو» (بيو مارماي)، الذي يعجز عن العمل منذ وفاة زوجته، ممّا يُصيب «أرمان» (جيل لولوش)، منظّم معارضه، بيأس شديد.

وفي إحدى الأمسيات، وبينما يكون ثملاً، يحاول «أنطوان» التواصل مع زوجته عبر عرّافة. ومن دون علمه، يتحدث في الواقع إلى «سوزان» (أناييس دوموستييه)، وهي عاملة متواضعة في كرنفال تسلّلت إلى عربته لسرقة الطعام. تُثبت «سوزان» براعتها في الخداع، وسرعان ما ينضمّ «أرمان» إليها، فتبدأ بتنظيم جلسات تحضير أرواح زائفة. وتدريجياً، يستعيد «أنطوان» إلهامه. لكنّ الأمور تتعقّد بالنسبة إلى «سوزان»؛ إذ تُغرم بالرجل الذي تتلاعب به.

وتتضمّن الدورة الجديدة عروضاً حديثة وأفلاماً رُمّمت بتقنيات حديثة، من بينها «فتيات ويلكو» و«منقطع الأنفاس» و«سيني كونسيرت»، والأخير فيلم صامت ترافقه موسيقى حية. وتوضح المُشارِكة في تنظيم المهرجان من جمعية «متروبوليس»، نسرين وهبي، أن الأفلام المرمَّمة قديمة ويعود تاريخها إلى الستينات والسبعينات. وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «سنكتشف مع جمهور السينما الأوروبية هذا النوع من الأفلام الكلاسيكية التي تعود بنا إلى زمن ماضٍ، وشكّلت حينها علامات فارقة على الشاشة الذهبية لا تزال محفورة حتى اليوم في الذاكرة».

الفيلم اللبناني «كلب ساكن» ضمن عروض المهرجان (متروبوليس)

كما يعرض المهرجان فيلم «صديقة بوبي» بنسخته المرمّمة للمخرج لويجي كومنشيني، في لفتة تكريمية للممثلة الراحلة كلوديا كاردينالي، وهي وجه إيطالي معروف في السينما العالمية رحلت في سبتمبر (أيلول) 2025.

وتؤدي فيه النجمة الإيطالية الراحلة أول أدوارها البطولية، مجسّدة شخصية «مارا»، الفتاة التي تقع في حبّ شاب يدعى «بوبي» (يُجسّده الممثل جورج تشاكيريس)، وهو مناضل في حركة المقاومة يواجه ملاحقات ومشكلات قانونية بعد الحرب العالمية الثانية.

وتؤكد وهبي أن المهرجان يختار كلّ عام شخصية سينمائية ليكرّمها، وقد اختيرت كاردينالي هذا العام، فيما وقع الاختيار على الممثل اللبناني صلاح تيزاني (أبو سليم)، وكُرِّم العام الماضي. ويعرض كذلك فيلم «حصان تورينو»، من إنتاج عام 2011، في لفتة تكريمية أيضاً لمخرجه المجري بيلا تار. ويُعدّ عرض فيلم «فتيات ويلكو» تكريماً آخر للمخرج البولندي أندريه فايدا، احتفاءً بالمئوية الأولى لولادته.

وينظّم المهرجان عروضاً مزدوجة تتيح لرواده متابعة فيلمين متتاليين، هما «الموجة الجديدة» و«منقطع الأنفاس».

المخرجة البلغارية تاتيانا باندورسكا ضيفة المهرجان (متروبوليس)

ويستحدث المهرجان في دورته الـ30 عرض تجربتين تفاعليتين بالواقع الافتراضي، عبر فيلمين قصيرين مُصمّمين بتقنية الرسوم المتحركة، إلى جانب ورشة تفاعلية بالاشتراك مع منصة الرسوم المتحركة للشباب، ومعرض ملصقات. كما ستُعرض 3 أفلام «موجّهة إلى الجمهور اليافع».

ويستضيف المهرجان المخرجة والمنتجة البلغارية تاتيانا باندورسكا، التي تعرض فيلمها «الفراولة البرّية». ومن ضيوف المهرجان أيضاً الناقد السينمائي الفرنسي جان ميشال فرودون، الذي يُقدّم الأفلام الكلاسيكية قبل عرضها.

وتشير نسرين وهبي إلى أن الدورة الأولى من «مهرجان السينما الأوروبية» انطلقت بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، ثم ما لبث أن تطوّر ليُنظّم بالتعاون مع جمعية «متروبوليس». وتُضيف: «إنه يتابع اليوم أحدث الأعمال السينمائية العالمية، ويُضيء على القديمة أيضاً. كما يواكب تجربة الـ(في آر) السينمائية، وهي تقنية رقمية تتيح للمشاهدين الانغماس الكامل في بيئة سينمائية ثلاثية البُعد بنطاق 360 درجة، ما يتيح لهم عيش القصة وكأنهم جزء منها».

من ناحية ثانية، يعرض المهرجان مجموعة من الأفلام اللبنانية، منها «كلب ساكن» (روائي طويل، 2025) للبنانية سارة فرنسيس، بحضور فريق العمل، وكذلك الفيلم القصير «شهوة» (2026، 20 د.) للبناني جورج بيتر برباري، بحضور فريق العمل أيضاً (صالة مونتاني، المعهد الفرنسي في لبنان)، إضافة إلى 10 أفلام قصيرة لمخرجين لبنانيين. ويَعْرض فيلماً ثالثاً، «الداية»، لشادي يونس، يروي فيه كيفية استخدامه الذكاء الاصطناعي لتنفيذه.

وتُعلّق نسرين وهبي: «يهمّ الاتحاد الأوروبي الإضاءة على الأفلام اللبنانية في المهرجان، ويخصّص للمخرجين الشباب مساحة لا يُستهان بها. وستُعرض 10 أفلام لبنانية قصيرة تتنافس على الفوز بجوائز تقدمها الدول الأعضاء».

يُذكر أن لجنة تحكيم متخصّصة تشرف على عملية اختيار الأفلام الفائزة، وتتألّف من الممثِّلَين جورج خبّاز وريتا حايك، والناقد والمستشار السينمائي إلياس دُمَّر. علماً بأنّ هناك جائزتين لتلك الأفلام، تتيحان للفائزَين بهما حضور مهرجان سينمائي دولي رائد في أوروبا، بدعم من «معهد غوته ـ لبنان» و«المعهد الفرنسي في لبنان».