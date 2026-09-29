4 ملايين شخص زاروا المتحف المصري الكبير خلال 10 أشهر

من أعلى أحد المباني العتيقة في أزقة جدة التاريخية، تبدو الصورة مختلفة، رواشين خشبية تتقدم واجهات البيوت، وألوان خلابة مع أبواب فيها رائحة السنين تفتح على ممرات ضيقة لتروي حكايتها، وفي الأسفل أعلام خليجية في قبضة المشجعين تتحرَّك صعوداً ونزولاً من «شارع قابل» إلى باب مكة، هذا يقول عاشت بلادي، وآخر يردد «فوق هام السحب»، بينما تتوقف كاميرا أمام مبنى تاريخي، ويستعد مراسل إحدى القنوات للظهور على الهواء.

تدفق كبير لمشجعي المنتخبات الخليجية في أروقة وساحات جدة التاريخية (واس)

هذه هي الصورة في أيام «خليجي 27»، إذ تُكرِّر جدة التاريخية واحدة من وظائفها القديمة؛ استقبال القادمين من كل فج عميق للزيارات الثلاث (حج، وعمرة، وتجارة) لكن القادمين هذه المرة لا يحملون بضائع التجار ولا حقائب المسافرين، وإنما قمصان المنتخبات وأعلام الدول الخليجية، ويأتون بحثاً عن مباراة، ثم يجدون أنفسهم أمام مدينة تروي تاريخها من خلال الحجر والخشب والبحر والناس.

90 دقيقة في الملعب تفصل بين الفوز والخسارة، أما في جدة التاريخية، فإن زمن البطولة يبدو أطول، المباراة تنتهي، لكن الجماهير لا تغادر المشهد، بل تتوزَّع في الأزقة، تتوقف عند كل حكاية وتسأل عن هذا المبنى وذاك، وكثير من الجماهير استوقفتها عملية البناء واستخدام الحجر المنقبي المستخرج من بحيرة الأربعين، مع الأخشاب القادمة من وادي فاطمة أو عبر الميناء، خصوصاً من الهند، في حين استُخدم الطين لتثبيت الأحجار.

أصحاب المحال التجارية في جدة التاريخية تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» عن نمو ملحوظ في المبيعات خلال أيام «خليجي 27» (واس)

مع كم هذه الأسئلة، ظلَّ ارتفاع عدد من المباني إلى نحو 30 متراً حالة فريدة، وهو ما ذكره بعض المشجعين لـ«الشرق الأوسط» ويكمن استغرابهم في أن هذه المباني وارتفاعها سُجِّلا قبل وجود الآلات الحديثة، وحافظت على تصاميمها ورواشينها التي تسهم في تحريك الهواء وتوفير الظلال بأدوات تقليدية وسواعد بشرية لديها ثقافة وهندسة معمارية هائلة، خصوصاً في تلك المنازل ذات المساحات والارتفاعات العالية، ومنها دور «آل نصيف» و«آل جمجوم» في حارة اليمن، و«آل باعشن» و«آل قابل» في حارة المظلوم، و«آل باناجه» و«آل الزاهد» في حارة الشام.

تلك المنازل غدت خلفية للمشجع وهو يلتحف علم بلاده، وكاميرا تبحث عن اللحظة التي تختصر العلاقة بين الرياضة والمكان في الحارات الـ4 الرئيسية للمدينة القديمة (الشام، واليمن، والمظلوم، وحارة البحر) وهذه الحارات سميت حسب اتجاهها شمالاً وجنوباً، ومع ارتباط الطرف الغربي من حارة اليمن بالميناء، ظهر لاحقاً اسم حارة البحر، حيث الكرنتينة وسقالة اللنشات ومرسى السنابيك وساحات ومستودعات الجمارك.

كثير من الجماهير استوقفتها الهندسة المعمارية للمباني في جدة التاريخية (واس)

لم تقتصر الحكاية على المباني والمساجد القديمة، ومنها مسجد الشافعي في حارة المظلوم، والذي تعود مئذنته للقرن السابع الهجري، ومسجد عثمان بن عفان، المعروف بـ«مسجد الأبنوس» لوجود ساريتين من خشب الأبنوس، كُل الحكاية فمدينة ارتبط تاريخها بالبحر والتجارة والحج لا تقف عند بعض التفاصيل، إذ استوقفت كثيراً من الزوار أسواق المنطقة التاريخية القديمة التي تشكِّل الشريان الاقتصادي والحيوي، ومنها أسواق «العلوي، والبدو، وقابل، والندى، وسوق الخاسكية» ولكل سوق تخصصها من المنتجات التي تروجها، والتي يقبل عليها المشجعون، خصوصاً في قطاعي المأكولات والأقمشة.

وهنا تحدَّث عدد من أصحاب المحال التجارية في جدة التاريخية لـ«الشرق الأوسط» عن نمو ملحوظ في المبيعات خلال أيام «خليجي 27»، مشيرين إلى أن تدفق مشجعي المنتخبات الخليجية، بالتزامن مع حركة المعتمرين والزوار، انعكس على مبيعات الأقمشة والملابس الجاهزة والإكسسوارات، في حين أكد عاملون في منافذ بيع المأكولات الشعبية زيادة في الإقبال على الأسماك والأكلات التقليدية في المدينة.

الكاميرا تبحث عن اللحظة التي تختصر العلاقة بين الرياضة والمكان في الحارات الـ4 الرئيسية للمدينة القديمة (واس)

لم تكن جدة التاريخية في «خليجي 27»، خلفيةً للبطولة، بل كانت الحكاية التي تروي الوقائع والأساطير عن كل حارة، ومن ذلك ما نسج حول حارة المظلوم من حكاية تناقلتها الأجيال ولم تُسجَّل في كتب التاريخ بخصوص رجل قتل زوجته عن غير عمد، فنُفِّذ فيه القصاص، واتضح أنه مظلوم وهو ما دُوّن على الجدار، إلا أن جميع المصادر تؤكد على وفاة الشيخ عبد الله المظلوم، كما ذكر كتاب «السلاح والعدة في تاريخ بندر جدة» لكاتبه عبد القادر بن فرج الشافعي عام 1010 للهجرة، وبعد وفاته سُميت الحارة باسمه.

من بين الحكايات التي تروى تبرز قصة «شارع الذهب»، الذي بدأت حكايته قبل نحو 60 عاماً، مع أعمال توسعة، وما رافقها من هدم مبانٍ قديمة، إذ يُروى أن أحد العمال، في أثناء تفريغ الردميات، لمح بين الأنقاض قطعاً من الجنيهات الذهبية الإنجليزية، فانحنى يلتقطها، قبل أن يتجمَّع حوله بقية العمال وينبشوا بأيديهم بحثاً عن المزيد، وسرعان ما انتشرت الحكاية فتوافد رجال ونساء وأطفال إلى الموقع أملاً في العثور على شيء من «الكنز»، وعُرفت العملات باسم «أبو خيال»، نسبة إلى صورة الفارس على ظهر الجنيه، ويروي كبار السن أن جانباً من هذه العملات كان يصل إلى جدة خلال مواسم الحج عبر الهند.