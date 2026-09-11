بعد عودته إلى بريطانيا... الأمير هاري يعلن أول ارتباطاته العامة

بعد عودته إلى المملكة المتحدة برفقة عائلته، يستعد الأمير البريطاني هاري للظهور في عدد من الفعاليات الخيرية في لندن، في أول ارتباطاته العامة التي يؤكدها منذ عودته إلى البلاد. ومن المقرر أن يشارك الدوق في فعاليات خيرية خلال وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً لصحيفة «التلغراف».
وسينضم الدوق، البالغ من العمر 41 عاماً، الذي يشغل منصب راعي مؤسسة «ويل تشايلد» (Well Child) منذ 18 عاماً، إلى الفائزين الشباب وعائلاتهم في حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته في 21 سبتمبر (أيلول).
وتُعد هذه الفعالية احتفالاً بالذكرى السنوية الحادية والعشرين لتأسيس المؤسسة الخيرية، وكذلك بالذكرى العشرين لإطلاق برنامجها الرائد للتمريض، الذي يتيح للأطفال ذوي الاحتياجات المعقدة تلقي الرعاية في منازلهم.
وقد وصف فريق الأمير هاري هذه الفعاليات بأنها «ارتباطاته العامة لشهر سبتمبر».
وقبل الحفل الرئيسي، سيقيم الدوق حفل استقبال خاصاً للفائزين الصغار وعائلاتهم، كما سيسلّم جائزة «الطفل الملهم» المخصصة للفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، ويلقي كلمة خلال المناسبة.
وقال الأمير في بيان له: «إنه لشرف دائم أن أكون جزءاً من حفل جوائز (ويل تشايلد) (WellChild Awards)، وأن ألتقي بهؤلاء الأطفال والشباب والعائلات والمهنيين الاستثنائيين، الذين تُلهمنا شجاعتهم وعزيمتهم جميعاً».
وتابع: «يحمل هذا العام طابعاً خاصاً للغاية، ونحن نحتفل بمرور 20 عاماً على انطلاق برنامج (Well Child)؛ وهي مسيرة امتدت لعقدين من الزمن في دعم آلاف الأطفال والأسر ومساعدتهم على قضاء فترات أطول من حياتهم في كنف منازلهم».
وتندرج هذه المشاركة ضمن سلسلة أوسع من الفعاليات الخيرية التي يضطلع بها هاري طوال شهر سبتمبر، بما في ذلك النسخة الأولى من حفل توزيع جوائز «روح إنفيكتوس» (Invictus Spirit Awards)، وإطلاق المبادرة التعليمية «INSPIRE».
وبعد إتمام التزاماته في المملكة المتحدة، من المقرر أن يسافر الأمير جواً إلى نيويورك في 22 سبتمبر، لحضور الاجتماع السنوي لـ«مبادرة كلينتون العالمية».
وليس من الواضح ما إذا كانت زوجته ميغان ماركل سترافق الدوق في فعالياته الخيرية أو في رحلته إلى الولايات المتحدة.
وكان دوق ودوقة ساسكس قد وصلا إلى مطار برمنغهام قادمين من كاليفورنيا في أواخر الشهر الماضي، بصحبة طفليهما، الأمير آرتشي، البالغ من العمر 7 سنوات، والأميرة ليليبت، البالغة من العمر 5 سنوات، اللذين سيلتحقان بمدرسة بريطانية مع بدء الفصل الدراسي.
مع ذلك، وصلت العائلة من دون حماية أمنية توفرها الشرطة بتمويل عام، معتمدةً بدلاً من ذلك على فريق أمن خاص.
وكان الزوجان قد فقدا حقهما التلقائي في الحصول على حماية ممولة من أموال دافعي الضرائب عند تخليهما عن مهامهما الملكية الرسمية في عام 2020، إذ أصبحت مسألة تأمينهما تخضع لتقييم يُجرى بناءً على كل حالة على حدة من قبل «اللجنة التنفيذية المعنية بالشخصيات الملكية والمهمة» (RAVEC).
ويأتي هذا الظهور العلني في ظل توترات متجددة مع قصر باكنغهام، في وقت لا تزال فيه طبيعة علاقة الزوجين بالمؤسسة الملكية موضع اهتمام.
وأوضحت رسالة رسمية حديثة وُجّهت إلى مسؤولين حكوميين وعسكريين أن دوق ودوقة ساسكس يمارسان حياتهما بصفتهما «مواطنين عاديين»، من دون تمثيل رسمي من البلاط الملكي.
وترى مصادر مقربة من الزوجين أن مكانتهما البارزة تحول دون عيشهما حياة خاصة طبيعية، مؤكدةً أن التزامهما المستمر تجاه مؤسسات خيرية مقرها المملكة المتحدة يقتضي منهما الحضور والمشاركة العلنية في فعالياتها.